Ziekteverzuim in de zorg blijft stijgen; vooral in de thuiszorg zijn veel mensen ziek

De personeelscapaciteit op de ic is al laag, en dreigt nog problematischer te worden. Beeld arie kievit

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bedraagt het verzuim in de thuiszorg zelfs 7,9 procent. Van het personeel in ziekenhuizen zit 5,8 procent ziek thuis. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is 4,7 procent.

Dat zo veel zorgpersoneel ziek thuis zit is problematisch, bijvoorbeeld met het oog op de aanstaande herfst, waarin het aantal opnamen van coronapatiënten weer dreigt op te lopen. Personeelsuitval in ziekenhuizen kan dan tot capaciteitsproblemen leiden. Ziekenhuizen worstelen al langer met een structureel personeelstekort. Ondanks voornemens aan het begin van de coronacrisis om de ic-capaciteit op te krikken, zijn in sommige ziekenhuizen zelfs minder ic-verpleegkundigen werkzaam dan een jaar geleden.

Extra toestroom

Ziekenhuizen verwachten nog een extra toestroom van grieppatiënten als komende weken maatregelen worden losgelaten. Voor zo'n extra toestroom is weinig ruimte, zeker nu volgens de Nederlandse Zorgautoriteit nog ruim 170 duizend operaties op de planning staan om te worden ingehaald.

Het hoge ziekteverzuim in de thuiszorg kan deze inhaalzorg nog verder in de weg zitten, waarschuwt zorgvakbond V&VN. Doordat patiënten langer moeten wachten op hun operatie of behandeling zijn ze in toenemende mate afhankelijk van verzorgend of verplegend personeel thuis, zegt een woordvoerder. Daarnaast ontvangen patiënten na een operatie vaak nog een tijdje thuiszorg. ‘Als er dan te weinig personeel beschikbaar is, komt inhaalzorg in de verdrukking.’

Door covid is de werkdruk in de zorg aanhoudend hoog, daarnaast raakt zorgpersoneel ook zelf besmet met het coronavirus. Sommigen kampen met long covid-klachten. Toch is een verband met de pandemie volgens het CBS niet direct uit de cijfers af te leiden. ‘Het past in een trend. Vermoedelijk heeft het onder meer te maken met vergrijzing op de werkvloer’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. ‘Oudere werknemers zijn niet per se vaker ziek, maar wel meer dagen.’