‘Zonder onze onverwachte ontmoeting was deze publicatie nooit gelukt’

Beeld Ricardo Tomás

‘Wereldwijd zijn er zo’n 130 duizend soorten nachtvlinders, ook wel bekend als motten, wat het – na de kevers – de meest diverse diergroep op aarde maakt. Motten zijn belangrijke bestuivers en voedselbronnen voor andere dieren. Helaas gaan er tegenwoordig veel soorten verloren door toedoen van de mens, onder andere door lichtvervuiling in de nacht.

‘Om de diversiteit te behouden, doen wij onderzoek naar hoe nieuwe soorten ontstaan. Als je dat weet, kun je aanpassingen aan hun leefomgeving maken om ze uiteindelijk te beschermen. Seksuele aantrekking is een belangrijke drijfveer voor het ontstaan van nieuwe soorten. Bij motten is deze aantrekkingskracht makkelijk te meten, want vrouwtjesmotten produceren geurstoffen die zelfs op verre afstanden mannetjes aantrekken, ook wel seksferomonen genoemd.

‘Zo’n tien jaar geleden vonden wij al het stukje dna dat verantwoordelijk is voor de variatie in seksferomonen bij twee rassen vrouwtjesmotten, een ras genaamd ‘E’ en een genaamd ‘Z’. Hierbij zijn de vrouwtjesmotten van ras ‘E’ alleen aantrekkelijk voor mannetjes van ras ‘E’ en hetzelfde principe geldt voor ras ‘Z’. Het genetische verschil tussen de vrouwtjesmotten was dus al bekend, maar hoe zit het bij de mannetjes?

‘Iedereen vermoedde dat het verschil tussen de twee soorten mannetjes moest liggen in het eiwit waarmee de motten seksferomonen opvangen, ook wel geurreceptoren genoemd. Toch lukte het onderzoekers maar niet om verschillen tussen E en Z-mannetjes te vinden.

‘Daarom besloten wij terug te gaan naar de basis. We begonnen met genetische analyses zonder enig idee naar welke genen we eigenlijk zochten. Door vele kruisingen met de twee rassen vonden we uiteindelijk een gen dat het verschil in aantrekking van de E- en Z-mannetjes verklaarde. Tegen alle verwachtingen in was dit niet het gen dat betrokken is bij het eiwit dat geur opvangt, maar een gen dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de communicatiecellen tussen deze geurreceptoren en de hersenen.

‘Dit alleen klinkt misschien niet zo onverwacht, maar de locatie van het stukje dna vormde wel een probleem. Uit onze resultaten bleek dat de precieze locatie van het verschil tussen de E en Z-mannetjes lag op een stukje dna dat niet wordt vertaald in eiwitten, ook wel ‘junk-dna’ genoemd. Doordat we zoveel kruisingen hadden gedaan, wisten we echt zeker dat de variatie tussen de twee groepen mannetjes precies op dit stukje dna moest liggen. We zaten met de handen in het haar, dit resultaat konden we niet verklaren en dus ook niet publiceren.

‘Een tijdje later gingen we naar een congres in de Verenigde Staten. Hier kwamen we een Amerikaanse onderzoeksgroep tegen die toevallig ook bezig was het gen te vinden dat verantwoordelijk is voor de variatie tussen deze mannetjesmotten. Zij pakten het anders aan. De onderzoekers hadden vallen opgehangen met E-feromonen en Z-feromonen in een veld. Zo konden ze de E-mannetjes en Z-mannetjes van elkaar scheiden en daarna genetisch analyseren.

‘Tijdens onze ontmoeting vertelden de Amerikanen dat zij eindelijk het gen hadden gevonden. Wat bleek, zij hadden niet alleen precies hetzelfde gen gevonden, maar ook precies dezelfde locatie in het ‘junk-dna’. Vol verbazing keken we elkaar aan. Achteraf gezien is dit het mooiste moment in mijn carrière geweest. Het was puur toeval dat we deze ontdekking allebei op exact hetzelfde moment deden.

‘Nog steeds was ons resultaat moeilijk verklaarbaar, maar doordat we nu via totaal verschillende onderzoeksmethodes op hetzelfde stukje gen kwamen, bleek het toch een sterke studie met een betrouwbaar resultaat. Daarom besloten we samen te publiceren, waardoor we uiteindelijk in het gerenommeerde vakblad Nature Communications kwamen te staan. Zonder onze onverwachte ontmoeting op het congres was dit nooit gelukt.’