Cultheld in wording: Oranje-doelman Andries Noppert. ‘Die authenticiteit vindt men schitterend’

Geconcentreerd volgt Andries Noppert het klungelige uitverdedigen van Frenkie de Jong tegen Senegal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nieuwsgierigheid is naast doorzettingsvermogen de grootste kwaliteit van Andries Noppert, sinds een paar dagen tot eerste doelman van het Nederlands elftal gepromoveerd na jarenlang bankzitten bij clubs als NAC, Foggia, FC Dordrecht en Go Ahead Eagles. Als kind probeerde hij met eigen handen een luchtballon te bouwen, die helaas jammerlijk in de brand vloog. Veel later fabriceerde de 28-jarige doelman uit het Friese Joure met een oude fiets, een stapel stenen en buizen zijn eigen hometrainer toen hij revalideerde van een meniscusblessure en door corona niet bij de fysiotherapeut terechtkon.

‘Bij trainingen dacht hij ook altijd out of the box, probeerde hij bepaalde dingen om te buigen zodat het volgens hem effectiever was,’ zegt Wim Reckers, jeugdkeeperstrainer bij Heerenveen, de club waar Noppert de jeugdopleiding doorliep en in de zomer terugkeerde. ‘Ik zie hem nog zo opspringen toen hij echt lang werd om te constateren: hé, nu ben ik 2 meter 63! Vervolgens deed hij zijn handen omhoog en zei hij: ‘En nu ben ik 3 meter 13!’ Daar wilde hij dan zijn voordeel mee doen bij hoge voorzetten.’

Langste speler op WK

Als een slecht begrepen Willie Wortel, zo liep Noppert lang rond in het profvoetbal. Hij is lang (met 2,03 meter de langste speler op het WK zelfs), lenig dankzij een paar jaar turnen, gedreven, wordt sympathiek gevonden en is overtuigd van zichzelf. ‘Eigenwijs, maar niet op een vervelende manier’, zegt Robert Maaskant die Nopperts trainer was bij NAC. ‘Hij flapte er van alles uit. Zei ook weleens tegen me: geef mij een kans. Maar hij had twee ervaren keepers voor zich.’

Hoe de Volkskrant verslag doet van het WK in Qatar https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-het-wk-in-qatar-te-verslaan-keurt-de-krant-nog-niet-goed-wat-daar-gebeurt~bb24a9fd/

Nimmer werd er gedacht: goh, wat een uitzonderlijke doelman. En dan zat het Noppert ook niet mee met blessures, en een mislukt avontuur bij de kleine Italiaanse club Foggia waar hij zich niet verstaanbaar kon maken en waar de maffia een vinger in de pap had. Zelfs zijn trouwste fans, zijn ouders en zijn vriendin, zeiden twee jaar geleden: Andries, moet je niet iets anders gaan doen? Grote amateurclubs als Spakenburg schetsten een wenkend perspectief: wekelijks keepen, minder vaak trainen en reizen en iets meer verdienen.

Nuchter en met lef

Maar Noppert vouwde zich toch weer op zijn zelfgemaakte hometrainer in zijn tuin en bikkelde voort, hopend op een kans in het profvoetbal. In dat tredmolentje bleef hij hangen tot tien maanden geleden. Met slechts 22 wedstrijden op profniveau achter zijn naam krijgt hij plots de kans bij Go Ahead Eagles, omdat eerste keus Warner Hahn steken heeft laten vallen en coach Kees van Wonderen onder de indruk is van de nuchterheid, reach en het lef van de reservedoelman.

Noppert keept een uitstekend half seizoen met machtige reddingen, gevolgd door broodnuchtere interviews. In de zomer kiest hij uit vele aanbiedingen voor jeugdliefde Heerenveen. De ‘Toren van Joure’ is weer thuis en zowaar als eerste doelman.

Maar mooier wordt het daarna zelfs nog als Louis van Gaal hem na een sterke seizoenstart uitnodigt voor Oranje. Nopperts onbewogen reactie: ‘Natuurlijk zie ik die jongens ook op tv en spelen ze bij grote clubs. Maar die jongens gaan ook gewoon naar de wc, die poepen en plassen ook.’

Enige doelman in vorm

Noppert mag zelfs mee naar het WK in Qatar, volgens vriend en vijand als derde doelman die er mogelijk pas inkomt bij strafschoppen. Maar Van Gaal vindt dat Noppert de enige doelman is die in vorm is. De bondscoach heeft een reputatie als het aankomt op het laten debuteren van grasgroene spelers.

En Noppert stelt niet teleur tegen Senegal, hij heeft na rust een paar aardige reddingen en met een lange trap een aandeel in de 2-0 van Davy Klaassen. Na afloop aan tafel bij NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg geeft hij nog gehuld in zijn felgroene keepersshirt met korte mouwen antwoorden die direct viraal gaan. ‘Ik denk niet na over de dingen die ik zeg. Vaak is dat niet goed, maar het is wel eerlijk.’ In dat opzicht lijkt hij op Van Gaal, vindt hij, ze hebben ook dezelfde humor.

Over het risico dat Van Gaal nam door een keeper zonder een greintje internationale ervaring op te stellen, zegt hij: ‘In Nederland zitten we allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben. Maar dat doen we zelf.’

Cultheldvorming

Volgens Maaskant dragen die uitlatingen en het doodgemoedereerde gezicht dat Noppert erbij trekt bij aan de cultheldvorming. ‘Hij keepte helemaal niet zo bijzonder. Ik vind het eigenlijk nog steeds een te groot risico om hem op te stellen. Maar het is natuurlijk een geweldig verhaal.’

Met enige verbazing beziet ook Reckers de rap groeiende populariteit van zijn voormalige pupil. ‘Hij was altijd misschien wel te veel een open boek. Maar nu vindt men het schitterend, die authenticiteit. Hij heeft veel meegemaakt, maar is in de kern nog steeds dat nieuwsgierige jongetje van 10 jaar.’