Zullen we ooit te maken krijgen met een zombievirus zoals in The Walking Dead?

Wat?

Een pandemie van het allerergste soort: eentje die de mensheid transformeert tot willoze hersenhappende horrorwezens.

Waar gezien?

Van televisieseries als The Walking Dead en computerspellen als The Last of Us, tot horrorfilmklassiekers zoals Dawn of the Dead (1978): het idee van een apocalyptische en niet te stoppen zombie-uitbraak is al decennialang een van de populairste griezelscenario’s.

Hoe dichtbij zijn we?

Dat een virus zich kan ontwikkelen tot een pandemie heeft iedereen de afgelopen jaren van dichtbij kunnen meemaken. Dat is al erg genoeg, maar het betere horrorverhaal maakt het nog flink wat bonter. In dat soort verhalen kosten virussen je niet alleen het leven, maar transformeren ze je overblijfselen ook nog eens in een voortschuifelend, rottend, hersenetend monster. Een zombie, dus.

Gelukkig zitten zombies in dezelfde categorie als vampiers, weerwolven, de verschrikkelijke sneeuwman en het monster van Loch Ness: fictieve wezens om lekker bij weg te griezelen, maar niet iets dat opduikt in de echte wereld. Toch? Nou, eh... nee.

Natuurlijk moet de eerste ondode mens nog uit het graf herrijzen, maar werp een blik op de natuur en de zombies blijken met angstaanjagende hordes over de boomblaadjes te kruipen.

Schuldige is in dat geval geen mensenvirus, maar een minstens net zo ongezellige schimmel die het vooral op mieren heeft voorzien. Ophiocordyceps unilateralis heet dat wezentje, en mieren die ermee geïnfecteerd zijn, wandelen warrig en letterlijk willoos in de rondte, terwijl ze krampachtig hun kaken bewegen.

Klinkt bekend. Toch blijkt de zombiewerkelijkheid nog wat onsmakelijker dan de fictie. Schimmelmieren trekken naar de drukstbevolkte locaties – boomblaadjes, bijvoorbeeld – ketenen zich daar vast, waarna binnen in de mier een speer ontstaat die via het hoofd naar buiten schiet en de schimmel verder verspreidt. Op die manier kan Ophiocordyceps unilateralis binnen de kortste tijd een legertje van miljoenen schimmelmieren maken.

En dan heeft-ie ook nog een neefje, Cordyceps ignota, die – brrr – tarantula’s tot zijn favoriete slachtoffers rekent. De schimmel eet het binnenste van de spin op, waarna het spinnenlijf openknapt en de schimmeldraden als pilaren uit het overgebleven omhulsel schieten.

Best logisch dus, dat Cordyceps ook opduikt in de horrorfictie. In het populaire zombiecomputerspel The Last of Us, bijvoorbeeld, waarin de schimmel de sprong heeft gemaakt naar de mens. Niet eens zo’n gekke gedachte: ziekmakers die van mens op dier overspringen zijn er genoeg. Gelukkig bestaat er geen enkele aanwijzing dat Cordyceps, of verwanten, zoiets kunnen bewerkstelligen.

Precedent voor gedragsbeïnvloedende parasieten bij mensen bestaat echter wel. De eencellige parasiet toxoplasmosa gondii woont naar schatting in zo’n 30 tot 50 procent van de wereldbevolking, omdat deze opduikt in de uitwerpselen van onze geliefde huiskatten. Eenmaal in ons lichaam, zorgt die er onder meer voor dat mannen (maar, gek genoeg, niet vrouwen) de geur van kattenurine plots minder vies vinden. En dan zijn er ook nog, overigens zeer twijfelachtige, aanwijzingen dat de parasiet mensen roekelozer kan maken.

Daarmee ben je nog niet bepaald een schuifelende, hersenetende ondode, maar hé: het is een begin.