Zorg zoekt meer handen aan bed: 'Tekort aan personeel neemt komende tijd toe'

Aangescherpte eisen, vergrijzing

Er zijn meer mensen nodig in de zorg omdat de kwaliteitseisen voor zorgpersoneel zijn aangescherpt en omdat het personeel vergrijst. UWV meldt dat 23 procent van de werknemers in de zorg ouder is dan 55 jaar, waardoor in de komende jaren veel personeel vervangen moet worden. Volgens het UWV zoekt de zorgsector 'intensief naar oplossingen voor de tekorten'.



Vorig jaar juli luidde VGZ en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) al de alarmbel over een dreigend, structureel tekort aan verpleegkundigen. En in het bijzonder over een tekort aan wijkverpleegkundigen. Dit zou volgens de zorgverzekeraar en beroepsvereniging leiden tot duurdere zorg en langere wachtlijsten.



Ouderen zouden bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis moeten blijven en daarmee bedden bezet houden. Bovendien worden mensen langer thuis verzorgd, waardoor de vraag naar wijkverplegers groter is.