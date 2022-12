Analoog aan Rinus Michels: Louis van Gaal milder in gedrag, maar blijvend scherp in visie

Olympisch stadion te Amsterdam, 1993. Toenmalig Ajax-trainer Louis van Gaal en Rinus Michels (r) zijn toeschouwer bij een oefenpotje. Beeld ANP

Louis van Gaal glimt als hij na 37 minuten praten over tactiek, Oranje en beeldvorming afscheid neemt van de pers. ‘We hadden maandag weer een fantastische dag met elkaar. De spirit is zo goed. We gingen naar de spa, en in de middag maakten we een boottocht. Van drie tot half zes.’ Hij geeft een tip voor de verslaggevers: ‘Vanaf half vijf is het het mooist, als het donker wordt. Dan komen jullie ook een beetje tot elkaar.’

Hij is door de jaren heen getransformeerd tot een wat mildere uitgave van zichzelf, hetzelfde proces als zijn voorbeeld Rinus Michels doorleefde. Van Gaal is de IJzeren Tulp genoemd. Michels de Bul, de Generaal of de Sfinx. Bijnamen die hardheid uitstralen.

Van Gaal wil best toegeven dat hij milder is dan vroeger, maar dan alleen in gedrag. Niet in visie, in de uitvoering van ideeën. Dan is hij streng en scherp. Daarbuiten, vooruit: soepeler, zachter, kwetsbaar sowieso. Aardig, lief. Knuffelig. Hij is bijna één met de spelers, die één met hem waren toen ze hoorden van zijn ziekte die hij gedurende de kwalificatiereeks voor zichzelf hield. De behandeling aan prostaatkanker heeft hem opnieuw de kwetsbaarheid van het leven doen inzien, al wist hij daarvan alles door sterfgevallen in de familie, onder wie zijn eerste vrouw in 1994. Hij geniet van het WK alsof het zijn laatste dag is.

De autoritaire coach past sowieso niet meer zo bij het voetbal, en zeker niet op een landentoernooi waarin het draait om teamgeest. De meeste spelers op het WK zijn miljonair en doen veel voor hun sport. Ze willen gewoon een mooie tijd beleven met elkaar. De ideale coach is dan een soort vader, de hoeder van tactiek en globale gebruiken.

Leren relativeren

Truus van Gaal, echtgenote van de bondscoach, ziet haar man als iemand die heeft leren relativeren: ‘De wijsheid komt met de jaren, zei mijn vader vaak. Louis heeft, ook door alles wat hij heeft meegemaakt, inmiddels ook wel door dat er belangrijker zaken zijn dan voetbal. Dat neemt niet weg dat hij, als hij iets doet, er helemaal voor gaat. En de opwinding over iets dat hij als onterecht of vals ervaart, is gelukkig veel minder geworden.’

In zijn openlijke koestering van Truus lijkt Van Gaal op Michels. Na de dood in 2003 van diens echtgenote Will was zijn leven ontdaan van franje. Michels verzoende zich kort voor zijn dood in 2005 met broer Peter. Van Gaal vroeg nederig aan Truus of hij nog een keer bondscoach mocht zijn. Hij is een Michels-adept, net als Dick Advocaat, ook zo’n zeventiger in wie de mildheid als een stroompje zijn weg vindt.

Van Gaal zag Michels als voorbeeld en was dankbaar dat hij hem persoonlijk leerde kennen. ‘Dankzij Truus. Hij was bondscoach en werd uitgenodigd door Truus, die de big boss was van Nationale Nederlanden, nou ja, van de afdeling Evenementen.’ Michels was eerst de strenge leraar, de solist met bijna maniakale werklust die af en toe uit de band sprong, bijvoorbeeld als zanger tijdens een feestavond met de spelers. Hij had ook veel te doen, zeker in het begin van zijn profloopbaan: Ajax omvormen van een veredelde amateurclub tot een internationaal topelftal. Hij maakte slachtoffers.

Strenge controlfreak

Journalist Kees Jansma maakte beide coaches mee als verslaggever; bij Van Gaal was hij ook perschef. ‘Michels was de strenge controlfreak die hamerde op discipline bij de durfal-generatie van 1974. In 1988 was hij vrijer, niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij zag dat het goed was. Hij liet spelers zelfs naar een concert gaan, niet ver voor de finale. Louis is een adept van Michels. Hij stond als jongetje na schooltijd bij Ajax op het trainingsveld naar Michels te kijken en te luisteren, niet naar de spelers. Strengheid maakt plaats voor olijkheid, bewust.’

Van Gaal is losser in de omgang geworden, zolang het niet ten koste gaat van zijn visie op het spel. Hij ziet zichzelf niet als milder of emotioneler. Een tijdje geleden: ‘Ik was al emotioneel toen ik een jongen was. Ik kan emoties nu beter inhouden dan vroeger door mijn aandacht op iets anders te richten.’ Milder is hij vooral richting media, waarover hij zich niet al te druk wenst te maken.

Na 1971, na de eerste van drie Europa Cups, was de positie van Michels bij Ajax onhoudbaar. Topspeler Piet Keizer en hij praatten niet eens meer met elkaar. De spelersgroep gedijde onder de zachte Stefan Kovacs en won nog twee Europese bekers. Met Van Gaal ging het mis bij de verspeelde kwalificatie voor het WK van 2002, de grootste smet op zijn loopbaan. Hij vindt nog steeds dat hij het goed deed, maar de spelers konden niet meer wat hij vroeg. Zij vonden hem ouderwets, ze wilden meer een ‘bezigheidstherapaut’. Hij gruwde van dat woord.

Nut van ander systeem

Als hij spelers van toen vergelijkt met die van nu noemt hij ze veel professioneler. Aan hun gedrag hoeft hij niets te doen. Hij krijgt de gelegenheid om mild te zijn. Hij interesseert zich voor hen, ook in het besef dat contact met de jeugd hem jonger houdt. Dat ze geloven in een god en muziek draaien, dat ze moderne mensen zijn van verschillende gezindten, dat vindt hij prachtig. Maar de visie blijft hetzelfde. Hij overtuigde ze van het nut van een ander systeem, omdat dat beter bij ze paste. Zij hadden twijfels, maar lieten zich overtuigen.

Michels was emotioneel toen hij een prachtig horloge kreeg, aan de vooravond van de gewonnen EK-finale in 1988. Na de wedstrijd tegen de Russen namen Ruud Gullit en Adri van Tiggelen hem op de schouders. Hij was dichter bij de spelers komen staan, al bleef zijn visie dezelfde. Of zoals Guus Hiddink, een andere oudere trainer, het zegt: ‘Ik word nooit milder in de beoordeling van kwaliteit en uitvoering van het edele voetbalspel. Wel is er meer begrip voor wat afwijkend gedrag. Wat afwijkend is, is arbitrair. Maar het oog voor detail blijft.’

Met dat oog waarschuwt Hiddink alvast voor de kwartfinale tegen Argentinië, zeker voor de kunst van Lionel Messi. ‘Ik heb dit toernooi een paar beslissende doelpunten zien vallen door het verdedigen met ‘open benen’, in een uiterste poging de bal te blokkeren. De verste hoek hoort voor de verdediger te zijn, met gesloten benen. De bal in de korte hoek is voor de keeper.’ In scherpte bestaat geen mildheid.