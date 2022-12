Andries Noppert constateert dat Lionel Messi ook maar een mens is

Virgil van Dijk (l) en Andries Noppert tijdens een mediamoment van het Nederlands elftal op het Qatar University trainingscomplex. Beeld ANP

‘Ik moet er ook van genieten, heb ik van jullie geleerd. Nou, dat ben ik nu lekker aan het doen’, zegt de doelman die een jaar geleden nog reserve was bij Go Ahead en vrijdag de kwartfinale van het WK speelt tegen Argentinië. Hij kijkt vanaf het podium om zich heen. Het koffiezetapparaat maakt een gorgelend geluid. Buiten is de oproep tot gebed te horen.

De tent naast het trainingsveld van de universiteit is volgelopen met journalisten van allerlei pluimage. Of hij klaar is om een strafschop van Lionel Messi te stoppen, in stadion Lusail, waar pakweg 85 duizend van de 90 duizend toeschouwers voor Argentinië zullen zijn? ‘Hij is ook een mens. Hij kan ze ook missen, bleek al eerder dit toernooi.’ Messi zag een strafschop gestopt tegen Polen. Aanvoerder Virgil van Dijk: ‘Lekker die ambiance.’ Hij hoopt op een snel doelpunt van Nederland.

Wedstrijdspanning

Van Dijk en Noppert praten. Over Messi natuurlijk, die heel goed is, of over spanning. Noppert, veelvuldig geprezen om zijn nuchterheid: ‘Als ik geen wedstrijdspanning zou hebben, kan ik net zo goed stoppen. Ik heb een job, en dat is ballen tegenhouden.’ En, over zijn verblijf in een nieuwe wereld, met internationals van alle clubs die een ander leven leiden dan hij. ‘Dat is een andere wereld, maar ik beweeg op mijn manier door de groep. Dat accepteren ze.’

Desgevraagd wenst Virgil van Dijk de Braziliaanse oud-speler Pelé en diens familie alle sterkte toe. Pelé is ernstig ziek. Beiden antwoorden op vragen over Louis van Gaal, naast Messi de meest besproken man van de middag. Noppert, met nog zo’n wijsheid: ‘Een goede manager zorgt ook dat de spelers die niet spelen een goede voorbereiding hebben, zodat ook zij focus hebben op de wedstrijd.’ Van Dijk, over de bondscoach: ‘Wat je ziet is wat je krijgt. Hij is gepassioneerd en let op details.’

Van Gaal heeft mede gezorgd voor de goede sfeer. Van Dijk: ‘Iedereen heeft zijn rol en verantwoordelijkheid. Iedereen is er voor elkaar, dat is de sleutel tot succes.’ Naar aanleiding van het filmpje, waar het personeel van het hotel applaudisseert voor de arriverende voetballers, na de zege op de Amerikanen : ‘Ook het personeel in ons hotel speelt zijn rol.’