Zorgverzekeraars die beleggen in junkfood, waarom in hemelsnaam?

Eindelijk: zorgverzekeraar Menzis stopt met het beleggen in junkfood. Nu al die andere dubieuze beleggingen nog in de zorgsector.

‘Zorgverzekeraar Menzis bouwt beleggingen in fastfood verder af.’ Het is zo’n kop die, voor lezers nieuw in het onderwerp, merkwaardig aandoet. Want belegt de zorgverzekeraar, die onze gezondheid toch belangrijk zou moeten vinden, in júnkfood? Waarom in hemelsnaam? Het is alsof Amnesty bekendmaakt dat het stopt met beleggen in martelkamers.

Dát zorgverzekeraars beleggen, is niet zo vreemd. Op een spaarrekening valt weinig te halen en rendement op beleggingen kan bijvoorbeeld helpen uw zorgpremie wat omlaag te krijgen. Maar de keuze waarin wordt belegd, die mag toch wel een beetje aansluiten bij de visie van de organisatie, zou je zeggen. En dat gaat nog opvallend vaak mis in de zorg, niet alleen bij verzekeraars.

Zo ontdekte Serge Zweers, maag-darm-lever-arts in Rotterdam, vorig jaar tot zijn schrik waar zijn eigen pensioenfonds voor artsen allemaal geld in stopt. Een bedrijf dat vuurwapens maakt. Een fabrikant van gokkasten. Een oliemaatschappij die voor miljarden schikte met justitie om vervuilde gebieden te laten saneren. ‘Artsen leggen een eed af en daarin beloven we dat we onze verantwoordelijkheid voor de samenleving erkennen’, zei hij vorig jaar in de Volkskrant. ‘We wijden onze carrière aan de gezondheid en het welzijn van onze medemens en dan krijgen we aan het einde van de rit pensioengeld dat deels is verdiend door te beleggen in sectoren die het tegengestelde effect hebben. Wat is dan de balans aan het einde van mijn carrière? Heeft mijn werk dan nog wel zin?’

Zweers nam eind vorig jaar in het artsenblad Medisch Contact ook de beleggingen van zorgverzekeraars onder de loep. Hij deed dit op basis van De Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van onder meer Amnesty International, Milieudefensie en Oxfam Novib dat beleggingen keurt op hun ethisch gehalte. De zorgverzekeraars blijken heus niet alleen kil naar rendement te kijken. Zo investeren ze expliciet niet in de tabaksindustrie en ook niet in fabrikanten van ‘controversiële wapens’ zoals landmijnen en clusterbommen.

Maar ‘gewone’ wapens, die toch ook behoorlijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn? Daar investeren grote zorgverzekeraars nog wel in, net als in bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten, terwijl klimaatverandering ook een risico is voor de gezondheid, bijvoorbeeld in de vorm van extreem weer en overstromingen. Ook junkfoodfabrikanten staan vaak nog op de rol, met argumenten als ‘het gaat maar om relatief weinig geld’ en ‘als aandeelhouder kunnen we bedrijven beter stimuleren maatschappelijk verantwoord te handelen’.

Dat eerste argument is sowieso niet zo sterk. Wie betaalt, bepaalt. Kleine aandeelhouders die maar weinig geld inbrengen, hebben dus weinig te zeggen over de bedrijfskoers. Van het tweede argument zijn sommige pensioenfondsen alweer teruggekomen omdat ze concludeerden dat het niet opschoot met het bijbuigen van het moreel bedrijfskompas. Zo besloot ambtenarenfonds ABP onlangs te stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie. Het metaalpensioenfonds PME belegt niet langer in de olie- en gasindustrie.

Ook bij zijn eigen pensioenfonds ziet maag-darm-lever-arts Zweers positieve ontwikkelingen. De beleggingen in onder meer kernwapens en handwapens zijn inmiddels geschrapt, net als die in steenkool en teerzand.

Fondsen die stoppen met beleggingen in de fossiele of vervuilende industrie stellen vaak dat dit niet ten koste zal gaan van het rendement voor de premiebetaler. Of dit op de korte termijn echt zo zal uitpakken moet nog maar blijken, natuurlijk. Maar wie met pensioen gaat, is hopelijk niet alleen met zijn eigen geld bezig, maar ook met wat hij nalaat. En dan is een eventueel procentpuntje minder rendement, maar wél een betere wereld voor volgende generaties, een prima erfenis.