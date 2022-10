Zijn de deepfakes die worden gebruikt voor rouwverwerking nou zo’n goed idee?

In deze Nobelprijsweek herlas ik het gedicht The Committee Weighs In van Andrea Cohen:

I tell my mother

I’ve won the Nobel Prize.

Again? she says. Which

discipline this time?

It’s a little game

we play: I pretend

I’m somebody, she

pretends she isn’t dead.

Al jaren vond ik dit een mooi gedicht, maar sinds mijn moeder afgelopen december overleed, komt het harder binnen. Wat zou ik graag hebben dat zij even deed alsof ze niet dood was, zodat ik met haar kon praten (al dan niet over Nobelprijzen).

In een nieuwe tentoonstelling over kunstmatige intelligentie bij Rijksmuseum Boerhaave zag ik een experiment waarin mensen praatten met overleden dierbaren. Of beter gezegd: ze hadden een videogesprek met een deepfake van hun geliefde. Met kunstmatige intelligentie worden foto’s van de overledene omgezet naar bewegend beeld, en een rouwtherapeut voert het gesprek. Stemmen zijn (nu nog) moeilijker na te maken dan beeld en de nabestaanden horen daarom slechts de stem van de therapeut, maar zien de overledene bewegen en lachen. De ervaring is blijkbaar zo overrompelend dat sommige nabestaanden na afloop zeggen dat ze toch het gevoel hebben dat ze even met hun dode geliefde hebben gesproken.

Bas Haring, volksfilosoof en gepromoveerd in de kunstmatige intelligentie, is de gastcurator van deze expositie die BrAInpower heet – met de AI van Artificial Intelligence. Bij de opening ervan legde Haring nog maar eens uit wat een computer doet: ‘Hij haalt een getal uit een laatje, haalt een ander getal uit een tweede laatje en in een derde laatje staat wat de computer met die twee getallen moet doen. De computer voert vervolgens één of andere berekening uit met die twee getallen en stopt de uitkomst ook weer in een laatje.’ Haring gaf deze uitleg om te benadrukken dat er niets magisch is aan kunstmatige intelligentie. Het is uiteindelijk een computer die getallen uit laatjes pakt en daarmee rekent – en dat dan supersnel.

Soms lijken we dat te vergeten en denken we dat kunstmatige intelligentie iets bovennatuurlijks is. Haring merkte op dat de definitie in de loop der tijden veranderd is. Vroeger was kunstmatige intelligentie alles dat we nog niet konden, nu wordt bijna elk algoritme bestempeld als kunstmatige intelligentie.

In de tentoonstelling zijn allerlei voorbeelden te zien van de huidige toepassingen van kunstmatige intelligentie: van medische diagnoses tot het maken van nieuwe kunst. Ook gaat het over ethische en filosofische vragen die dit alles oproept: hoe zorg je voor eerlijke, niet-discriminerende algoritmen? En hoe bijzonder zijn wij als mensen eigenlijk? Wat kunnen wij dat een computer uiteindelijk niet óók zal kunnen?

Ik denk inmiddels al een paar weken aan de deepfakes die gebruikt worden voor rouwverwerking – en of dit nou een goed idee is. Zou ik zelf op die manier met mijn moeder willen praten? Of zou ik, als ik haar zo zag, steeds blijven denken dat ik kijk naar het resultaat van een computer die steeds maar getallen uit laatjes haalt, daar een berekening op uitvoert en het antwoord weer in een laatje stopt?