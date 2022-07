Zijn er steeds meer rampen met gletsjers, of worden ze gewoon vaker vastgelegd?

Een wandelaar loopt langs isolatieschuim dat moet voorkomen dat ijs bij de Rhônegletsjer in Zwitserland smelt. Beeld AFP

Daar kwam hij aan, een ziedende stortvloed van puin, met ‘brokken ijs zo groot als auto’s’, zoals de Britse toerist Harry Shimmin schrijft op Instagram. ‘Ja, ik liet het aankomen op de laatste seconde voordat ik in beweging kwam. En ja, ik weet dat het veiliger was geweest als ik meteen was gaan schuilen. Ik heb een enorm risico genomen’, erkent Shimmin achteraf.

Maar op het moment dat de ijslawine deze week op hem af denderde, hoog in de bergen van Kirgizië, stond hij aan de grond genageld. Samen met acht Britten, een Amerikaan en een berggids maakte Shimmin een natuurwandeling toen het gebeurde. Een afbrekende gletsjerpunt, hoog boven hem. Net toen hij, op wat afstand van de groep, stond te filmen. ‘Vijf minuten verder op onze tocht en we waren allemaal dood geweest’, schrijft Shimmin. Nu raakten twee van de toeristen lichtgewond door struikelen. Shimmin zelf kwam met de schrik vrij.

Alweer een ijslawine. In de Italiaanse Alpen werden deze week de laatste lichamen geborgen van de elf slachtoffers die vielen toen een ijsmassa afbrak van de gletsjer op de Marmolada, in de Italiaanse Alpen. En in India kwamen vorig jaar 204 mensen om toen er miljoenen tonnen ijs en gesteente van liefst 3,5 kilometer hoogte op een elektriciteitscentrale stortten.

Het klimaat zit erachter, zei de Italiaanse premier Mario Draghi, direct na de ramp in Italië. Want meer warmte, meer smelt. ‘Deze zomer kan de perfecte storm worden voor gletsjerrampen’, waarschuwde de Milanese glacioloog Giovanni Baccolo, verwijzend naar de hitte en de geringe sneeuwval, die de gletsjers nog wat zou kunnen isoleren. ‘Gletsjers zoals die op de Marmolada zijn klimatologische fossielen, ze horen zich terug te trekken.’

Of bedriegt de schijn en komt het gewoon doordat er steeds meer mensen rondlopen in de bergen, met de camera altijd in de aanslag? Een ontrafeling, in drie constateringen.

1. Gletsjerlawines zijn van alle tijden

‘Iemand kwam bezweet en doodmoe het dorp Kandersteg binnenloopen, schreeuwende: de Altels is naar beneden gevallen! Alles is dood, menschen en vee, alles! (…) Men zag hier en daar eenige lichaamsdeelen liggen; men groef dan en vond de min of meer verminkte lijken. Zij waren in den slaap verrast, bijna geheel naakt; de raadsheer Rothen werd wel 150 meters ver weggeslingerd.’

Zo ging het, volgens een verslag in de Haagsche Courant uit die tijd, op 11 september 1895, in de Zwitserse Alpen. Bij de ijslawine van die ochtend kwam 4 miljoen kuub ijs naar beneden, met een oorverdovend kabaal. Weilanden onder aan de berg werden bedolven, overal lagen ‘ijskogels die schitterden als wit marmer’, zes mensen en 170 koeien kwamen om het leven.

Denk aan gletsjers en de meeste mensen denken: dat is dat trage ding, dat heel geleidelijk naar beneden kruipt en dan door smelt langzaam verkommert. Maar breuken gevolgd door een verwoestende ijslawine, doorgaans op een steile helling zoals in Kirgizië of op de Marmolada, zijn er soms ook. Turend naar satellietfoto’s van de afgebroken gletsjer in Kirgizië, ontwaart gletsjeronderzoeker Bas Altena (Universiteit Utrecht) donkere plekken, die duiden op ‘veel dynamiek’ in het gebied. ‘Dus veel rotslawines. En nu dus ook een documentatie van een ijslawine.’

Er zijn meerdere soorten ijslawines, schrijven Zwitserse en Franse glaciologen onder leiding van Jérome Faillettaz van de Universiteit van Zürich in een vorig jaar verschenen overzichtsartikel. Zit de gletsjer muurvast gevroren aan een koude, droge ondergrond, dan kan er een plak ijs van de bovenkant afscheuren – te oordelen aan de foto’s zoals gebeurde op de Marmolada. Of de bodem is warm genoeg: dan kan de gletsjer van onderaf ‘gesmeerd’ worden door smeltwater en kan er een deel losscheuren en wegschieten, zoals een smeltend waterijsje dat van zijn houten stokje glijdt.

Ook op zacht glooiende hellingen kan het misgaan, als de onderkant van de gletsjer door smelt verandert in een modderige drab waarover je als gewoon mens ook al zou uitglijden, documenteerde de Noor Andreas Kääb samen met internationale collega’s. Een relatief nieuw ontdekt fenomeen, dat aan het licht kwam toen er op 20 september 2002 in de Russische Kaukasus opeens een gigantische massa ijs en puin van de Kolka-gletsjer afscheurde. Meer dan 120 mensen kwamen om, onder wie een 27-koppige filmploeg met in de gelederen idool Sergei Bodrov jr., een soort Leonardo di Caprio van Rusland.

Liefst 300 kilometer per uur was de geschatte snelheid van die toch vlakke ijslawine. Het is vooral die snelheid, gecombineerd met de massa, die ijstsunami’s zo dodelijk maakt, zegt Altena. ‘Vallend ijs heeft meer impact dan een droge rotslawine, omdat bij de ontlading het ijs van fase kan veranderen, wat als smeermiddel werkt.’

2. De hand van het klimaat is aanwezig, maar vaak lastig aanwijsbaar

Het kan geen toeval zijn, denken experts. De gletsjerramp op de Marmolada vond plaats na dagenlang zacht weer. De gletsjer mag dan op 3.300 meter hoogte liggen, op de hoogste top van de Dolomieten, voorafgaand aan de breuk was het 10 graden, volgens een reconstructie in de Franse krant Le Monde. Ideaal om te leiden tot uitzettend smeltwater in kiertjes in de gletsjer, dat het nu afgebroken stuk geleidelijk zal hebben losgeduwd.

‘Er is bijna altijd wel een of andere weeraanleiding in het spel. Door warm weer of regen bereikt smeltwater bijvoorbeeld de onderkant van de gletsjer, waardoor hij makkelijker gaat glijden’, zegt Walter Immerzeel, hoogleraar gebergtehydrologie aan de Universiteit Utrecht. Alleszins denkbaar dus dat het opwarmende klimaat leidt tot meer afbrekende gletsjers: meer warmte en regen is wat je dan krijgt.

Neem de instorting van twee pal naast elkaar gelegen gletsjers in Tibet, in juli en september 2016. Enkele herders kwamen om, in het Westen haalde de ramp niet eens het nieuws. Maar in het statige wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience verscheen de ramp wél. Omdat wetenschappers de gletsjers al sinds 1961 volgden, kon het team van Andrew Kääb in detail reconstrueren wat er was gebeurd.

Het klimaat had er duidelijk de hand in. In de decennia voorafgaand aan de ramp had de gletsjer zich geleidelijk hogerop teruggetrokken. Intussen was er meer sneeuwval, waardoor de gletsjer bovenop zwaarder werd. Het gevolg was een gletsjer met een waterhoofd: een bubs massa bovenop, terwijl de voet die hem stabiliteit gaf wegsmolt.

En toen ging het ook nog eens regenen. Zo’n 20 centimeter viel er de zomer voorafgaand aan de ramp. Op satellietfoto’s zag de groep van Kääb hoe er enkele dagen vóór de instorting aan de onderkant van de gletsjer modderstroompjes waren ontstaan. Hoewel de helling waarop de topzwaar geworden gletsjer rustte maar zo’n 5 tot 7 graden glooide, smeerde dat het zaakje genoeg voor een ijzige glijpartij. Op 17 juli 2016, om kwart over elf ’s ochtends, ging gletsjer nummer één; twee maanden later volgde gletsjer nummer twee, maar een paar kilometer verderop.

Maar geen ijsramp is hetzelfde. Andere keren is de hand van het klimaat lastiger of zelfs helemaal niet aanwijsbaar, constateert een Amerikaans-Europees onderzoeksteam, dat vorig jaar navlooide wat er precies misging bij de gletsjerramp met de 204 doden, vorig jaar februari in India.

Jazeker, ‘de stabiliteit van met gletsjers bedekte en eeuwig bevroren bergwanden is bijzonder gevoelig voor klimaatverandering’, schrijft het team in Science. Maar in dit geval lag de gletsjer een kilometer boven de vorstgrens en ontstond de ramp misschien gewoon door chemische vergruizing van de rotsgrond. Wat de ramp vooral verergerde, was de griezelige hoogte waarvandaan de gletsjer naar beneden kletterde. Door de wrijving smolt het ijs en ontstond een razende, kolkende ijsrivier vol puin en steen, die alles op zijn weg plat stompte.

3. Waarschuwen helpt (en bukken soms ook)

En als zo’n ijsmassa van tientallen miljoenen kubieke meters dan met 300 kilometer per uur op je afkomt – wat dan? Hekken en netten waarmee men sneeuwlawines tegenhoudt zullen waarschijnlijk maar beperkt helpen. Na de Zwitserse gletsjerramp van 1895 zagen getuigen hoe het ijs een bos volledig had geplet. De bomen waren ‘allen ontworteld en liggen zoo regelmatig naast elkaar alsof zij er door menschenhanden neergelegd waren’.

De gletsjers beter in de gaten houden dan maar? Moet kunnen, oppert Vincent. Barstende gletsjers kunnen specifieke seismische signalen afgeven – ijsbevingen – waaraan je kunt herkennen of er ergens daarbinnen smeltwater bezig is de gletsjer uit elkaar te drukken. Neem de Zwitserse Weisshorngletsjer, een overhangende plak ijs die sinds 1973 al vijf keer afbrak. In de maand voorafgaand aan de laatste breuk, in 2005, nam de Zwitser Jérome Faillettaz er liefst 1.731 ijsbevingen waar, waarvan de meeste hoorbaar waren als een diep, grommend geluid. Wégwezen.

Ook water of barsten kunnen een weggever zijn: denk aan de glibberige modderstroompjes die onder de tweelinggletsjers in Tibet begonnen te stromen. Voorafgaand aan de ramp met de Marmolada zag men een opvallende gletsjerspleet met een meertje bovenop: ook niet direct een gunstig teken. ‘Je zult het per regio en per type gletsjer moeten bekijken’, denkt Immerzeel. ‘Ik denk dat we op een gegeven moment wel grofweg kunnen inschatten wat voor risico’s er waar zijn. Maar een voorspelling in de zin van: op 4 juli gaat de Marmolada afbreken, dat is onmogelijk.’

Voor Harry Shimmin, de Brit die de ijslawine in Kirgizië op zich af zag komen, was de oplossing simpel: één stap opzij, en bukken, achter een stevige rotspunt. Op zijn filmpje is nog net te zien hoe de lawine, letterlijk, over hem heen vliegt. ‘Het werd donker en moeilijker om adem te halen. Even dacht ik dat ik zou doodgaan. Pas toen het voorbij was, kwam de adrenaline.’