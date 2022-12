Zorgautoriteit raadt concentratie kinderhartchirurgie af: te grote impact op rest van de zorg in UMC’s

Een hartoperatie in het Wilhelmina Kindeziekenhuis in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tot die opmerkelijke conclusie komt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een langverwachte ‘impactanalyse’. Al drie decennia steggelen academische ziekenhuizen over de vraag welke van hen het best zijn uitgerust om de kinderharten te opereren. Dat gebeurt nu nog in vier academische ziekenhuizen (Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen), maar vriend en vijand is het er over eens dat het voor de zorgkwaliteit beter zou zijn als dat aantal wordt verkleind. Zo wordt de dienstenbelasting voor de hooggespecialiseerde artsen minder zwaar en doen zij meer ervaring op met zeldzame aandoeningen, waardoor in de toekomst meer kinderen de ingewikkelde ingrepen overleven.

Vorig jaar besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge Rotterdam en Utrecht aan te wijzen als de ziekenhuizen waar de concentratie van zulke operaties zou plaatsvinden. Maar vanwege gebrekkige argumentatie barstte zo’n storm van kritiek los, dat De Jonges opvolger Ernst Kuipers de NZa om de impactanalyse vroeg. De hoop was dat het NZa-rapport nu eindelijk uitsluitsel zou geven over de beste concentratie-beslissing.

Onomkeerbaar

In plaats daarvan adviseert de NZa in het 175 pagina’s tellende rapport dringend om op dit moment niet over te gaan tot concentratie. Door nu de kinderhartchirurgie te concentreren bestaat namelijk het gevaar van ‘onomkeerbare gevolgen’ voor de UMC’s. De kinderhartchirurgie heeft namelijk niet alleen betrekking op de twaalfhonderd kinderen die per jaar met aangeboren hartafwijkingen worden geboren, maar werkt door in het totale zorgaanbod van het ziekenhuis, en heeft dus ook gevolgen voor de mensen die er werken en de overige patiënten die er kunnen worden opgenomen.

Zo kan de concentratie voor met name voor de ziekenhuizen in Leiden (LUMC) en Groningen (UMCG) desastreus uitpakken. Tweederde van kinderen op de kinder-ic in Leiden liggen daar vanwege hun hartproblemen. Vallen die patiënten weg, dan kan de kinder-ic waarschijnlijk niet open blijven, en dreigt het LUMC de academische status als kinderziekenhuis te verliezen.

Als Groningen de kinderhart-ingrepen kwijt raakt, heeft dat ook gevolgen voor de acute zorg die het kan leveren aan mensen met hartproblemen, en aan kinderen die een hartlongmachine nodig hebben. Aangezien het UMCG het enige academische centrum in Noordoost-Nederland is met deze expertise, is het wegvallen van de kinderhartchirurgie ‘een bedreiging van de continuïteit van (acute) zorg voor zowel volwassenen als kinderen’ in de regio, zo schrijft de NZa.

Maar ook voor de andere centra kunnen de gevolgen groot zijn: in Rotterdam zouden bijvoorbeeld geen hart-transplantaties bij kinderen meer kunnen worden uitgevoerd (het enige ziekenhuis in Nederland dat dit doet), en in Utrecht kan het gevolgen hebben voor de kinderen met kanker die een hartoperatie nodig hebben.

Integraal perspectief

Onduidelijk is ook nog of de centra die de kinderhartchirurgie wél zouden krijgen, genoeg gespecialiseerd personeel kunnen vinden. Bij verpleegkundigen is de bereidheid om in een ander centrum te gaan werken bijvoorbeeld ‘nagenoeg nihil’.

De NZa pleit in de impactanalyse – net als het al deed bij het aanvaarden van deze opdracht – voor een ‘integraal perspectief op de toekomst van het academisch zorglandschap’. Ofwel: de zeven academische ziekenhuizen in Nederland moeten om tafel om de zeer complexe zorg onderling te verdelen. De zorgautoriteit heeft de hoopt dat de ziekenhuizen nog voor komende zomer tot een eerste aanzet hiertoe zouden moeten kunnen komen. Lukt dat niet, dan moet het ministerie het stokje overnemen.

Pas als dit totaalplaatje af is, kan de kinderhartchirurgie, als onderdeel van een alomvattende uitruil, in enkele centra worden geconcentreerd, concludeert de NZA. Tegelijkertijd, schrijft de NZa, mag dit uitstel niet leiden tot afstel, want ‘de huidige zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking is kwetsbaar’, zeker nu de betrokken academische centra onderling overhoop liggen.

De ziekenhuizen van Leiden, Amsterdam en Groningen moeten daarom gaan samenwerken in een ‘noordelijk cluster’, en Utrecht en Rotterdam in ‘zuidelijk cluster’. Zij moeten afspraken maken over de dienstbelasting van de artsen en wie de ingewikkeldste ingrepen doet. Hoe dat er in de praktijk precies moet uitzien, wordt uit het rapport niet duidelijk.