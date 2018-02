Ziekenhuizen kunnen grote golf grieppatiënten niet aan: enkele stellen opnamestop in

Het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft sinds een week een speciale afdeling ingericht voor grieppatiënten. En ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt vol, maar de 'acute zorg komt niet in het gedrang', zegt woordvoerder Wim Pleunis. 'We schuiven soms met bedden op afdelingen. Die flexibiliteit is er nu meer dan in het verleden.'



Met name jonge kinderen en ouderen belanden in het ziekenhuis door griep. 'Ze kampen met bronchitis of een longontsteking en kunnen daardoor lastig ademhalen', zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 'De patiënten komen verzwakt en soms ondervoed in het ziekenhuis te liggen.'