Brazilië bulkt van het aanvalstalent, maar is titelfavoriet vanwege stabiliteit

Neymar is in bloedvorm bij Brazilië. Beeld Reuters

De startende spits en linksbuiten van Premier League-koploper Arsenal. De duurste eredivisiespeler ooit. De supersub die Real Madrid met drie treffers in de slotfase achtereenvolgens naar de halve finale en eindstrijd van de laatste Champions League schoot.

Het kwartet bestaande uit Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Antony en Rodrygo zou hooguit na Frankrijk en Argentinië de meest getalenteerde voorhoede van dit WK vormen. Bij Brazilië zal dit viertal op de bank starten, tijdens het openingsduel met Servië. Zo godsgruwelijk veel talent bezitten de Goddelijke Kanaries momenteel.

Superster

Bondscoach Tite heeft keuze te over in zijn voorhoede. Maar de belangrijkste vraag blijft altijd: heeft een speler een positieve invloed op het spel van Neymar? Want onderscheid moet er zijn. Al helemaal in het Braziliaanse sterrenensemble. Waar Neymar bij Barcelona altijd de spotlights moest delen met Lionel Messi en Luis Suárez, en nu ook bij Paris Saint-Germain slechts co-superster is naast Messi en Kylian Mbappé, bestaat er in de nationale ploeg geen twijfel. Hoe goed de nieuwe generatie ook is, Neymar is en blijft dé man.

Op clubniveau is het niet zozeer de vraag hoe goed Neymar speelt, maar eerder óf hij speelt. In zijn eerste vijf seizoenen bij PSG hoorde de Braziliaan tot de grootverdieners onder alle sporters op aarde, maar kwam hij slechts in 51 procent van de mogelijke speeltijd in actie.

Maar met het WK in aantocht, beleefde Neymar zijn fitste eerste seizoenshelft sinds 2017. De dribbelaar speelt wekelijks, en steekt in het Parijse sterrenteam in de vorm van zijn leven. Met 11 goals en 9 assists in de Franse Ligue 1 was Neymar dit seizoen al bij 20 doelpunten direct betrokken. Alleen Erling Haaland (21) deed dat vaker in een van de vijf grote Europese competities. Ook bij Brazilië levert Neymar telkens weer: in zijn laatste 17 interlands was hij goed voor 10 goals en 11 assists.

Waar Neymar bij Barcelona en PSG vaak op de linkerflank schitterde, speelt hij in de nationale ploeg als ‘nummer 10’. De sterspeler heeft de vrijheid om te zwerven over het veld, op zoek naar de ideale ruimtes om zijn één-op-één-acties aan te gaan.

Meesterknechten

Om Neymar optimaal te laten renderen, durft bondscoach Tite daarom harde keuzes te maken. In de spitspositie staat niet de veel scorende Gabriel Jesus (Arsenal) of de technisch verfijnde Roberto Firmino (Liverpool), maar de immer kleurrijke Richarlison. Bij zijn nieuwe club Tottenham Hotspur kwam de aanvaller nog niet tot een competitietreffer dit seizoen, maar door zijn duelkracht, tweebenigheid en defensieve werklust ziet Tite in hem de ideale aanvullingspeler bij Neymar.

Ook op rechts is Tite pragmatisch. Ex-Ajacied Antony mag dan wel de swingendste dribbels in huis hebben en Rodrygo is een veelscorende buitenspeler bij topclub Real Madrid, maar linkspoot Raphinha krijgt de voorkeur. Dit omdat de zomeraankoop van Barcelona taakbewust speelt: net als Richarlison zet Raphinha graag een stapje bij tijdens het verdedigen, zodat Neymar dat niet hoeft te doen.

Alleen op links lijkt Tite risico te durven nemen. De roep om Real Madrid-uitblinker Vinícius Júnior is inmiddels zo groot, dat zelfs de tactisch conservatieve bondscoach om is. Met 23 goals en 13 assists in zijn laatste 49 competitieduels is de pijlsnelle Vini in de Spaanse hoofdstad gemiddeld eens per 109 speelminuten bij een treffer betrokken - een moyenne van een superster.

De aanvoer naar dit aanvallende kwartet ligt grotendeels in handen van de minst bekende naam in de Braziliaanse basiself. Lucas Paquetá is een extreem stijlvolle linkspoot, die tactische intelligentie combineert met straatvoetbalkunsten. Deze zomer werd de middenvelder voor een fiks bedrag door West Ham United naar de Premier League gehaald, na een paar sterke seizoenen bij Olympique Lyon.

Defensief solide

Maar waar de vele pingelaars de aandacht grijpen, heeft Brazilië zijn favorietenrol op dit WK vooral te danken aan wat er achter deze aanvallende uitblinkers gebeurt. Tite heeft namelijk een defensief beresterke ploeg gesmeed.

Op het vorige WK werd Brazilië ietwat verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. Sinds die nederlaag tegen België (1-2) speelde de Selecão precies vijftig officiële wedstrijden. In die vijftig duels incasseerde Brazilië slechts één keer meer dan een tegengoal in een duel. De defensieve ondergrens is dus uitstekend.

Vooral de continuïteit valt op, bij de achterste posities in het Braziliaans elftal. Met controleur Casemiro (Manchester United) en keeper Alisson (Liverpool) zijn de sloten op de deur betrouwbaar. Dit terwijl Marquinhos en Thiago Silva liefst 26 keer sinds het WK het startende centrale duo vormden, nadat ze eerder al zeven seizoenen samen hadden gespeeld bij PSG.

Brazilië swingt voorin door de degelijkheid achterin. Het moet de winnende formule blijken op dit WK.