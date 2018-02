Zeventig procent van de drie-dagen-bezoekers van Amsterdam komt voor drugs - klopt dit wel?

Dat een hoog percentage toeristen in coffeeshops en jeugdherbergen van plan is om drugs te gebruiken, is niet zo vreemd. Het zegt echter niets over de intenties van de totale groep drie-dagen-toeristen. Over die specifieke groep zijn geen cijfers voorhanden, over de totale groep toeristen wel. Volgens het SEO Economisch Bureau bezochten in 2015 ongeveer 17 miljoen mensen de hoofdstad. Uit het Bezoekersonderzoek Metropool Amsterdam van Amsterdam Marketing blijkt dat 9% van hen softdrugsgebruik noemt als een van de redenen om de stad aan te doen. Dat zijn dus ruim anderhalf miljoen toeristen.



Tweederde van hen, ongeveer een miljoen mensen, zijn buitenlandse toeristen die in Amsterdam overnachten. Dat is 11,6 procent van alle internationale toeristen die een of meer nachten doorbrengen in de hoofdstad. Voor de steekproef werden twaalfduizend mensen ondervraagd op 160 verschillende locaties. Het ligt overigens voor de hand dat een deel van hen niet het achterste van de tong liet zien, maar sociaal wenselijke antwoorden gaf.