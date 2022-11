Doorlopen, doorkoppen, doorlopen en afmaken. Eindelijk heeft Zakaria Aboukhlal zijn moment

Zakaria Aboukhlal (links) schiet de 2-0 binnen. De Belgische doelman Thibaut Courtois is kansloos. Beeld AFP

Natuurlijk moest de 1-0 worden verdedigd, het was nota bene al blessuretijd, maar och wat lag er veel ruimte op de helft van België, zag Zakaria Aboukhlal, geboren in Rotterdam en invaller bij Marokko.

Met zijn loopvermogen zou hij op tijd weer terug zijn, wist hij, dus sloop hij toch mee naar voren. En warempel daar kwam een diepe bal. Aboukhlal kopte hem door naar Hakim Ziyech. De grillig spelende vedette van Marokko kwam in een lastige hoek, maar kon nog voortrekken op de vogelvrije Aboukhlal die de iets onder hem liggende bal in de kruising joeg.

Onmetelijke vreugde barstte los in het vooral door Marokkanen en Marokkolievende lui bevolkte Al Thumamastadion. 2-0 voor Marokko tegen België, nummer 2 op de Fifa-ranking. Voor het eerst in 24 jaar won Marokko weer eens op een WK. Met al een punt op zak door de remise tegen vicewereldkampioen Kroatië (0-0) is Marokko al bijna zeker van de volgende ronde waar België huivert voor een beschamend snelle uitschakeling.

Dat voormalig PSV en AZ-speler Zakaria Aboukhlal juist daar was in de 92ste minuut was op zich niet wonderbaarlijk. Zijn Marokkaanse moeder was een topatlete die bijna de Olympische Spelen haalde, maar uiteindelijk voor het gezinsleven koos. Van zijn Libische vader is bekend dat hij voor zakenreizen altijd eerst zijn hardloopschoenen inpakt en dan pas de rest.

Het tempo lag vaak irritant laag bij België - Marokko. Eindeloos werd er heen en weer geschoven, vooral door de Belgische defensie. Vanaf de bank had Aboukhlal het 72 minuten gade geslagen, had hij gezien waar hij zijn winst kon pakken.

Invallen is een bekende stiel voor de in Rotterdam geboren en goeddeels in Gorinchem opgegroeide Aboukhlal. Bij PSV en AZ kwam hij maar niet verder dan de reservebank. Vorig seizoen leek zijn doorbraak er te komen, vertelt Pascal Jansen, de AZ-trainer die hem eerder naar PSV haalde. ‘Hij had zijn waarde, maar was net niet steady genoeg. Hij had ook veel goede concurrenten.’

Uitgefloten

Aboukhlal werd uitgefloten na een paar slechte invalbeurten door een deel van de AZ-aanhang. Jansen: ‘Hij is mentaal ijzersterk en heeft een rotsvast vertrouwen in zijn kwaliteiten. Hij haalt veel kracht uit zijn geloof, heeft het afgelopen jaar nog een extra leergang gedaan.’

Door zijn kennis van de Koran en welluidende stem zou Aboukhlal bij de Marokkaanse ploeg zelfs als imam dienen bij gebeden. Dat schrijft althans The Guardian.

Gebeden werd er massaal in het Al Thumama stadion. België had het meest de bal door dat eindeloze rondgetik achterin. Maar het ongemak spatte ervanaf. Tijdens de stroeve openingswedstrijd tegen Canada, die België dik onverdiend met 1-0 won, was er animositeit tussen de Belgische sterspeler De Bruyne en verdediger Alderweireld. Alderweireld zou te veel de lange bal spelen, De Bruyne eiste een verzorgde opbouw.

Dus zochten Alderweireld en zijn eeuwige kompaan achterin Vertonghen eindeloos naar openingen in hun buurt, af en toe boos met hun armen zwaaiend, omdat er niemand vrijliep.

De gouden Belgische generatie is op leeftijd en oogt steeds statischer en brozer, vooral Witsel, Meunier en Eden Hazard. Lukaku kon slechts een kwartier meedoen. Van de nieuwe aanwas is alleen de veelzijdige middenvelder Onana een onmisbare schakel, maar hij werd na een uur gewisseld en is geschorst tegen Kroatië, het duel dat België eigenlijk moet winnen.

Marokko zette alles dicht onder aanvoering van de formidabele centrale middenvelder Amrabat en dacht kort voor rust uit een vrije trap van Ziyech op voorsprong te komen. Maar aanvoerder Saiss, die voor de grabbelende Courtois opdook, stond hinderlijk buitenspel, een malle regel eigenlijk.

De 92ste minuut

Na rust drong Marokko steeds meer aan, met dank ook aan de invallers. Sabiri en Attia Allah brachten net als Aboukhlal meer energie en creativiteit in de ploeg. Sabiri mocht van Ziyech zelfs een vrije trap nemen in de hoek van het veld waarop de gelauwerde Courtois zich opnieuw verkeek: 1-0. België moest nu wel komen, dat schiep ruimte voor Marokko en dus voor een speler als Aboukhlal, die net was ingevallen.

Dat Aboukhlal juist daar was in de 92ste minuut, was ergens ook best wonderbaarlijk. De uitgejouwde 22-jarige aanvaller stapte afgelopen zomer over van AZ naar de Franse promovendus Toulouse. Zelfs basisspelers van AZ als Stengs en Boadu hadden het moeilijk in hun eerste seizoen in de Franse competitie.

Maar Aboukhlal speelde zich in de basis en werd geselecteerd voor het WK. Zelfs een op het laatste moment verrekte hamstring kon bondscoach Regragui niet van zijn plan afbrengen. Hij wist dat hij het Gorinchemse loopwonder nog nodig zou kunnen hebben.

En dat moment kwam dus. Doorlopen, doorkoppen, doorlopen, afmaken. In de gekt die daarna losbarstte knielde Aboukhlal, bracht zijn hoofd naar de grond en bad.