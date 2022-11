De balletjes breed van Van Dijk zijn niet het grote tactische probleem bij Oranje

Het duurde iets minder dan een week, voordat voetbalminnend Nederland een eerste Grote Discussie gevonden had. Dat die discussie er zou komen, stond op voorhand vast. Plots inzoomen op één bepaalde speler is vaste kost, wanneer Oranje op een eindtoernooi speelt.

Maar dat de Grote Discussie rondom de grote man in het Nederlands elftal gaat, is verrassend. Waar de route van Virgil van Dijk richting wereldtop op onorthodoxe wijze verliep via Willem II, Groningen, Celtic en Southampton, staat Big Virg sinds zijn megatransfer naar Liverpool zelden ter discussie. Bij club noch land.

Marco van Basten zwengelde de Grote Discussie aan. Als NOS-analist was hij na afloop van de moeizame wedstrijd tegen Ecuador zeer kritisch op de aanvoerder. ‘Als je ziet wat hij doet in balbezit (...) Het is niet meer dan een bal tikken naar de spelers die naast hem staan. Hij moet het tempo opvoeren. Het gaat gewoon veel te langzaam.’

De kritiek kwam aan. Op onkarakteristieke wijze liet de doorgaans extreem diplomatische Van Dijk zich verleiden tot een reactie. Iets waar hij een halve dag later alweer op terugkwam.

De cijfers lijken in eerste instantie vooral de kritiek van Van Basten te onderstrepen. In de wedstrijden tegen Senegal en Ecuador gaat 8 procent van zijn passes terug op doelman Andries Noppert, 21 procent richting controleur Frenkie de Jong en liefst 45 procent van zijn ballen breed op de centrumverdedigers aan weerszijden. Wie goed meetelt, kan concluderen dat slechts iets meer dan een kwart van Van Dijks passes gaat naar spelers die op posities verderop op het veld staan.

Ja, de passes van Van Dijk ontberen 'verticaliteit’, een toverwoord dat bondscoach Louis van Gaal graag gebruikt in zijn tactische uiteenzettingen op persconferenties. Opvallend, want bij Liverpool leidt Van Dijk dit seizoen alle Premier League-verdedigers in aangekomen passes (1008), terwijl hij ook qua aangekomen lange passes (64) in de top-5 staat.

Maar in Oranje staat Van Dijk er niet voor de verticaliteit. Sterker, dat maakt zijn specifieke rol in de achterhoede juist onmogelijk. Van Gaal kiest voor Van Dijk als middelste van zijn drie centrumverdedigers vanwege defensieve redenen.

Drie redenen welteverstaan. De middelste man van het centrale trio staat (1) in de gevaarlijkste zone van de tegenstander, (2) op de gunstigste plek om zoveel persoonlijke duels uit te vechten met de centrumspits van de opponent en (3) in positie om de hoogte van de defensieve lijn te dirigeren. Vooral die laatste taak is onder Van Gaal belangrijk. Oranje wil ver van het eigen doel verdedigen. Om dat te doen, moeten de verdedigers collectief uitstappen. Een proces waar Van Dijk op het veld de leiding over heeft.

Tegenover dit impactvolle takenpakket aan de defensieve kant, staat een aanvallende rol die vooral offers vergt. Als middelste van de drie centrumverdedigers, zal zich voor Van Dijk zelden een 'sexy’ pass aandienen in de opbouw. Zowel Senegal (4-5-1) als Ecuador (5-2-3) verdedigden vanuit formaties met één centrumverdediger. Dit betekent dat de spits van de tegenstander zijn verdedigende stek inneemt pal voor de neus van Van Dijk.

Het grotere probleem is dat de andere centrumverdedigers de weg naar voren niet vinden. Middenvelder Frenkie de Jong omspeelde dit WK 26 keer een linie van de tegenstander. Bijna drie keer zoveel als verdedigers Matthijs de Ligt (0), Jurriën Timber (4) en Nathan Aké (6) dat tezamen deden. Dát is het grote pijnpunt in de spelopbouw van Oranje.