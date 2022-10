Zes op de tien ouderen hebben al corona gehad, ondanks vaccinaties en voorzorgsmaatregelen

Van alle leeftijdsgroepen hebben 65-plussers nu de meeste antistoffen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De cijfers zijn opvallend, omdat een jaar geleden nog maar een op de vijf ouderen een infectie had doorgemaakt. ‘Zo goed letten wij erop dat we het virus niet krijgen’, zegt arts-microbiolooog en onderzoeksleider Hans Zaaijer, zelf zestiger. ‘Maar toen kwam de omikronvariant. Wham!’

In amper driekwart jaar tijd schoot het percentage van bloeddonoren met de vingerafdrukken van een coronabesmetting in het bloed alsnog omhoog. Bij ouderen is momenteel 59 procent aantoonbaar besmet geweest. Bij jongeren moet zelfs 90 procent een infectie hebben doorgemaakt.

Schril contrast

Al met al heeft nu 77 procent van alle bloeddonoren corona gehad. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, denkt Zaaijer. ‘Groepen waar de vaccinatiegraad lager was en waar meer besmettingen waren, zoals mensen met een migratieachtergrond, zijn ondervertegenwoordigd onder onze bloeddonoren.’

Opvallend is verder de hoge concentratie antistoffen in het bloed van de ouderen. Van alle leeftijdsgroepen hebben 65-plussers nu de meeste antistoffen. Dat is ‘een schril contrast’ met vorig jaar, zegt Zaaijer, toen ouderen in de winter juist heel weinig van de virus-wegprikkende-eiwitten in hun bloed hadden, en dus heel kwetsbaar waren voor besmetting. ‘De booster is toen nét op tijd geweest. We hebben vorig jaar wel het randje opgezocht.’

Dat veel ouderen nu juist extra goed zijn beschermd, komt door de extra prikrondes: eerst de booster, daarna nog de extra, ‘vierde’ prik, afgelopen zomer. Geen enkele reden overigens om de nieuwe boosterronde over te slaan, vindt Zaaijer. ‘Een kwart van alle donoren heeft het coronavirus nog niet ontmoet, en dat zijn met name ouderen. Voor de meeste mensen is de booster, speciaal aangepast op omikron, absoluut aan te raden.’

Betere bescherming

‘Hoe jonger, hoe vaker geïnfecteerd. En hoe ouder, hoe vaker gevaccineerd’, vat RIVM-hoofdepidemioloog Susan van den Hof samen, na inzage in de nieuwe cijfers. ‘Deze cijfers bevestigen wat we eigenlijk al langere tijd weten, en wat we ook in andere studies zien: na de komst van omikron raakten veel mensen geïnfecteerd met het virus.’

De nieuwe cijfers bevestigen bovendien dat wie een infectie doormaakte, méér antistoffen heeft dan wie alleen werd gevaccineerd. Niet verwonderlijk, zegt Van den Hof. Wie corona kreeg, was in de regel immers ook al gevaccineerd. En uit tal van studies blijkt dat vaccinatie plus een gewone infectie – of andersom – betere bescherming oplevert tegen opnieuw besmet raken dan vaccinatie alleen.

Naar verwachting zal het aantal geïnfecteerden komende maanden verder oplopen. Het virus grijpt immers weer om zich heen, met vernieuwde omikronvarianten die antistoffen weer wat beter kunnen ontlopen.