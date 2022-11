Australië tovert glimlach op de gezichten van de mensen thuis

Bondscoach Graham Arnold (m) van Australië en zijn spelers vieren de zege op Denemarken. Beeld ANP / EPA

Down Under, de onverslijtbare kraker van de Australische band Men at work, schalde door stadion Al Janoub in Doha, toen bondscoach Graham Arnold en zijn Nederlandse assistent René Meulensteen elkaar in de armen vielen, juichten, lachten, brulden van geluk en opluchting: 1-0 gewonnen van Denemarken, 6 punten, evenveel als groepswinnaar Frankrijk. Tweede plaats, vanwege het doelsaldo. ‘Echt mooi en speciaal', zei Meulensteen. ‘Zeker nu mijn dochter Pien hier is en commentaar geeft voor de BBC.’

Op de vraag welke beloning de spelers kregen, tilde Arnold een flesje water op van de tafel op het podium waar hij tot de pers sprak. Hij weet ook dat ze, vanwege het tijdsverschil, lang op hun telefoon bezig zijn in de late avond, als het in Australië alweer ochtend is. ‘Ik zeg altijd: luister naar populaire muziek, zorg dat je gelukkig bent.’ Arnold, voorheen de bonkige spits van onder meer NAC en Roda JC, omhelsde Meulensteen langdurig, de vroegere volgeling van techniekgoeroe Wiel Coerver. Meulensteen beleefde talloze avonturen in het internationale voetbal.

Arnold barstte van trots: ‘Het gevecht, de inzet, geweldig. Defensief waren we uitmuntend. Het belangrijkste nu is herstel, slapen, klaar zijn voor de volgende ronde (tegen een land uit de groep van Argentinië, red). Dit is waarvoor WK’s zijn bedoeld. De Socceroos brengen het land bij elkaar. Ik ben zo trots dat we de glimlach op het gezicht van het land hebben gekregen. Ja, er zullen ook wat katers zijn te verwerken morgen.’ In het publiek vroegen toeschouwers om een vrije dag voor de mensen thuis.

Waarschuwing voor Oranje

Nog nooit had Australië twee duels op rij gewonnen op een WK. Arnold vergeleek met 2006, toen Guus Hiddink bondscoach was, Australië met vier punten eveneens de tweede ronde bereikte, en nipt verloor van de latere kampioen Italië. Laat de plaatsing van Australië voor de achtste finales ook een waarschuwing zijn voor het Nederlands elftal, dat zaterdag de Verenigde Staten ontmoet. Nog voordat bondscoach Louis van Gaal dinsdag de tegenstander wist, zei hij dat het moeilijk voetballen is tegen landen als de Verenigde Staten en Australië.

Al die energie, blijven rennen, met bal, zonder bal. Werken. Men at work, in goud en groen. En dan zijn de Amerikanen een slagje beter dan Australië, zeker op papier. Australië verdedigde strak tegen de zwakke Denen, speelde één perfecte counter uit en bleef lopen.

Met de bokaal van man van de wedstrijd voor zich zei Mathew Leckie, maker van de goal: ‘Als kind droom je groot. Toen ik besloot alles op voetbal te zetten, wist ik niet dat dit mogelijk was. Momenten als die van vandaag bepalen de geschiedenis van de sport en inspireren kinderen om te gaan voetballen.’ Over het uitbundige feest op het veld: ‘We schreeuwden veel onzin. Allemaal emoties. Maar nu proberen we nog een ronde verder te komen.’ Leckie kapte onderweg naar het doel verdediger Joakim Maehle twee keer uit, om met een fraaie schuiver te scoren. Arnold: ‘Leckie is geweldig. De gedrevenheid staat in zijn ogen.’

Vechtend tegen kramp

Tegen het eind stonden vier, vijf Australiërs te rekken en strekken, vechtend tegen kramp. Ze zijn betrekkelijk anonieme werkers. Jackson Irvine van Sankt Pauli bijvoorbeeld, uit de Tweede Bundesliga, middenvelder met een Nederlandse grootvader uit Leidschendam en een sociaal bewogen inborst. Voor het WK riep hij spelers op zich uit te spreken over mensenrechten in Qatar. Of Craig Goodwin, eens van Sparta, zonder dat ze daar in Rotterdam veel erg in hadden.

Bijna ging het nog mis, omdat Tunesië op voorsprong kwam tegen Frankrijk. Bij de aftrap moesten de Denen winnen, en dat gold vanaf dat Tunesische doelpunt ook voor Australië. Twee minuten na de 1-0 van Tunesië, waarmee de Noord-Afrikanen naar plek 2 in het virtuele klassement schoven, passte Riley McGree naar Leckie, de 31-jarige routinier, bezig aan zijn derde WK. Hij scoorde. Eindelijk bruiste stadion Al Janoub, waar een paar duizend supporters van beide landen aan het geel en rood te herkennen waren, tussen de stille rest.

Denemarken viel zwaar tegen, vond ook bondscoach Kasper Hjulmand. De Denen waren de lievelingsploeg van het EK vorig jaar, na de hartstilstand van Christian Eriksen in het groepsduel met Finland. De ploeg reikte tot de halve finales. Nu is slechts één punt behaald, één goal gemaakt. ‘Ik moet even wat meer afstand nemen’, aldus Hjulmand. ‘We hebben ons niveau niet gehaald. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben extreem gefrustreerd.’ Groter kon het verschil niet zijn, met collega Arnold.