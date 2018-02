Zilveren Kruis mag De Friesland Zorg haar autonomie ontnemen: 'Achmea staat volop in zijn recht'

'We werden weggehoond.' Op 19 september 2017, het was toevallig Prinsjesdag, hadden de heren Jorrit Volkers, voorzitter van de stichting FB Oranjewoud - FB staat voor Fryslân Boppe - en Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, een afspraak op het hoofdkantoor in Zeist van het grootste verzekeringsbedrijf van het land, Achmea. Doel van de visite was de top van het concern ervan te overtuigen dat men de gekoesterde regionale verzekeraar De Friesland Zorg ongemoeid moest laten. Het ging om meer dan een zaak, het ging om een gevoel. De Friesland, een dochter van Achmea, is gewend een eigen koers te varen; die relatieve zelfstandigheid diende geëerbiedigd te worden.



Volkers en Crone hadden geld meegebracht. Zelf willen ze het bedrag niet noemen; naar verluidt ging het om 25 miljoen euro. Het was in elk geval een miljoenenbedrag dat Volkers op de bestuurstafel van Achmea legde. In ruil zou De Friesland zich moeten kunnen losmaken of ten minste onder Achmea's vleugels zelfstandigheid moeten behouden. Het bedrag mocht worden beschouwd als een openingsbod. Volkers: ' We werden afgedroogd. Hoe we het in ons hoofd haalden!'



