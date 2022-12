Drie oud-keepers over het grillige keepersvak: ‘Andries Noppert bewijst hoe snel het kan draaien. Dat geeft moed’

Van clubloze doelman tot WK-verrassing: Andries Noppert (28) leeft de droom van elke keeper. Hoe kijken drie voormalige concurrenten naar de onverwachte wending in de carrière van de Oranje-keeper?

Jordie van Leeuwen (22)

keeper Westlandia (vierde divisie)

Drie jaar geleden liep Andries Noppert nog rond bij een van de armste Nederlandse profclubs, FC Dordrecht. Net als de vijf jaar jongere Jordie van Leeuwen (22). De laatste leek op dat moment een mooiere toekomst tegemoet te gaan dan Noppert, de lange doelman (2.03 meter) die jaren bankzitter was bij marginale ploegen.

Van Leeuwen is familie van de legendarische doelman Tonnie van Leeuwen, doorliep de bekroonde opleiding van Feyenoord, tekende er een profcontract en werd in 2019 uitgeleend aan eerstedivisieclub FC Dordrecht om daar ervaring op te doen. Hij was pas 20 jaar en zijn kans leek snel te komen. ‘Ik zou gaan spelen. Maar de trainer koos toch steeds voor een meer ervaren doelman. Ik had er enorm de pest in.’

Stiekem hoopte hij op een fout van zijn concurrenten, eerst van Noppert, en toen die zwaar geblesseerd raakte, van Petar Stoskovic en later Mike Havekotte. ‘Daarvan ben je afhankelijk als reservedoelman. De een zijn dood is de ander zijn brood. Maar die kans kwam niet. Ze vonden me te onervaren. Maar zoals Andries laatst ook op tv zei: ze moeten niet zeiken, maar gewoon jonge doelmannen een kans geven.’

Van Leeuwen besloot een omweg te nemen: goed keepen bij de amateurs om dan een serieuze kans te krijgen in het profvoetbal. ‘Ik ga daar nog steeds voor, heb ook nog steeds een zaakwaarnemer. Maar inmiddels speel ik bij Westlandia in de vierde divisie zondag, dan ben je meerdere niveaus verwijderd van profvoetbal.’ Hij legt overdag gietvloeren om in zijn onderhoud te voorzien. ‘Vroeg opstaan, hard werken en dan ’s avonds nog trainen. Maar ik moet erin blijven geloven.’

Een keeperscarrière draait voor een groot deel om geluk, is zijn overtuiging. Noppert stond in 2019 ook op het punt te gaan spelen voor de amateurs van Spakenburg. Nu is hij, na slechts 32 wedstrijden in de eredivisie, een international die plotseling vele miljoenen waard is. ‘De trainer moet het in je zien zitten en je moet de juiste ballen krijgen en die goed verwerken. Dan kan het hard gaan. Kijk naar Andries.’

Andries Noppert tijdens Senegal-Nederland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Leeuwen gunt Noppert zijn glorie op het WK, maar ernaar kijken doet ook een beetje pijn. ‘Andries is niet de enige oud-collega. Ik speelde in de Feyenoord-jeugd met Timber, Malacia en Bijlow. Stond op het veld met Gakpo. Dan denk je soms: daar had ik ook kunnen staan.’

Mike Havekotte (27)

keeper Helmond Sport (eerste divisie)

Het niveau van veel Nederlandse keepers ligt dicht bij elkaar, vindt Mike Havekotte (27). Hij keepte bij FC Dordrecht toen Noppert daar ook onder contract stond. ‘We hebben geen Edwin van der Sar meer die er echt bovenuit stak. Daardoor dromen heel veel doelmannen van Oranje.’

Havekotte deed dat vroeger ook, zeker toen hij op zijn 21ste een kans kreeg in de eredivisie als doelman van ADO Den Haag. Anders dan Noppert, die de eerste vier WK-duels opvallend sterk keepte, ging hij in de fout. ‘Ik ben bezweken onder de druk. We speelden in de Kuip, ik maakte een fout voor rust. Daarna keepte ik de pannen van het dak. Maar ik mocht snel weer gaan zitten.’

Havekotte denkt nog vaak aan dat moment terug. Had zijn carrière net zo’n wending kunnen krijgen als die van Noppert? ‘Wat als het toen wel goed was gegaan? Waar had ik dan gestaan?’

Nu moest hij een enorme omweg nemen in de hoop een nieuwe kans in de eredivisie te krijgen. ‘Je hebt als doelman zo snel een negatief etiketje.’

Hij ging in 2019 in de winterstop naar FC Dordrecht, destijds de club van de geblesseerde Noppert (hij speelde uiteindelijk maar twee duels). ‘Ik zag Andries daar in een klein, donker hokkie revalideren van zijn knieblessure. Ik werd meteen eerste doelman. Dat ging goed.’

Havekotte maakte sprongetjes. Van Dordrecht naar MVV naar Helmond Sport, allemaal eerstedivisieclubs. ‘Daar zit ik nu in mijn tweede seizoen. Ik keep alles. Mijn contract loopt af. Misschien komt er, als ik goed blijf keepen, een eredivisieclub na dit seizoen. Gaat het minder, dan moet ik misschien weer een stap terugdoen. Het is een heel dun lijntje voor keepers.’

Na zijn fout in de Kuip heeft hij een aantal weken met een mental coach gesproken. ‘Ik heb nooit overwogen af te haken, ook niet als reserve. Er zijn weinig mooiere beroepen, ook als je bij Helmond Sport keept.’ Keepen is soms alles of niets, de held of de schlemiel. ‘Andries bewijst hoe snel het kan draaien. Dat geeft moed.’

Warner Hahn (30)

keeper IFK Göteborg (Allsvenskan, hoogste niveau Zweden)

Na zijn overgang van FC Dordrecht naar Go Ahead Eagles, in 2021, moest Noppert eerst Jay Gorter en daarna Warner Hahn voor zich dulden. Uiteindelijk kreeg de man uit Joure de voorkeur boven Hahn, die spoorslags naar Zweden vertrok. ‘Het was geen zware klap, ik heb al meer moeten doorstaan in mijn carrière’, zegt Hahn. ‘De transfermarkt was nog open, dat was mijn geluk. Ik heb een goed jaar gehad bij het Zweedse IFK Göteborg, er is interesse van andere clubs.’

Bij Hahn speelt geen ‘wat als’-gedachte als hij Noppert bij Oranje ziet. ‘Sowieso vergelijk ik mezelf met niemand. Eerder in mijn carrière heb ik twee zware blessures gehad, de laatste toen ik een kans bij Feyenoord leek te krijgen. Zo kan het gaan, iedereen heeft zijn eigen pad. Ik ben blij met dat van mij.’

Ook Hahn meent dat het niveauverschil tussen veel doelmannen niet heel groot is. ‘Iedere profdoelman kan een bal uit de kruising tikken. Het gaat erom zo min mogelijk fouten te maken. Iedereen mag namelijk fouten maken in het leven, behalve doelmannen. Maakt een geweldige doelman als David de Gea een fout dan is hij ineens een kneus. Soms maak je niet eens een fout, maar dan roept de commentator: ‘Hij staat verkeerd!’ Dan komt er een bepaalde dynamiek op gang, een sneeuwbal waardoor een trainer aan je kan gaan twijfelen.’

Hahn was de cruciale horde die Noppert nam. Daarna ging hij met reuzenstappen naar de top: 15 wedstrijden Go Ahead, 14 bij Heerenveen, toen het WK met Oranje. ‘Ik kijk totaal niet met jaloezie naar hem. Er zijn zoveel doelmannen die het minder is vergaan. Keeper zijn is een enorme verantwoordelijkheid, dat moet je aankunnen. Tegen mijn kinderen zeg ik wel: word maar lekker spits.’