Ziekenhuizen willen eigen risico vereenvoudigen, niet afschaffen

De plannen

Het plan zou naar schatting 15 miljoen euro kosten. Patiënten betalen voor sommige relatief eenvoudige (vervolg)behandelingen nu meer dan 150 euro. Van Rooy geeft als voorbeeld een hoofdwond die in het ziekenhuis wordt gehecht, waarna een controleafspraak volgt. De werkelijke kosten bedragen in het fictieve voorbeeld 258 euro, maar de patiënt betaalt volgens haar voorstel niet meer dan 150 euro mee uit het eigen risico. Voor goedkopere behandelingen betaalt de patiënt altijd minder.



Er is al langer een discussie over het eigen risico in de zorg, dat dit jaar is vastgesteld op minimaal 385 euro. In de aanloop naar de verkiezingen was er een Kamermeerderheid voor verlaging van het eigen risico. Van de formerende partijen zijn VVD en D66 tegen en CDA en CU voor een verlaging. Vanwege de formatiebesprekingen stemden de laatste twee partijen onlangs tegen een SP-voorstel over een lager eigen risico.