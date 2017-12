Zorgt frisse lucht voor betere Cito-scores? Dat gaat de Universiteit van Maastricht onderzoeken

Leerkrachten zeiden 's middags geen rekenles te kunnen geven, omdat het dan veel te benauwd is in het lokaal Hoofdonderzoeker Piet Eichholtz

Uit eerder onderzoek van de Universiteit Maastricht bleek dat gebouwen met een beter binnenklimaat eerder worden verhuurd, legt hoofdonderzoeker Piet Eichholtz uit. 'De meest voorkomende verklaring daarvoor is dat mensen productiever zouden zijn in gebouwen met een beter binnenklimaat. Wij besloten uit te zoeken of dat inderdaad zo is.'



Omdat basisschoolleerlingen het langst in één ruimte zitten, voeren Eichholtz en zijn collega's het onderzoek uit op basisscholen. Uit voorgesprekken met leerkrachten bleek al dat er waarschijnlijk een verband is. Eichholtz: 'Zij zeiden bijvoorbeeld 's middags geen rekenles te kunnen geven, omdat het dan veel te benauwd is in het lokaal.'