Dreigen met Fifa-exit is nuttig, voor een echt vertrek moet Infantino het nog bonter maken

Fifa-voorzitter Gianni Infantino (l) vorige week met naast hem de voorzitter van de Qatarese voetbalbond. Beeld REUTERS

Wie wil er uit de Fifa stappen?

Jesper Möller, de voorzitter van de Deense voetbalbond DBU, is de laatste in het rijtje die dat in het openbaar opperde. Nadat de Fifa dreigde met sancties voor het dragen van de OneLove-band op het WK in Qatar vertelde hij dat een Fifa-exit eerder dit jaar was besproken ‘in de Scandinavische regio’. ‘Ik heb er weer over nagedacht’, zei hij. ‘Ik kan me voorstellen dat er problemen kunnen ontstaan als Denemarken op eigen houtje vertrekt. Maar laten we kijken als we geen dialoog over dingen kunnen hebben.’

Toen dat werd geïnterpreteerd als een plan om eruit te stappen, kwam de Deense bond snel met een nuancering. ‘Dat is niet gezegd op de persconferentie’, zei een woordvoerder. De DBU blijft kritisch op de Fifa en Infantino, maar de Fifa-exit was ‘een misverstand’.

Niks aan de hand dus?

Zeker wel, want Denemarken is niet het eerste land dat over een vertrek nadenkt. De onvrede leeft breder en gaat ook niet alleen over het WK in Qatar, de manier waarop de Fifa wordt gerund zorgt al jaren voor gemor. Toen in 2015 Sepp Blatter ondanks allerlei schandalen werd herkozen was het de KNVB die openlijk van een Fifa-loze toekomst droomde. ‘Een apart toernooi, los van het WK? Dat is een buitengewoon interessante gedachte’, vond directeur betaald voetbal Bert van Oostveen.

Blatter trad niet lang daarna toch af, waarna zijn opvolger Infantino beterschap beloofde. Maar ook deze Zwitser ligt voortdurend onder vuur, bijvoorbeeld vanwege zijn plannen om een tweejaarlijks WK te organiseren. Europese en Zuid-Amerikaanse landen zijn daar tegen omdat de voetbalagenda al overvol is en het concurreert met hun eigen continentale toernooien. Geregeld lekt uit dat achter de schermen wordt gedreigd met een vertrek als Infantino zijn zin toch wil doordrijven.

Wat zijn de consequenties van een Fifa-exit?

Voor landen die weinig kans maken op deelname aan het WK zijn die best te overzien. Zij mogen bij een vertrek niet meer meedoen aan de WK-kwalificatiewedstrijden. Zij geven vooral het sprankje hoop op dat ze ooit die gouden trofee zullen winnen.

Het is vervelender voor landen die vaak deelnemen of kansrijk zijn, maar het betekent niet dat ze voetballoos door het leven hoeven te gaan. Europese landen kunnen gewoon lid blijven uitmaken van de Uefa en dus meedoen aan het EK. Ook voor interlands buiten het eigen continent is Fifa-lidmaatschap niet nodig. Kleine landen als Micronesië, Tuvala en Vaticaanstad spelen al onderlinge wedstrijden zonder lid te zijn.

Ze moeten het dan wel doen zonder de miljoenen die het WK oplevert. Het toernooi is de melkkoe van de Fifa en de aangesloten landen profiteren daarvan mee. In Qatar verdienen de 32 landen in ieder geval 9 miljoen dollar en dat bedrag loopt met iedere ronde op, tot 42 miljoen dollar voor de winnaar. Maar landen kunnen ook zelf een alternatieve bond oprichten en/of een toernooi organiseren waarbij een ‘World Cup’ gewonnen kan worden. En zeker als grote landen meedoen, zullen de miljoenen ook daar binnenstromen.

Waarom is iedereen dan nog Fifa-lid?

Tal van andere sporten kennen of kenden meerdere mondiale bonden: boksen, darts en schaken bijvoorbeeld. Afsplitsing levert vaak problemen op. ‘De grootste fout van mijn carrière’, noemde Garry Kasparov zijn besluit om in 1993 met Nigel Short te breken met de mondiale schaakbond Fide. Ze kregen weinig steun van andere schakers. Zo bleven er jarenlang twee concurrerende bonden met twee wereldkampioenen. Het slepende conflict had het spel geschaad, concludeerde Kasparov.

‘Het heeft alleen maar zin als je het als collectief doet’, concludeerde KNVB-bestuurder Van Oostveen in 2015. In het voetbal zouden in ieder geval Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika moeten meedoen, want uit die werelddelen komen veruit de meeste wereldkampioenen bij de mannen en vrouwen.

Zo ver is het vooralsnog niet gekomen. Veel landen mogen het eens zijn over hun ontevredenheid, ze hebben ook allemaal andere belangen en strategieën. Nederland wil graag met Duitsland en België in 2027 het WK voor de vrouwen organiseren. Dat verklaart misschien waarom de KNVB op dit moment ver blijft van de Deense exit-suggestie en erg hecht aan het in stand houden van ‘de dialoog’. Zelfs over de One Love-band lukte het West-Europese landen niet de eenheid te bewaren: Frankrijk haakte nog voor het Fifa-dreigement af.

Toch zullen de Denen vast niet de laatste zijn die flirten met een vertrek. Het is een bruikbaar middel om de druk op de ketel te houden; zo is het tweejaarlijkse WK vooralsnog van de agenda. Maar om een groep landen echt zo ver te krijgen, is er meer nodig. Daarvoor zullen de Fifa en Infantino het nog bonter moeten maken.