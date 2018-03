Zorgwekkende bezuinigingen of gratis yogales: ook de ouderenzorg verschilt sterk per gemeente

Stadskanaal: in het arme Noorden leunt de verpleegzorg bijna geheel op vrijwilligers.

Woensdagochtend staan ruim dertig vrijwilligers klaar bij verpleeghuis Parkheem in Stadskanaal om met de bewoners in rolstoel hun wekelijkse tocht te maken; sommigen komen anders nauwelijks buiten. Even later serveren vrijwilligers in Mussel een maandelijkse maaltijd voor ouderen met weinig sociale contacten. In een zorgcentrum in Musselkanaal is ondertussen vaste vrijwilliger Ina wereldbollen van papier maché aan het knutselen met kinderen.