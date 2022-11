Cricket is voor Aziatische arbeidsmigranten in Qatar de levenslijn met thuis

Het is 07.45 in de ochtend. De temperatuur is al 30 graden. Indiase cricketers spelen een wedstrijd op een terrein bij Doha. Voor veel arbeidsmigranten is het de favoriete sport. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als de mannen opstaan, is het buiten nog donker. De klok wijst vier uur. Ze nemen een douche, stappen in de auto en haasten zich naar een grote, anonieme zandvlakte in Qatar. Hier moet het gebeuren. Op het eerste gezicht is er niets te zien: een rijtje keien in het stof, verderop een korte cementstrook. Maar dat is niet wat de mannen zien. Zij zien een cricketbaan.

Tegen de tijd dat de zon aan de hemel staat, hebben ze hun posities ingenomen: het ene team in het veld, het andere aan slag. De bal laten ze op het (speciaal daarvoor aangelegde) strookje stuiteren, waarna de slagman kan uithalen.

Zo gaat het elke vrijdag – de belangrijkste vrije dag in Qatar – op honderden plekken, sommigen maar een enkele kilometer verwijderd van de reusachtige WK-stations. Cricket is in het ministaatje razend populair. Sterker, gerekend naar het aantal deelnemers is het verreweg de grootste sport, met zeker zevenhonderd geregistreerde teams. ‘Het wordt overal gespeeld’, weet veteraan Jayaraj Pallath, geboren in India. ‘Overal waar een stukje land braak ligt.’

Hij overdrijft niet. In Al-Wukair, een industrieel gebied buiten Doha, zijn deze ochtend zes à zeven potjes tegelijk bezig. De teams in deze amateurcompetitie dragen bonte namen als Cobra Qatar, Youngs XI en Goan Knights – een verwijzing naar de gelijknamige deelstaat in India. Zoals bijna alles in Qatar is de sport geïmporteerd, of beter gezegd meegekomen als een extraatje in de handbagage van de naar schatting 1,5 miljoen Aziatische arbeidsmigranten.

De 41-jarige Pallath speelt vandaag een uitwedstrijd met zijn team Lycons CC. Om winnen gaat het niet, zegt hij tussen twee slagbeurten door, eerder om liefde voor het spelletje. ‘Het is een passie.’

Cricket is de ultieme tegenhanger van het WK voetbal. Het voetbal is door Qatar binnengesleept met dollartekens in de ogen, terwijl het land met cricket al jaren een wereldsport in huis heeft die drijft op puur spelplezier.

Het enige probleem is dat Qatarezen er niet in geïnteresseerd zijn. De cricketbond wordt stiefmoederlijk behandeld – in het nationale team spelen alleen tot Qatarees omgedoopte Aziaten. Overdag hebben ze een baan, de trainingen en wedstrijden werken ze af in hun vrije tijd. ’s Lands enige cricketstadion fungeert op het moment als fanzone om WK-wedstrijden te vertonen.

In Al-Wukair staat de zon ongenadig hoog, maar dat deert de spelers niet. ‘Take two, take two’, roept iemand als aanmoediging aan de slagman om twee ‘runs’ te maken. Anders dan in het internationale profcricket (waar wedstrijden vijf dagen kunnen duren), spelen de mannen maximaal drie uur. Een enkeling draait eerst een nachtdienst als maaltijdbezorger, waarna hij bij het krieken van de dag aansluit voor het cricket. Slapen kan daarna.

De spelers die niet aan het spel deelnemen volgen de wedstrijd van hun pick-ups. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Cricketer Pallath is zo fanatiek dat hij afwisselend voor vier teams uitkomt. Als HR-manager bij een Qatarees staatsbedrijf behoort hij tot de groeiende groep van middenklasse-migranten. Met zijn comfortabele salaris heeft hij voor zijn gezin kaartjes kunnen kopen voor het WK.

Zijn jeugd bracht hij door in het district Thrissur, verstopt in de zuidpunt van India. Als de rijst geoogst was en de velden waren drooggevallen, renden hij en zijn vriendjes ernaartoe voor een potje cricket. Nu doet hij duizenden kilometers verderop hetzelfde, omringd door mannen met een vergelijkbare achtergrond.

Neem zijn team- en landgenoot Sujesh Nedumparambil Dusm (32) die precies kan navertellen hoe hij als puber met cricket begon. ‘Voor fatsoenlijke cricketbats hadden we geen geld. Die sneden we zelf uit kokosnoothout.’ Als jongetje zag hij zijn vader naar Bahrein vertrekken. Later ging een broer naar Dubai. Migratiegeschiedenis is tegelijk familiegeschiedenis.

Op het veldje is niemand verbaasd als er een politiewagen voorbij boemelt. ‘Die doen nu niks’, mompelt een van de spelers. Op andere dagen is dat anders en spelen de cricketers een soort kat-en-muis-spel met de autoriteiten. Dat begint al bij het storten van het cement: dat wordt ’s nachts gedaan zonder officiële goedkeuring van de gemeente.

Voor boetes hoeven ze niet bang te zijn, maar de veldjes worden soms door de autoriteiten kapotgemaakt, waarna de cricketers op zoek moeten naar een vervangend speelplek. Bob Andrews (34), een man van Indiase komaf die geboren werd in de Emiraten, ligt er niet wakker van. ‘In de woestijn is genoeg ruimte.’

Achter hem slaat de slagman de bal met kracht het veld uit, bovenop de voorruit van een geparkeerde Honda. Met een hol ‘plof’ stuitert het ding terug. Het glas heeft geen krimp gegeven, de toeschouwers in de auto trouwens ook niet.

Vangbal, uit! Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bekijk je de bal van dichtbij, dan zie je gelijk het verschil met de cricketbal uit het internationale circuit. Deze is niet van leer maar van rubber en vilt en ligt als een zware tennisbal in de hand. Grote kans dat het ding geïmporteerd is door de 37-jarige Yusuf (niet zijn echte naam), een Pakistaanse cricketfanaat die kantoor houdt in een wolkenkrabber in Doha. Vanwege de kwetsbare positie van zijn bedrijfje wil hij niet met zijn naam in de krant.

Yusuf komt uit het noordoosten van Pakistan, een streek met een enorm aantal ateliers voor de productie van sportkleding en ander materiaal. Wereldvoetbalbond Fifa laat er haar wedstrijdballen naaien. Via zijn broer die in Pakistan woont, heeft Yusuf een succesvolle luchtbrug gecreëerd.

Alles importeert hij: cricketschoenen, shirts en ballen – véél ballen, jaarlijks zo’n 36 duizend. Op het slaghout heeft hij zijn initialen laten zetten. Zijn droom? ‘Dat mensen mijn naam kennen. Ik wil de koning van de cricketbats worden.’

De koning in Pakistan, welteverstaan, niet in Qatar. Op een dag zal hij terugkeren naar huis. Het is de wrange slotsom van elk gesprek met een migrant in het Golfstaatje. Ook al woon je er twintig of dertig jaar – het land zal altijd een tussenstation blijven. Migranten mogen 90 procent van de bevolking uitmaken, ze lijden per definitie een tijdelijk, fluïde bestaan. Uitzicht op een paspoort is er niet.

Gelukkig is er cricket, glimlacht Pallath. ‘Ik zou niet zonder kunnen. Het zit ons in het bloed.’ Zijn team wint deze ochtend met een ruime cijfers. Er worden high fives uitgewisseld en er gaat een kan rond met ‘karak’, de traditionele thee met kardemom en vanille. Het smaakt mierzoet. Zo zoet als een overwinning.