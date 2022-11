De toekomst is aan Canada, een voetballand in wording

John Herdman, de Engelse bondscoach van Canada, spreekt zijn selectie toe na de nederlaag (1-0) tegen België. Sinds zijn aantreden ligt de lat bij Canada een stuk hoger dan voorheen. Beeld AFP

De onbevangen Canadezen, voor het eerst in 36 jaar aanwezig bij een WK, krijgen zondag tegen Kroatië een nieuwe kans hun aanzienlijke voetbaltalent aan de wereld te tonen. Ook al eindigde de eerste groepswedstrijd tegen België in een krappe nederlaag (0-1), de ploeg presenteerde zich als een energiek en kleurrijk collectief dat niet misstaat op het mondiale voetbaltoneel.

In Canada waren ze daar al van overtuigd. ‘Wat betreft kwaliteit en talent is dit het beste team dat we ooit gehad hebben’, zegt Alex Ho, een van de supporters die is afgereisd naar Qatar. Ho is lid van The Voyageurs, een fanatieke groep voetbalfans die vanaf de jaren 90 de nationale teams, mannen en vrouwen, achterna reist.

Ongekend is de huidige weelde voor Ho en zijn geestverwanten. Na decennia zonder succes plaatste Canada zich met overmacht voor het WK. In de kwalificatiepoule hield de ploeg onder meer de VS en Mexico achter zich, de landen waarmee Canada in 2026 het WK organiseert.

Iconisch werd het beeld van verdediger Sam Adekugbe die na de 2-1 tegen de Mexicanen in de vrieskou van Edmonton uit vreugde in een berg sneeuw dook. ‘We Can’, klonk de strijdkreet tijdens de opmerkelijke reeks waarin de ploeg de meeste doelpunten maakte en de minste tegen kreeg.

Kansloos in 1986

In 1986 was Canada er voor het laatst bij op een WK. Supporter Ho was een jonge tiener. Hij herinnert zich hoe de voetbaldwerg kansloos was tegen grootmachten Sovjet-Unie, Frankrijk en Hongarije. Canada wist geen doelpunt te maken. ‘Nu is alles anders’, zegt hij enthousiast. ‘De spelers zitten bij veel grotere clubs.’ Met enige voorzichtigheid durft hij van een gouden generatie te spreken.

Neem Alphonso Davies (22), die furore maakt bij Bayern München. Of Jonathan David (22), bij Lille al kampioen van Frankrijk. Bij Club Brugge wacht jongeling Tajon Buchanan op aanbiedingen van grotere clubs.

De Canadees Tajon Buchanan wordt afgestopt door Timothy Castagne (links) en Toby Alderweireld. Buchanan, die nu nog speelt bij Club Brugge, zou de topclubs voor het uitkiezen hebben. Beeld AP

Oudgediende Atiba Hutchinson, ex-PSV, valt met zijn 39 jaar uit de toon in de jonge, onbevreesde ploeg. In Qatar hoopt de middenvelder van Besiktas zijn honderdste interland te spelen. ‘Vooral met Davies en David hebben we talenten die we in dit land niet eerder hebben gehad’, zegt Oliver Platt, commentator voor de Canadese sportzender OneSoccer.

De twee zijn exponenten van een veranderende demografie in het land met ruim 38 miljoen inwoners. Volgens Platt verklaart de diversiteit deels het succes van het team. ‘Veel jongens hebben ouders uit landen met een voetbalcultuur. Die hebben ze meegenomen naar Canada.’

Liefst zeven van de 26 spelers uit de selectie werden in een ander land geboren. Het is in lijn met de huidige populatie van Canada, waar bijna een kwart van de bevolking buiten de landsgrenzen het levenslicht zag. Sneeuwduiker Adekugbe, met een Nigeriaanse achtergrond, werd geboren in Engeland. Jonathan David in New York. De spits groeide deels op in Haïti, het land van zijn ouders. Doelman Milan Borjan komt uit Kroatië.

Champions League-ervaring

De wieg van Davies, zoon van Liberiaanse ouders, stond in een vluchtelingenkamp in Ghana. Op zijn 5de emigreerde hij naar Canada. Bij Vancouver Whitecaps uit de Noord-Amerikaanse competitie MLS brak Davies door als tiener. Nu is hij met Bayern München Champions League-winnaar.

Marcel de Jong (36) herinnert zich de jonge Davies. De Nederlandse Canadees, 56-voudig international voor Les Rouges, speelde bij Whitecaps als linksback in de rug van het supertalent. ‘Je kon toen al zien dat hij speciaal was’, zegt De Jong, eigenaar van een voetbalschool in Vancouver. ‘Hij was lightning fast en onbevangen. Nergens bang voor. Op elke training liet hij iedereen zijn hielen zien.’

Ook in het nationale team speelde De Jong kortstondig samen met Davies. De oud-speler van onder Roda JC, Helmond Sport en Jong Oranje stopte in 2018. Hij merkte in de slotfase van zijn loopbaan dat er een frisse wind was gaan waaien. ‘Het niveau van het elftal begon flink te stijgen’, zegt de geboren Canadees, opgegroeid in Nederland. ‘Een groot deel van de spelers van toen speelt nu op het WK.’

Verdediger Sam Adekugbe duikt in de sneeuw nadat Canada in de WK-kwalificatie Mexico met 2-1 heeft versagen in Edmonton. Beeld .

De Jong was erbij toen bondscoach John Herdman (47) het team in 2018 onder zijn hoede kreeg. De Engelsman is aangesteld met het oog op het WK van 2026 in Canada, de VS en Mexico. Hij schroefde de ambities direct op. ‘Vanaf het begin heeft hij gezegd dat plaatsing voor Qatar de doelstelling was’, zegt De Jong. ‘Langzaam maar zeker begon iedereen daarin te geloven.’

De perfecte storm

In zijn thuisland kwam Herdman, opgegroeid in de buurt van Newcastle, tot zijn frustratie niet aan de bak. Oud-voetballers kregen voorrang. De bewegingswetenschapper week uit naar Nieuw-Zeeland en werd later coach van de Canadese vrouwen. Die leidde hij sinds 2011 naar twee bronzen olympische medailles.

Herdman onderscheidt zich als motivator, zegt commentator Platt. Dat hij aan de huidige generatie voetballers werd gekoppeld, noemt hij de ‘perfecte storm’. ‘Hij heeft een duidelijke visie en kan spelers samenbrengen. Je hebt bijna het gevoel dat de spelers niet voor zichzelf voetballen, maar voor de perceptie van het voetbal in het land. Ze gebruiken vaak het woord brotherhood. Het lijkt alsof ze nu liever voor hun land dan voor hun club spelen. Voorheen was dat juist andersom.’

Bij zijn voetbalschool ziet De Jong de effecten van het succes. ‘Ik zie steeds meer kinderen op het veld met shirtjes van het Canadese voetbalteam’, zegt hij. ‘Dat was een aantal jaren geleden nog ongehoord.’

Volgens De Jong kan voetbal in Canada uitgroeien tot de grootste sport van het land. Ruim een miljoen inwoners beoefenen de sport. Ook supporter Ho merkt een opmars. ‘Vrienden en collega’s die niets met voetbal hadden, kennen nu ineens veel spelers. Ze weten allemaal dat er een WK bezig is.’

In Canada is ijshockey niettemin de nationale sport, weet Ho. ‘Dat is koning en dat zal ook wel zo blijven’, zegt hij. ‘Maar we zijn ook een voetballand geworden. Jazeker. Ik denk dat de basis nu is gelegd. Voorheen kwam Canada bij veel voetballiefhebbers in het land op het tweede plan. Ze waren voor Brazilie, of Italië. Dat is nu aan het veranderen. Soms heb je een beetje succes nodig om enthousiasme te kweken.’