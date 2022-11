Drie vrouwelijke scheidsrechters schitteren op WK door afwezigheid, worden enkel ingezet als vierde official

Stéphanie Frappart werd enkel nog ingezet als vierde official, zoals hier bij Mexico-Polen. Beeld AP

Na veertig wedstrijden begint het wel een beetje op te vallen. De Fifa pronkte voor het WK in Qatar nog met de primeur van drie vrouwelijke scheidsrechters op ’s werelds belangrijkste voetbaltoernooi. Ze hebben alleen nog geen minuut mogen fluiten.

Meer dan borden omhoog houden langs de zijlijn als er gewisseld moet worden, zit er voorlopig niet in voor de Franse Stéphanie Frappart, de Japanse Yoshimi Yamashita en de Rwandese Salima Mukansanga. Ze zijn alleen nog ingezet als vierde official, ook de drie vrouwelijke assistent-scheidsrechters hebben nog geen wedstrijd mogen vlaggen.

Speculaties

Het leidt al snel tot speculaties over gastland Qatar, waar vrouwen wettelijk en sociaal niet dezelfde status hebben als mannen. Kunnen de vrouwelijke scheidsrechters aansluiten in het rijtje van bier en regenboogattributen in stadions? Zaken waar de Qatari bij nader inzien toch niet zo’n zin in hadden.

De invloed van het autoritair geleide gastland uitsluiten is onverstandig op dit WK, maar bij de scheidsrechters is voorzichtigheid op zijn plaats. Bij de aanwijzing spelen zoveel andere zaken mee dat het ook heel goed ergens anders aan kan liggen.

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina bezwoer voor het toernooi dat de vrouwen iedere wedstrijd kunnen leiden, maar hij zei er ook bij dat het zou afhangen van hun ‘prestaties in de trainingen’ en ‘onze meningen, natuurlijk’.

Goed vastgelegd zijn de criteria niet, maar dat het gaat om een mix van scheidsrechterskwaliteiten en politieke redenen is wel duidelijk. Zo moeten op een WK natuurlijk alle werelddelen vertegenwoordigd zijn. Matthew Conger uit Nieuw-Zeeland is ongetwijfeld een prima scheidsrechter, maar tot de 36 beste van de wereld behoort hij ook weer niet per se.

Ervaring op hoogste niveau

In die mix zijn nu ook de vrouwelijke scheidsrechters gegooid, uiteraard met de bedoeling het fluiten door vrouwen te stimuleren. Zij moeten concurreren met scheidsrechters die tientallen topwedstrijden op hun naam hebben. Elf komen uit Europa, waar ze fluiten in de Champions League, de belangrijkste clubcompetitie van de wereld. Ervaring op het hoogste niveau telt natuurlijk zwaar, en dan is het weer niet zo gek dat Collina nog niet heeft gekozen voor Stéphanie Frappart.

De Française geldt al jaren als de beste vrouwelijke scheidsrechter van de wereld. Ze floot al de finale op het WK vrouwen in 2019 en leidt ook geregeld wedstrijden bij de mannen. Ze floot twee keer een wedstrijd in de Champions League, ze was actief op het laatste EK en floot de wedstrijd om de Europese Super Cup. Ze kreeg veel lof voor de manier waarop ze dat deed, maar haar cv haalt het niet bij dat van bijvoorbeeld István Kovács.

De Roemeen floot veertien wedstrijden in de Champions League, waarvan de halve finale tussen Manchester City en Real Madrid vorig jaar het hoogtepunt was. Bovendien mocht hij ook de finale van de Conference League met Feyenoord leiden. Ook Kovács is in Qatar en ook hij heeft nog geen wedstrijd gefloten, maar daar is alleen in zijn eigen land kritiek op.

Een uitnodiging voor het WK betekent geen garantie op een wedstrijd. Op het vorige WK vielen ook vijf van de 35 scheidsrechters buiten de boot, toen waren het nog allemaal mannen. Daar kan Collina altijd naar verwijzen als hij het hele toernooi geen vrouwen aanstelt. Het is misschien gek nadat hij ze heeft uitgenodigd, dat het vragen oproept had hij kunnen verwachten, maar hij kan altijd verwijzen naar zijn eerdere woorden. Hij zei niet voor niks dat het zou afhangen van ‘de prestaties’ en ‘onze meningen, natuurlijk’?