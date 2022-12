Duidelijke cijfers: Nathan Aké is de stille uitblinker op dit WK

Nathan Aké verzendt een pass in de wedstrijd tegen Senegal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Andries Noppert is niet de enige speler die je voor de terugkeer van Louis van Gaal niet in het basiselftal van Oranje zou hebben verwacht. Ook Nathan Aké behoort tot die categorie, hoe vanzelfsprekend zijn hoofdrol nu ook oogt.

Waar Aké in de twaalf interlands vóór Van Gaals komst nog maar in 9 procent van de mogelijke speeltijd in actie kwam, en bij zijn club Manchester City in wezen de back-up is van Spaans international Aymeric Laporte, is hij op dit WK stilletjes uitgegroeid tot een van de betrouwbaarste krachten in het Nederlands elftal. Dat onderstrepen de cijfers.

‘Centrale back’

Vraag aan honderd voetbalkenners wie de snelste verdediger bij Nederland is, en de naam van Aké zal zelden vallen. Denzel Dumfries is immers de stoomtrein, Virgil van Dijk de geboren topatleet en de relatief klein gebouwde Jurriën Timber staat vooral vanwege zijn wendbaarheid op het veld.

Toch is het de in Den Haag geboren linkspoot die de hoogste topsnelheid laat noteren op dit WK. Bij het dichtlopen van een counter perst Aké er in het groepsduel met Qatar een sprint uit met een snelheid van 33,3 kilometer per uur, de rapste spurt van alle Nederlandse verdedigers op het toernooi tot dusver.

In zijn tactische verhandelingen heeft Van Gaal het vaak over ‘centrale backs’, wanneer hij het over de posities van Timber en Aké heeft, aan weerszijden van centrale man Van Dijk. De klassiek Van Gaalse verbastering van de Engelse term centre-back (centrumverdediger) krijgt, op eveneens klassiek Van Gaalse wijze, een vrij briljante bijbedoeling.

Want Aké speelt dan wel in het hart van de verdediging, hij heeft óók de kwaliteiten nodig van een back. Dat Van Gaal voor hem koos, en niet de meer gevestigde Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij, had met zijn linksbenigheid en atletisch vermogen te maken. Op momenten dat linker wingback Daley Blind op de vijandelijke helft moet jagen, is het aan Aké om tijdelijk naar de flank uit te stappen als back. Voor dit proces, in voetbaljargon ‘doordekken’ genoemd, is Aké geknipt.

Sterke cijfers

Maar niet alleen in verdedigend opzicht blijkt hij extreem geschikt voor het systeem van Van Gaal. Juist in balbezit vertolkt Aké een hoofdrol op dit WK. Zo liet geen speler op het gehele toernooi in de eerste twee speelrondes meer geslaagde indribbelende acties (46) noteren, waarbij minstens 5 meter voorwaartse progressie werd geboekt in de spelopbouw.

Aké is dit WK behalve een actieve dribbelaar ook een bijzonder betrouwbare passer gebleken. Zo leidt hij het Nederlands elftal tot dusver in verzonden passes (269), aangekomen passes (248) en passzuiverheid (92,2 procent).

Door kort na zijn zestiende verjaardag van Feyenoord naar Chelsea te verkassen, en in Londen tot zijn 22ste vergeefs te blijven vechten voor een kans in het eerste – met verhuurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth tussendoor – heeft Aké lange tijd onder de radar gevlogen.

Dat het almachtige Manchester City in 2020 liefst 45 miljoen euro over had voor zijn komst, zegt veel over zijn ontwikkeling in zijn post-Chelsea-jaren bij Bournemouth. Nu hij op zijn 27ste tot wasdom is gekomen, blijkt Nathan Aké een van de fijnste spelers van zijn generatie.