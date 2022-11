Cody Gakpo: hoofd, links, rechts, record

Het was nog nooit een Nederlander gelukt. Cruijff niet, Rensenbrink niet, Rep niet, Robben niet, Van Persie niet. Van Basten scoorde niet op zijn enige WK. Maar Cody Gakpo uit Eindhoven maakte in alle groepsduels van het WK een doelpunt. Unieke prestatie.

Telkens de belangrijkste treffer bovendien, namelijk de eerste. Tegen Senegal met het hoofd, want hij is lang en sterk en hij heeft sprongkracht en lef. Tegen Ecuador met links, een soort raket, terwijl hij met rechts nota bene beter is. Tegen Qatar met rechts, na een combinatie door het centrum, precies in de hoek geschoten. En het gekke is: zo goed voetbalt hij helemaal niet, dit WK, zoals het hele Nederlands elftal matig en vooral saai speelt, gespeend van frivoliteit en creativiteit.

Maar ja, wie drie keer scoort op een WK, drie wedstrijden op rij, die is heet, terwijl Gakpo dat allang was, want op de laatste dag voor het sluiten van de markt afgelopen zomer stond een vliegtuigje klaar om hem naar Leeds United te brengen voor een miljoen of 40. PSV wilde wel, want de club had het geld nodig, maar Gakpo besloot op het laatst bij PSV te blijven. Omdat hij van PSV houdt, en omdat hij zijn WK niet wilde verpesten door naar een andere club te gaan en daar misschien eerst een tijdje op de bank te zitten.

Cody Gakpo heeft dat slim bekeken, want met drie goals op een WK is een voetballer opeens veel meer waard. En dus was daar ook dinsdag weer een Engelse verslaggever om aan bondscoach Van Gaal te vragen of hij denkt dat Gakpo een absolute ster kan worden in het internationale voetbal, bijvoorbeeld bij Manchester United, dat interesse heeft. Van Gaal begon zijn antwoord zo, na het duel met Qatar: ‘Cody Gakpo is een hele jonge speler.’

Maar net niet zo jong als Van Gaal dacht. De trainer noemde een leeftijd van 21 jaar, terwijl hij ‘al’ 23 is. Van Gaal nam ook de gelegenheid te baat om zichzelf te prijzen: ‘Hij speelde bij PSV altijd aan de linkerkant. Hij wilde niet op tien. Bij mij moest hij, of als spits. Nu vindt hij me een geweldige trainer. Het kan verkeren. Hij heeft alles om een hele grote te worden, en een hele grote persoonlijkheid, Hij staat open voor iedereen.’

Dat zijn mooie woorden en ze zijn terecht. Cody Gakpo uit Eindhoven is alleen al een heerlijke naam voor een voetballer. Een aanvaller met een vader uit Togo en een mooie tongval uit Eindhoven. Cijfermatig een van de besten van de wereld dit seizoen, in de combinatie van assists en goals, maar dat was bij PSV. Nu is hij op het WK, de grootste etalage.

De reputatie stijgt, de prijs rijst. Thuis zit een zoon met een hart dat klopt voor PSV. Zijn eerste appje was, na doelpunt één: ‘Gakpo niet weg laten gaan voor minder dan 150 miljoen.’ Hij overdrijft, de jongen, maar dat is de jeugd, en zijn vader heeft er trouwens ook last van. Na de tweede goal: ‘Maak er maar 170 van.’ Bij de derde treffer is scoren blijkbaar al zo gewoon dat hij geen bericht meer stuurt. Als ik hem ernaar vraag, is hij opeens bescheiden: ‘Vanaf 170 zal ik erover nadenken.’

Goed dat Cody Gakpo eind augustus het vliegtuig liet staan.