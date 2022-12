Een duel in een duel, want wie is er sneller: Kylian Mbappé of bewaker Kyle Walker?

Kylian Mbappé Beeld Getty

Kylian Mbappé is met vijf doelpunten nauwelijks te bedwingen op dit WK. Maar als één speler in staat is om de 23-jarige linksbuiten van Frankrijk van scoren af te houden, dan is het de negen jaar oudere rechtsback Kyle Walker van Engeland. Al probeert hij het duel van zaterdag in de kwartfinale van het WK te relativeren. ‘We spelen geen tennis, voetbal is geen individuele sport. Frankrijk is meer dan Mbappé’, zei hij donderdag.

Engeland tegen Frankrijk is niet alleen de botsing tussen twee Europese grootmachten, het is ook de confrontatie tussen een van de snelste aanvallers en een van de rapste verdedigers op het WK. Ze zijn precies even groot: 1.78 meter.

Mbappé is het hele toernooi al een plaag voor zijn verdedigers. In de achtste finale tegen Polen, waarin hij twee keer scoorde, bereikte hij volgens de Fifa een topsnelheid van boven de 35 kilometer per uur.

Duurste verdediger in 2017

Walker behoort al langer tot de snelste voetballers, al verloor hij de laatste jaren iets aan snelheid door zijn leeftijd. Zijn snelle sprints waren voor Manchester City een van de redenen om in 2017 ruim 57 miljoen voor hem over te maken aan Tottenham Hotspur. Het maakte Walker, zoon van een Britse moeder en Jamaicaanse vader, op dat moment de duurste verdediger ooit.

Voor Mbappé is de Walker een van de lastigste tegenstanders, tekende de Franse krant L’Équipe onlangs op. De breedgeschouderde Engelsman is niet alleen snel, hij is ook beresterk. ‘Walker is een apart geval’, zei Mbappé. ‘Hij is niet heel explosief. Maar als hij eenmaal rent, is hij net een tank.’

De tengere Mbappé, zoon van een vader uit Kameroen en Algerijnse moeder, kan het weten. Met zijn club Paris Saint-Germain stond hij in de Champions League drie keer eerder tegenover het Manchester City van Walker, al waren ze toen niet voortdurend elkaars directe tegenstander. Mbappé stond als spits opgesteld, Walker was rechtsback. Hij werd in drie wedstrijden slechts één keer voorbijgedribbeld.

‘Mbappé is een van de beste, waarschijnlijk zelfs de beste speler van de wereld op dit moment’, zei Walker in aanloop naar de kwartfinale tegen Frankrijk. ‘Het zal mij helpen dat ik met Manchester City al een paar keer tegen hem gespeeld heb. Ik ben een ervaren speler en weet wat mij te doen staat.’

Tegenzet

Daarbij kan hij terugvallen op de halve finale van de Champions League, in april vorig jaar. Manchester City-coach Pep Guardiola bedacht een tegenzet door van eigen kracht uit te gaan. Hij gaf Walker de opdracht om bij balbezit mee ten aanval te trekken, waardoor Mbappé geregeld achter de verdediger aan moest, als hij aan de linkerkant uitkwam.

Guardiola probeerde Mbappé niet alleen af te stoppen, hij wilde hem ook pijn doen, door zijn zwakte bloot te leggen. Manchester City won twee van de drie wedstrijden en Mbappé schoot slechts één keer op het doel, al leverde het wel meteen een doelpunt op. Het is de vraag of Mbappé tegen Engeland ook achter Walker aangaat als die mee ten aanval trekt. Of geeft hij de verdediger over aan een teamgenoot?

Kyle Walker Beeld Getty

In de strijd om een plek in de halve finale op het WK zullen Walker en Mbappé hoe dan ook meer persoonlijke duels uitvechten nu ze directe tegenstanders zijn. ‘Maar het zou gek zijn als we ons alleen op Mbappé concentreren’, zei Walker. ‘Frankrijk heeft ook nog Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Dat zijn stuk voor stuk geweldige voetballers.’

Toch is het spel van de regerend wereldkampioen voor een groot gedeelte afgestemd op de kwaliteiten van Mbappé. Ruim de helft van de kansen die Frankrijk creëert, komt van de linkerkant, de positie waar Mbappé staat opgesteld en waar hij het meest aan de bal komt. ‘Je moet niet alleen snel zijn, maar ook je hersenen gebruiken’, zei Walker over de manier waarop hij Mbappé denkt te beteugelen.

Tijdens de persconferentie refereerde de verdediger aan de duels die hij in het verleden uitvocht met Theo Walcott, het voormalige sprintkanon van Arsenal. ‘Ik herinner me nog dat ik elke keer heel dicht op zijn huid zat, waardoor hij met zijn snelheid steeds in de ruimte achter mij kon komen.’

Die lessen neemt hij mee naar zijn persoonlijke duels met Mbappé van zaterdagavond. ‘Je moet slim zijn en kunt hem misschien niet zo kort dekken zoals je dat bij andere tegenstanders zou doen’, zei hij. ‘Dat is onderdeel van het spel en hoort ook bij voetbal.’ Op de vraag of hij harder loopt dan Mbappé, antwoordde hij cryptisch: ‘Daar zullen we snel achter komen.’