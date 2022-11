Aanvoerder Van Dijk blijft altijd rustig, over voetbal en over de commotie omtrent Qatar

Een opgewekte Virgil van Dijk heeft lol met assistent-trainer Edgar Davids, ze trainen samen voor het aanstaande WK in Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Virgil van Dijk straalt altijd rust uit als aanvoerder van Oranje. Alleen al door zijn stem, zijn minzame lach en intonatie. Hij praat, een dag voor vertrek naar Doha, bedaard over voetbal en doordacht als het omstreden WK in Qatar aan de orde komt.

Stellingname van internationals tégen het WK, daarop wacht een deel van de volgers met smart. Van Dijk echter: ‘Ik vind niet dat wij iets móeten doen. Wij gaan goed opletten en kijken wat er aan de hand is. En wij dragen heus ons steentje bij. Dat kan op verschillende manieren.’

De bedoeling is dat de centrale verdediger van Liverpool de OneLove-aanvoerdersband draagt tijdens de wedstrijden, ook als de Fifa een verbod uitvaardigt. ‘Ja, ja, dat is het standpunt. Ik draag die band met trots.’ De spelers ontmoeten donderdag bij de training arbeidsmigranten. ‘Dat lijkt op een opzetje, maar ja, dit soort zaken moet je organiseren. We zitten met perikelen van covid. En je hebt geen idee hoe we ze spreken, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik kijk ernaar uit.’

Erbarmelijke omstandigheden

De voetballers veilen de shirts die ze dragen tijdens het WK, met de opbrengst voor de werkers die onder meer de stadions bouwden onder erbarmelijke omstandigheden. ‘Er zullen heus nog andere acties volgen. Elk initiatief is goed, in deze complexe situatie. Als wij het verschil kunnen maken, zullen we dat doen. Maar het mag niet zo zijn dat het wordt geforceerd en afgedwongen. Als iets goed voelt om te doen, zullen we het niet nalaten. Iedereen was de laatste maanden gefocust op clubvoetbal, niet op politieke standpunten. We moeten ons realiseren dat alles wat er gebeurt om verbeteringen te maken, goed is. We kunnen ook later nog iets doen, over twee of over drie weken. Het mag niet zo zijn dat we nu het WK spelen met zijn allen, en dat het na het WK stil is.’

Het is op zich opvallend dat de Fifa het toernooi in 2010 onder verdachte omstandigheden aan Qatar gunde, dat de politiek sindsdien allerlei overeenkomsten sloot met Qatar en dat het bedrijfsleven in stilte miljoenen verdiende, terwijl spelers nu een standpunt dienen in te nemen. Dat is de nu eenmaal de realiteit. Voetbal trekt de aandacht van de wereld. ‘We moeten daarmee dealen, helaas, al ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Fifa.’

Veel van de getroffen migranten komen uit Nepal, uitgerekend het land in de Himalaya waarmee Van Dijk een band voelt. Hij en zijn vrouw zijn al jaren ambassadeur van de stichting Ombir, die zich het lot van wezen aantrekt. ‘Ik doe heel vaak dingen achter de schermen. De stichting sprak ons aan. Wij helpen weeskinderen in Nepal en hebben met onze bijdrage een weeshuis kunnen oprichten.’

Zijn eerste eindtoernooi

Hij voelt fijn om in stilte iets te doen. Hij had niet over de stichting gepraat als het hem niet was gevraagd. ‘Iets moet uit jezelf komen. We hebben veel gehoord over Qatar, veel gelezen, veel gezien.’ Alleen: de focus ligt op voetbal. Speciaal, noemt hij het WK telkens, pas zijn eerste eindtoernooi. Maandag, tegen Senegal, beleeft hij zijn 50ste interland. Het vorige WK, in 2014, kwam net te vroeg voor hem. Het laatste EK miste hij door een knieblessure. ‘Een WK is heel speciaal. Voetballen tegen de beste spelers van de wereld. En dan ben ik ook nog de aanvoerder van Nederland. Ik geniet enorm. Een droom wordt waargemaakt. Het gevoel dat je had als klein jongetje, komt weer naar boven.’

Hij won bijna alles: Engelse titel, Champions League, wereldbeker. In 2019 eindigde hij als tweede bij de Gouden Bal, slechts een paar punten achter Lionel Messi. Maandag, voor de enige training in Nederland, spreekt hij honderden toeschouwers kort toe, in bijna kermisachtige sfeer. Een diskjockey begeleidt de opkomst van de spelers, die een voor een door een poortje rennen, terwijl rookpluimen uit een apparaat schieten. In de bomen hangen spots. De vrouwenploeg, op trainingskamp voor hun WK van volgend jaar, kijkt toe.

Van Dijk: ‘We komen bij elkaar met één missie.’ Dat is de titel, zoals Van Gaal al stelde. Na het verzamelen in Zeist hebben ze naar een toespraak van bondscoach Louis van Gaal geluisterd. Memphis Depay heeft hem al verteld dat het goed gaat met zijn herstel van een blessure, en ook met de zondag opgelopen kwetsuur van Denzel Dumfries valt het mee. ‘Meteen na de wedstrijd had ik hem al geappt. Het kan best een speciaal toernooi worden.’