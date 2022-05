‘Zo eenvoudig werkt het nieuwe ov-fietsslot’, zei de NS. Die keer dat ik het probeerde, kwam ik er totaal niet uit

70 procent van de ov-fietsen had eind 2021 een elektronisch slot moeten hebben dat je opent met de ov-chipkaart. Slim, want jaarlijks nemen zo’n tweeduizend reizigers per ongeluk het ov-fietssleuteltje mee. Én: met een dergelijk slot kunnen reizigers zelf hun fiets in- en uitchecken en dat scheelt de NS personeel.

De keer dat ik een ov-fiets met elektronisch slot bereed was geen onverdeeld succes. Ophalen ging prima, maar tijdens een tussenstop de fiets op slot zetten, dat bleek taai. Ik kwam er totaal niet uit, ook niet met de nogal summiere instructies op de bagagedrager. Ik heb uiteindelijk de helpdesk moeten bellen.

Om onderweg de fiets op slot te zetten moet je: 1) Een seconde op een zwart miniknopje drukken. 2) Het ringslot een klein stukje omlaag duwen, dit ontgrendelt het losse kettingslot. 3) Dán pas het geheel op slot doen. De fiets onderweg weer van het slot halen is nog bijzonderder: het ringslot open je met je ov-chipkaart – net als bij het ophalen op het station – maar om het kettingslot te openen moet je het zwarte miniknopje drie seconden (!) indrukken. Het zijn kennelijk twee aparte sloten, met elk z’n eigen ontgrendeling.

- Beeld -

Het online-instructiefilmpje dat ik terugkeek om te reconstrueren wat ik destijds moet hebben gedaan sluit af met: ‘Zo eenvoudig werkt het nieuwe ov-fietsslot.’ Vuistregel: als zó veel mensen vragen hebben dat je een instructiefilmpje maakt en je denkt bij je eigen uitleg ‘dit klinkt best ingewikkeld’ en sluit daarom het filmpje af met de boodschap dat het echt heel makkelijk is, dán is het waarschijnlijk te ingewikkeld.

Opvallend genoeg waren deze problemen al bekend bij de lancering van de sloten. De NS gaf toen aan dat het ontwerp uitgebreid was getest en dat reizigers graag onderweg, liefst offline, informatie wilden hebben over de werking van het slot. ‘Vandaar dat op de bagagedragers van de ov-fietsen een instructie is geplaatst.’ Maar iedere interactieontwerper weet (of zou moeten weten): als mensen vragen om meer uitleg, dan moet je ze geen uitgebreidere handleiding geven, maar een makkelijker product.

Omdat ik het slot nog eens zelf wil uitproberen, trek ik naar station Delft, waar ik die ov-fietsen met elektronische sloten ook had gezien. In de stalling kijk ik verbaasd om me heen. ‘Wat zoek je?’ vraagt de medewerker met een scanner in zijn hand. ‘Zo’n ov-fiets met een ov-chipkaartslot’, zeg ik. ‘Die zijn eruit, te veel kinderziektes. Staan volgens mij alleen nog op Den Bosch en Apeldoorn of zo’, lacht hij veelbetekenend en scant tevreden een vertrekkende fiets.

Tot zover 70 procent van de fietsen eind 2021. Het zou mij niet verbazen als dat deels door de gebruiksonvriendelijkheid van die sloten komt. Je kunt nog zo’n leuke innovatieve digitale dienst ontwikkelen, als de fysieke producten die daar een onderdeel van zijn prut zijn, faalt de hele dienst.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk