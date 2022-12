De duizenden glimlachen per dag van al die mannen uit Nepal, Bangladesh, Pakistan of India

Tja, dat WK in Qatar, dat is eigenlijk best een goed toernooi, op zichzelf gezien dan, in logistiek opzicht vooral. Afgezien van het feit dat het belachelijk is en blijft om een WK te houden in een land dat helemaal niet zoveel houdt van voetbal, dat normaliter geen faciliteiten heeft voor voetbal, geen gevoel voor het spel, enzovoorts. Nooit meer doen dus, sowieso.

Maar verder? Het mocht wat kosten van de emir, en dan heb je ook wat. Geweldige stadions, vlak bij elkaar, met bijna perfecte velden. Tot in de puntjes geregeld vervoer. Supporters overal, al is een deel dan nep of ingevlogen uit andere landen en is de binding met een land deels surrogaat. Arabieren zijn ver in de meerderheid, trots op een WK in hun deel van de wereld. Zij vooral maken de sfeer, met de massaal opgekomen Argentijnen en Mexicanen.

Er zijn geen of nauwelijks veiligheidsproblemen. Geen soldaten met machinegeweren, zoals je wel eens ziet in bijvoorbeeld Frankrijk, waar dan de totale stress regeert rond het stadion en in de stad. Zoveel grimmige gezichten dat je je afvraagt hoe laat de oorlog begint in plaats van het feest dat voetbal hoort te zijn.

Geen duizenden dronken supporters die vechten, schelden of met bier gooien vanaf de tribunes. Zo gedisciplineerd gaat alles, dat het bijna eng is. Het is typerend voor een dictatuur, die totale controle, en het lijkt op een tafereel uit een boek van George Orwell.

Al die duizenden werkers bij elke deur, op elke straathoek, om je de weg te wijzen, om vriendelijk te zijn. Ze schenken duizenden glimlachen per dag, al die mannen, meestal mannen, uit Nepal, Bangladesh, Pakistan of India. Ze maken graag een praatje over het WK en over hun leven in Qatar. Velen oordelen ze dat ze het, ondanks alles, fijn vinden om hier te zijn, omdat ze in Qatar tenminste geld verdienen.

Het mag dan weinig zijn, een maandbedrag waarvoor wij in Nederland bij wijze van spreken twee volle boodschappenkarren vullen, maar ze houden zoveel over dat hun kinderen in hun vaderland naar school kunnen en dat ze sparen voor een eigen huis. Al zijn er soms problemen met de uitbetaling, met de baas, met de tussenpersoon uit pakweg India die in gebreke blijft. En de Qatari zijn niet werkelijk geïnteresseerd in hun problemen. Ze willen gewoon dat het werk af is.

Dat is het meest bizarre aan het WK. Twee werelden, volstrekt langs elkaar levend. De Qatari in hun witte thobe, met groepjes bij elkaar, ogenschijnlijk niet werkelijk geïnteresseerd in voetbal, en zeker niet in het wel en wee van al die migranten die het werk voor hen doen. Als ze al komen kijken naar het voetbal, stappen ze voor hetzelfde geld vroegtijdig in hun gekoelde auto om weer te vertrekken. Ze zien vooral dat al dat voetbal goed is voor hun land, dat de hele dag in het wereldnieuws is.

En dan volgt dus de allergrootste ‘maar’ van dit toernooi. Een land dat dankzij gas en olie zo schofterig veel geld verdient als Qatar, is moreel verplicht arbeiders die al dat moois hebben gebouwd en mogelijk maken, fatsoenlijk te behandelen. Fatsoenlijk te betalen, fatsoenlijk te huisvesten. Gewoon, door ze te beschouwen als volwaardige mensen.