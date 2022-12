Bondscoach Gregg Berhalter van de VS: ‘In Nederland ben ik anders naar voetbal gaan kijken’

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter op het Empire State Building, in november, ter gelegenheid van de presentatie van de voetbalploeg van de VS. 'De VS wonnen de Gold Cup, de Nations League en we versloegen Mexico driemaal op rij. Nu gaan we daarmee door.' Beeld Getty Images

Moeiteloos en klanktechnisch perfect, met een langgerekte harde ‘g’ zelfs, somt de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter ze op, de Nederlandse trainers die hem vormden. Ben Hendriks, Piet Schrijvers, Henk ten Cate, Dolf Roks, Gert Kruys. Hij noemt ook de trainer die hem nooit coachte, maar tegen wie hij huizenhoog opkijkt, Louis van Gaal. Zaterdagmiddag schudt hij hem de hand in het Khalifa-stadion als Amerika tegen Nederland speelt in de achtste finales.

Berhalter speelde van 1994 tot 2000 bij achtereenvolgens PEC Zwolle, Sparta en Cambuur. ‘Precies in een echte succesperiode voor het Nederlands voetbal, vooral van Ajax onder Van Gaal. Wat een geluk is dat voor mij geweest.’

De bedoeling was om Berhalter al voor het toernooi te spreken. Via Berhalters goede vriend Ruud van Os, voormalig stadionspeaker bij Sparta, had de 49-jarige coach uit New Jersey toegezegd. Van Os kijkt niet van de vertraging op: ‘Gregg is de aardigste man ter wereld. Maar hij is altijd druk met zijn team, met wedstrijden kijken, met voorbereiden. Als ik hem bezoek in Amerika of waar dan ook ter wereld spendeer ik meer tijd met zijn vrouw dan met Gregg.’

Na ettelijke mailtjes naar zijn persman en de koppeling aan het Nederlands elftal vindt Berhalter donderdagavond, twee dagen voor de wedstrijd, toch een gaatje. Hij snapt de urgentie. ‘Ik ben op een andere manier naar voetbal gaan kijken in Nederland. Het geweldige aan Nederland is dat er elke training, elke wedstrijd discussies zijn over het spel. Het is een soort laboratorium van voetbalgesprekken waardoor je echt over het spel gaat nadenken.’

Zijn komst naar Nederland op zijn 21ste dankt hij aan een andere illustere coach, Rinus Michels. ‘Met het onder 23 team van Amerika speelde ik in Nederland tegen Go Ahead Eagles en Twente. Op het vliegveld ontmoetten we Rinus Michels. We hadden een leuk gesprek, hij bekeek onze wedstrijden. PEC Zwolle wilde me vervolgens contracteren, maar mijn werkvergunning werd afgewezen. Michels schreef toen een aardige brief over mij waardoor mijn Nederlandse avontuur toch van start kon gaan.’

Berhalter werd met enige reserves ontvangen. Hoe serieus was die Amerikaan met zijn lange haar en oorbellen? Grijnzend: ‘Ach, dat was gewoon wat iedereen droeg op University. Ik was toen al bloedserieus als het op voetbal aankwam.’

Hij had Michels geïmponeerd met zijn kennis van het Nederlandse voetbal. ‘Ach, het Nederlandse team op het EK’88 was een waanzinnige ploeg. Gevuld met talent. Zowel offensief als defensief. De tactiek klopte.’

Ajax domineerde in Europa gedurende Berhalters Hollandse periode. ‘Hoe ze het veld openden door de juiste ruimtes te benutten, met geweldig vleugelspel, uitstekend combinatiespel, ongrijpbare middenvelders, een centrumverdediger die het middenveld indribbelde; ongelooflijk interessant.’

Van Gaal is veranderd als coach, speelt met drie centrumverdedigers, legt meer de nadruk op winst dan op attractiviteit. Daar is kritiek op. Hoe beziet u dat?

Glimlachend: ‘Jullie zijn elk WK, elke wedstrijd zelfs ontevreden. Ik weet nog dat als Ajax maar met 1-0 voorstond bij rust ze van het veld af werden gefloten door de eigen fans. Het Nederlandse publiek is tough. In Nederland waren er in 2014 dezelfde discussies, maar toen het team op het WK steeds verder kwam, ging het publiek erachter staan. Elke coach op het hoogste niveau weet waar het om gaat: winnen. Ik heb die filosofische visie dat ik wil dat mijn ploeg goed en attractief voetbal speelt, dat het leuk is om naar te kijken. Maar het Amerikaanse publiek wil winst zien. Dus daar moet je tussen balanceren.’

Welke Nederlandse coach heeft u het meest beïnvloed?

‘Allemaal. Piet Schrijvers, die helaas recentelijk overleden is, heeft me echt helemaal afgebroken bij Zwolle, echt tot de grond. Dat was erg interessant. Hij bouwde me daarna weer op. Ik speelde te gecompliceerd, wilde te veel doen. Hij leerde me focussen op heel simpele basale dingen.

‘Henk ten Cate was bij Sparta heel goed in het managen van de groep, had ook tactisch erg goede ideeën. En bij Cambuur inspireerde Gert Kruys de hele groep om in doelen te geloven die voor ons realistisch gezien niet haalbaar waren. Geweldige energie, heel positief. Daar heb ik veel van overgenomen.’

Berhalter, die op straat verliefd werd op voetbal (‘er waren in onze buurt veel immigranten die het speelden’), leerde Nederland ook iets, weet vriend Ruud van Os: voor jezelf trainen na de training. ‘Bij Cambuur vroegen ze of hij daarmee kon stoppen. Vonden ze raar naar de andere spelers toe.’

Berhalter: ‘Ach, ik weet niet of ik de eerste was. Maar ik deed dat vanaf het begin. Bij Zwolle nam ik al stiekem een zak ballen mee als er een vrije dag aankwam, dan kon ik daarmee trainen. Ze werden boos op me toen ze erachter kwamen. Ik zei: ‘ik ben hier voor voetbal.’’

De verdediger was geen hoogvlieger, wel een doorzetter. Hij speelde op twee WK’s. Werd daarna trainer en eind 2018 aangesteld als relatief onervaren bondscoach door de in Nederland geboren technisch directeur Earnest Stewart.

Het Amerikaanse voetbal ging door een diep dal, voor het WK 2018 in Rusland had het zich niet weten te kwalificeren. Berhalter bouwde met zijn staf vier jaar aan een ploeg met de in zijn ogen juiste teamcultuur en teamspirit. ‘Ook door veel activiteiten buiten het veld te doen met elkaar. En door veel videogesprekken te organiseren met spelers als ze bij hun club waren. Om elkaar echt beter te leren kennen op een diepgaander niveau. Daardoor is er een ongelooflijke, onderlinge band tussen coaches en spelers en spelers onder elkaar en word je echt een hechte ploeg.’

Hij voerde een flinke verjonging door. Het lukte hem onder meer de in Almere geboren en bij Ajax opgegroeide Sergiño Dest, die een Amerikaanse vader heeft, te overtuigen voor Amerika te kiezen tijdens een tweedaags bezoek in oktober 2019, terwijl de KNVB ook naar Dest (die nu bij AC Milan speelt) hengelde. ‘Ik ben een heel open persoon, ik communiceer veel, ik wil graag een goede relatie hebben met spelers. Ik heb Sergiño verteld wat we samen konden bereiken. Als je kijkt naar dit WK en daarna het WK in de Verenigde Staten (in 2026 organiseert de VS het WK samen met Canada en Mexico, red.) is dat een geweldig traject voor jonge spelers.’

U krijgt opvallend veel kritiek. Werd beschuldigd van nepotisme, omdat uw broer nog bij de Amerikaanse bond werkte als commercieel directeur toen u werd aangesteld.

Onbewogen: ‘Kritiek zal er altijd zijn, dat hoort bij de baan. In Nederland zeggen jullie: er zijn 16 of 17 miljoen bondscoaches, toch? Als je daar niet op bent voorbereid, moet je deze baan niet willen doen. Het was best moeilijk in het begin. Maar ik heb geleerd het te managen.’

Zelfs goede resultaten doen de kritische geluiden van uw landgenoten op sociale media niet afnemen, men vindt het spel te defensief.

‘Luister, we werken met het jongste team dat de Verenigde Staten ooit heeft gehad, soms hadden we de jongste basisploeg op dit WK. We wonnen de Gold Cup, de Nations League, we versloegen Mexico driemaal op rij. Nu gaan we daarmee door. Maar we zijn nooit verzadigd, we willen almaar beter worden.’

Er is zelfs commentaar op uw schoeisel. U draagt elke wedstrijd andere Nike-sneakers. Is dat vanwege sponsorredenen?

‘Nee, vanwege zelfexpressieredenen. Toen ik opgroeide was ik al gek van sneakers. Vraag maar aan mijn Nederlandse vrienden, ik heb altijd al verschillende typen sneakers gedragen.’

Amerika overleefde een lastige poule. Moet u eerst Nederland verslaan om echt geaccepteerd te worden door het publiek?

Lange stilte. ‘Mmmm nee, het gaat niet om wat het publiek denkt. Het gaat om wat wij willen bereiken met ons team. Het gaat er niet om het publiek blij te maken, het gaat om het vervullen van onze eigen doelen, onze eigen dromen. Daar willen we mee doorgaan dit toernooi. We willen er niet uitgaan in deze ronde. Dat vraagt een sterke vastberadenheid, een ongelooflijke hoeveelheid eenheid en teamspirit. Want dit is een goede Nederlandse ploeg.’

Veel energie, zelfvertrouwen, zijn dat de hoofdkenmerken van uw ploeg?

‘Het is wel iets meer dan dat, toch? Ik weet niet of je ons hebt zien spelen, maar we hebben een heel duidelijk strijdplan met allerlei elementen. Niet alleen energie, daar doe je ons tekort mee, denk ik.’

Ziet u het als karma dat u in uw vooralsnog belangrijkste wedstrijd als coach Nederland treft?

‘Het is leuk om te denken aan hoe ik opgroeide door te kijken naar Louis van Gaal. Ik heb die man overal gevolgd. Zijn succes met Ajax, daarna naar Barcelona, naar het nationale team, AZ, Bayern München, Manchester United, nu weer bondscoach. Maar… ik moet me focussen op mijn team. Alleen door een team te zijn, kunnen we Nederland verslaan.’