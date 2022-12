Alleen winnen telt voor Oranje, het brengen van amusement blijft bijzaak

Qatar, Doha, 30-11-2022Een zoontje van Steven Bergwijn trapt tegen een bal tijdens een familiemoment.

De Roon, speler van Atalanta uit Bergamo, probeert zich af te sluiten van de forse kritiek op Oranje, dat doorgaat voor oersaai en is gespeend van avontuur. ‘Ik lees niet zo veel.’ Hij en verdediger Denzel Dumfries spraken donderdag tot de pers, voor de besloten training op het universiteitscomplex in Doha, twee dagen voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten. De knock-outfase van het WK begint voor het Nederlands elftal, hetgeen extra spanning meebrengt. ‘We kunnen ons geen fout meer permitteren.’

Natuurlijk, ook De Roon merkt dat het spel onder de maat blijft, nadat in de Nations League soms goede wedstrijden zijn gespeeld. De vragen over het type spel ontwijkt hij handig: ‘Misschien dat jullie de oplossing hebben. We spelen niet bewust slecht.’

Zowel De Roon als Dumfries verwacht beter spel tegen de Amerikanen, mede omdat die zelf ook meer de aanval zoeken, zodat er vanzelf ruimtes komen. Dumfries: ‘We hebben vooral de focus om te winnen. Resultaat is het belangrijkste.’ De Roon: ‘Het liefst win ik ook wedstrijden met 5-0, maar ik wil vooral graag wereldkampioen worden.’

De selectie oefent ook alvast op strafschoppen, als na 120 minuten nog geen beslissing is gevallen. Bij het vorige WK met Van Gaal, in 2014 in Brazilië, nam Oranje zowel tegen Costa Rica als Argentinië strafschoppen. De eerste keer met succes, nadat doelman Tim Krul kort voor tijd Jasper Cillessen verving. De andere keer ging het mis, toen de wissels verbruikt waren en Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten.

Van Gaal vroeg de spelers ook bij hun clubs te oefenen, gewoon op het nemen van een zekere strafschop, door de routine in te slijpen, in de wetenschap dat de spanning en vermoeidheid niet helemaal vallen na te bootsen. De Roon, geen specialist, heeft behoorlijk getraind. Hij miste één keer in zijn leven in de wedstrijd en vertelde over die misser bij Atalanta, bij Benevento, toen de bal bij wijze van spreken het stadion uitvloog. ‘Die moet daar nu nog ergens liggen.’

De Amerikaanse doelman Matt Turner geldt als absolute specialist, met een percentage gestopte penalty’s van bijna 40 in zijn professionele loopbaan.