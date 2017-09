Zorg voor patiënten in gevaar; Zilveren Kruis en Emergis moeten overeenkomst vinden voor betalingsconflict

Luider roepen

Wij hebben vorig jaar december al aangegeven dat het budget van Zilveren Kruis niet genoeg zou zijn

Emergis zegt niet anders te kunnen dan patiënten van Zilveren Kruis te weigeren omdat de zorgverzekeraar voor dit jaar te weinig zorg heeft ingekocht. Het budget is nu op. 'Waar het misgaat,' zegt De Ridder, 'is dat de verzekeraar een voorspelling doet van de zorg die nodig is in een jaar. Dat is het kostenplafond waar je als zorgaanbieder mee op pad gaat. Maar als er meer cliënten komen, of er is meer zware zorg nodig, dan is dat plafond snel bereikt. Wij hebben vorig jaar december al aangegeven dat het budget van Zilveren Kruis niet genoeg zou zijn. Vanaf april zijn we het steeds luider gaan roepen. Nu zijn de middelen op.'



Als de stop - tegen de verwachting van de aanschuivende partijen - ook na het gesprek standhoudt, dan zullen 70 tot 100 patiënten zorg bij Emergis mislopen. De zorg aan deze patiënten zou ongeveer een miljoen euro kosten. Kinderen onder de 18, patiënten in crisissituaties, of mensen die al op de wachtlijst stonden, zullen nog wel in behandeling worden genomen.