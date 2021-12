Zou Lego echt kunnen voorspellen welke tien stukjes van een set wij kwijt zullen raken?

In deze tijd van het jaar verschijnen er bij ons in huis altijd de nodige nieuwe legosets. Via de goedheiligman, maar ook via de verjaardagen van onze jongens, die alle drie in het vierde kwartaal vallen. Nadat ik een aantal keer de tafel had vrijgemaakt na weer een bouwsessie met een nieuwe set, begon me iets op te vallen: er blijven altijd een paar stukjes over.

Afhankelijk van de grootte van de set ergens tussen de vijf en tien, en vaak zijn het kleine priegelstukjes. De eerste keer was mijn reactie nog, net als bij de meubelmontagepaketten van die andere Scandinavische bouwpakketgigant: ‘O shit, stukjes over, hebben we ergens een stap gemist?’ Bleek niet het geval. Het bouwwerk was tot in het kleinste detail correct gebouwd.

Zijn het reserveonderdelen dan? Zou Lego echt kunnen voorspellen welke tien stukjes van een set van tweehonderdplus onderdelen kwijt zullen raken? Bij ons raakt best weleens wat zoek, maar tot nu toe waren de onderdelen die ik heb moeten bijbestellen niet die extra minipistooltjes, nopjes of lampjes die Lego erbij doet. Aan de andere kant: misschien zijn we die kleine onderdelen wél kwijtgeraakt en heb ik dat niet gemerkt, juist omdat ik daarvan reserve-exemplaren had.

- Beeld -

Dus toch maar eens erin gedoken en die extra onderdeeltjes blijken inderdaad reserveonderdelen te zijn. Maar dan voor tijdens de productiefase van de set, zo vernam tech- en gadgetwebsite Gizmodo bij een bezoek aan de Legofabriek. Tijdens de samenstelling van de sets weegt Lego de bakjes waarin onderdelen verzameld worden met supergevoelige sensoren. Als een bakje niet het juiste gewicht heeft, wordt de inhoud gecontroleerd door een medewerker.

Alleen kunnen bij de allerkleinste onderdeeltjes de sensoren het gewichtsverschil net missen, dus daarvan gooit Lego in sommige gevallen voor de zekerheid een extra onderdeeltje in het bakje. De hoofdreden is dus niet dat je dan als koper een reserveonderdeel hebt voor als je wat kwijtraakt, maar om te voorkomen dat Lego per ongeluk een onderdeel te weinig uitlevert. ‘En’, zo zei de woordvoerder van Lego tegen Gizmodo, ‘het zijn inderdaad ook vaker die kleine onderdelen die mensen thuis kwijtraken.’

Hoewel die extra vijf-op-de-tweehonderd mini-lego-reserveonderdelen er in principe zijn om te voorkomen dat Lego te weinig uitlevert, en wij thuis meestal ándere onderdelen kwijt zijn, geeft dat kleine handje extra onderdeeltjes mij toch ook een gerust gevoel: ‘Fijn, reservestukjes, alles komt goed.’ Een soort placebo-effect. Weet niet of dat ook zou werken als autofabrikanten bij uitleveren ook willekeurig een reservewielbout, handgreep en afdichtrubber in de achterbak zouden mikken, maar misschien is het het proberen waard en rijden we dan met een relaxter gevoel rond.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk