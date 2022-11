Activist Malcolm Bidali werkte als beveiliger in Qatar: ‘Er kleeft bloed aan de stadions die je op tv ziet’

De Keniaanse arbeidsrechtenmigrant Malcolm Bidali tijdens een interview in Nairobi op 17 oktober 2022. Beeld AFP

‘Voor ik naar Qatar vertrok, zat ik zowel financieel als mentaal aan de grond. Ik was werkloos, dus probeerde ik met allerlei bijbaantjes de eindjes aan elkaar te knopen. Voor veel mensen is het leven in Kenia zwaar. Er zijn te weinig banen en zonder connecties kom je nergens aan de bak.

Toen ik afsprak met een jeugdvriend die in Dubai werkte, zag hij dat ik er helemaal doorheen zat. Hij regelde werk voor me, als beveiliger bij een bedrijf in Doha, de hoofdstad van Qatar. De twee jaar dat ik er werkte bevielen goed. Ik verbleef met andere arbeidsmigranten in een omheinde villawijk. We leefden in een groot huis en konden onze eigen ugali (Afrikaanse maispap, red.) maken in de keuken.

Schimmel en bedwantsen

Na terugkomst in Kenia vertrok ik opnieuw naar Qatar, dit keer voor een ander bedrijf. Nu bleek alles juist slecht geregeld. We verbleven in een werkkamp in het industriële gebied van Doha, in een soort sloppenwijk. De leefomstandigheden waren erbarmelijk. Het eten was slecht, er zat schimmel op de muren en er leefden bedwantsen onder de matrassen.

We werden met zes mannen in kamers van 4 bij 4 meter gepropt, waardoor er bijna geen ruimte tussen mijn stapelbed en die van de man naast me zat. Ik probeerde me ’s avonds af te zonderen door een dagboek bij te houden over onze slechte behandeling.

Kritisch blog

Hoewel ik dat aanvankelijk niet van plan was, heb ik die teksten onder een pseudoniem op een blog gepubliceerd. Ik schreef onder meer hoe veel beveiligers dagen van twaalf uur maken en hoe we flauwvallen door de extreme hitte waarin we moeten werken. In Qatar werken mensen zich letterlijk dood.

Er wordt een hoop gepraat over het aantal gastarbeiders dat is overleden. Zijn het er zesduizend, of tienduizend? Ik zeg dan: hoeveel mensen moeten er doodgaan voordat het iets uitmaakt? Is één verloren leven door nalatigheid niet genoeg?

Op een dag schreef ik een kritisch blog over de voormalige first lady van Qatar. Zonder dat ik het wist, kwam ik daardoor op de radar van de veiligheidsdiensten van Qatar. Een paar dagen later werd mijn telefoon gehackt nadat ik een dubieuze link had geopend, waardoor mijn identiteit bekend was geworden bij de autoriteiten.

Boycot heeft geen zin

Ik werd opgepakt en in de isoleercel gegooid. Een maand lang werd ik ondervraagd. Ik had geen contact met de buitenwereld en kreeg geen advocaat. Ik was erg bang; iedereen weet wat er met de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is gebeurd. Pas toen mensenrechtenorganisaties druk uitoefenden, kwam ik vrij.

Ik houd van voetbal, dus ik kijk wel naar het WK. Al ligt het eraan welk team er speelt. Een boycot heeft naar mijn mening geen zin – denk je dat Qatar er wakker van ligt als ze geld mislopen? De Nederlanders kunnen dan wel een shirtje dragen om aandacht te vragen voor mensenrechten, jullie overheid doet alsnog zaken met Qatar. Alleen overheden kunnen echte verandering brengen.

Mentaal vind ik het lastig om naar een wedstrijd te kijken die in een stadion wordt gespeeld dat is gebouwd door iemand die niet is betaald. Iemand die vijf jaar bij zijn familie is weggeweest, die werd gediscrimineerd of tijdens de bouw misschien zelfs is overleden. Want dat is de realiteit: er kleeft bloed aan de stadions die je op tv ziet.’