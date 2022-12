Duitsland wint van Costa Rica, maar is toch uitgeschakeld omdat Japan Spanje verrast

Japan viert de 2-1 tegen Spanje. Beeld Reuters

Japan toont zich op dit WK reuzendoder en comeback kid ineen. In de eerste wedstrijd kwam het op achterstand tegen Duitsland, maar boog die om in winst: 2-1. Tegen Spanje hetzelfde scenario.

Alvaro Morata kopte Spanje op voorsprong in de eerste helft. Maar na ruim vijf minuten in de tweede helft, stond Japan opeens voor. Eerst haalde Ritsu Doan uit van afstand, en daarna schoot Ao Tanaka binnen uit een pass die over de achterlijn leek te gaan. De VAR oordeelde dat de bal binnen was gebleven. In de rest van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

Spanje mocht vervolgens Duitsland bedanken dat het toch nog doorging naar de tweede ronde. Bij winst van Costa Rica was Spanje uitgeschakeld geweest en even leek het daar op uit te draaien. Duitsland kwam net als Spanje op voorsprong en net als Spanje gaf het die weg. Na 70 minuten stond Costa Rica op 2-1.

Maar die Mannschaft richtte zich op en maakte binnen een kwartier de 2-2 en de 2-3. In de 89ste minuut werd het ook nog 2-4. Daarmee eindigde Duitsland in groep E op 4 punten. Evenveel als Spanje, maar met een veel minder doelsaldo. Spanje had in de eerste wedstrijd immers Costa Rica met 7-0 verslagen. Net als in 2018 is Duitsland al uitgeschakeld in de groepsfase. In 2014 werd het land nog wereldkampioen.

De verrassende uitslag in de poule betekent dat Japan in de achtste finale moet spelen tegen Kroatië. Spanje speelt tegen Marokko, dat eerder vandaag groep F won door van Canada te winnen.