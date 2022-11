Zes lessen over het klimaat: waar staan we precies?

Klimaat, klimaat, klimaat. Geen krant of televisieprogramma, of het gaat dezer dagen met de klimaattop in Egypte voor de deur over onze opwarmende aarde. Maar waar staan we precies, en wat staat er wel (en niet) op het spel? Een opfriscursus voor wie het overzicht is kwijtgeraakt.

1. De opwarming: nog nooit zo snel

Afgaand op natuurlijke invloeden zoals de zon en de invloed van vulkaangassen, zou het de afgelopen decennia iets koeler moeten zijn geworden. In plaats daarvan werd het warmer: 1,1 graden ten opzichte van de 19de eeuw.

Die opwarming is uniek. Vorig jaar reconstrueerden Amerikaanse wetenschappers de temperatuur op aarde sinds de laatste ijstijd, 24 duizend jaar geleden. Deed de temperatuur er na de laatste ijstijd een slordige duizend jaar over om 1 graad te stijgen, tegenwoordig ligt het tempo tien tot twintig keer zo hoog. De opwarming versnelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw tot ongeveer 0,3 graad per tien jaar, omdat er minder luchtverontreiniging is die zonlicht tegenhoudt en zo de opwarming tegenwerkt.

En 1,1 graad is een gemiddelde. Zo is Nederland sinds 1901 al dik 2 graden opgewarmd, door een combinatie van verstedelijking, onze noordelijke ligging en veranderde weerpatronen. In het noordelijke poolgebied gaat de opwarming zelfs drie tot vier keer zo snel als het gemiddelde, vanwege dooiend ijs waardoor er minder zonlicht weerkaatst, en omdat koelere plekken meer opwarmen. Eind deze eeuw kan het aan de Noordpool daardoor wel zo’n zes graden warmer zijn dan in de dagen van de eerste poolexpedities.

Maar wacht: opwarming is toch niets nieuws? Er was toch een tijd waarin de Vikingen op Groenland woonden en men in Engeland wijndruiven teelde? Dat klopt, maar destijds waren zulke warmtes regionaal, terwijl het elders op aarde juist relatief koel was. Nu is de situatie compleet anders, en warmt de hele aarde op.

En ja, dat komt dus écht door broeikasgassen. Niet voor een klein deel, zoals een op de vijf Nederlanders twee jaar geleden zei te denken in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), maar volledig. Broeikasgassen zoals CO2 vangen immers infraroodenergie op die wegstraalt vanaf de aarde, en zenden die weer naar alle kanten uit. Met als gevolg dat er een fractie meer achterblijft dan zónder broeikasgassen het geval was.

Verleidelijke gedachte: die extra broeikasgassen, die raken we wel weer kwijt aan planten- en boomgroei. Maar daarin schuilt een fundamentele denkfout. Door fossiele brandstoffen uit de grond te halen en te verbranden, stoppen we extra koolstof in de koolstofkringloop. Koolstof, die zo’n 300 miljoen jaar niet meer circuleerde. Die raken we nu niet snel meer kwijt. Ook bomen en planten gaan een keer dood, waarna het koolstof weer vrijkomt. En volgens een recente rekensom zou er een oppervlak groter dan China aan bos nodig zijn, om de temperatuur weer terug te krijgen op vooroorlogs niveau.

2. De toekomst: op weg naar 2,5 graad

Zoals de vlag er nu bij hangt, koerst de aarde af op ruwweg 2,5 graad opwarming eind deze eeuw, opnieuw gerekend vanaf de 19de eeuw, toen de schoorstenen begonnen te roken.

Volgens het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is de meest waarschijnlijke koers een opwarming die ergens rond het jaar 2030 de 1,5 graad passeert, rond het jaar 2050 de magische grens van 2 graden opwarming, en die rond het jaar 2090 op of net boven de 2,5 graad komt. Daarna zou de opwarming eindelijk afzwakken: over drie eeuwen is het naar verwachting ergens tussen de 1,9 en de 3,5 graad warmer.

IJsschots bij Groenland. Beeld Ulrik Pedersen / Nur / Getty

Andere schattingen komen in diezelfde richting, maar soms wat optimistischer uit. Volgens een recente, academische doorrekening is de kans 55 procent dat de temperatuur onder de 2 graden opwarming blijft, mits alle landen zich netjes aan hun klimaatbeloften houden. Het VN-milieuprogramma Unep acht dat laatste punt echter ‘niet geloofwaardig’, aangezien landen een beroerde reputatie hebben met het zich aan klimaatafspraken houden.

Optimistischer is ook het jaarlijkse World Energy Outlook-rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat de verbranding van fossiele brandstoffen volgt. Aangejaagd door de oorlog in Oekraïne begint de verduurzaming te versnellen, signaleert het IEA. Met als gevolg dat de uitstoot van CO2 na 2025 zal dalen, en we zelfs nog kunnen uitkomen op 1,7 graden, als landen al hun klimaatbeloften naleven.

3. De zeespiegel: veel onzeker

De vorige keer dat het op aarde zo’n 2 graden warmer was – ongeveer 3 miljoen jaar geleden – stond de zeespiegel uiteindelijk 6 tot wel 20 meter hoger dan nu. Dat is veel meer dan de opstellers van de eerste klimaatrapporten wisten, en verontrustend: misschien smelten de grote ijsmassa’s op aarde gemakkelijker dan men aanneemt.

Veel is onzeker. Het recentste IPCC-rapport gaat ervan uit dat de zeespiegel eind deze eeuw 44 tot 76 centimeter hoger staat dan in het jaar 2000. Maar vanwege onduidelijkheid over hoe de ijskappen van met name Antarctica smelten, houden onderzoekers ook de mogelijkheid open dat het veel meer kan zijn: zo’n 127 tot 155 centimeter in het jaar 2100, volgens een net verschenen Utrechtse studie.

Vervelend is dat de stijging, ook als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, waarschijnlijk nog eeuwenlang doorgaat. Dat komt doordat de oceanen langzaam opwarmen en uitzetten, en doordat eenmaal ingezette smelt niet altijd meer is te stoppen. In het jaar 2300 zou dat neerkomen op een enkele meters hogere zee wereldwijd – of, als het landijs op Antarctica sneller smelt – 9 tot 10 meter zeespiegelstijging.

4. Andere gevolgen: een andere wereld

Nu al draagt de opwarming bij aan veranderende weerpatronen, meer en hetere hittegolven, langere groeiseizoenen, meer droogte in onder meer Zuid-Europa, heftigere regens, smeltende gletsjers en andere neerslagpatronen. Dat is zelfs al zichtbaar op onze postzegel van de aardbol: het aantal winterse dagen ging in ons land de afgelopen dertig jaar van 10 naar 6, het aantal zomerse dagen steeg van 19 naar 28. De winters worden natter en zachter, de zomers heter en droger.

Subtieler, en vaak onzekerder, is de invloed van klimaatverandering op allerlei andere fenomenen. Zaken zoals landbouw, natuur, gezondheid en de ontwikkeling van steden zijn immers ook onderhevig aan hoe de mens zich aanpast, en daarmee veel lastiger te voorspellen dan ‘harde’, meer natuurkundige fenomenen zoals de uitzetting van de oceanen.

Het IPCC gaat er losjes van uit dat vooral na 2040 de overlast enorm zal zijn. Ongeveer een miljard mensen krijgen dan last van ‘kust-specifieke klimaatrisico’s’ zoals overstromingen en stormen. Ziekten met een klimaatcomponent, zoals muggenziekten, zullen zich uitbreiden, oogsten onder druk komen te staan, drinkwater zal opraken door verdroging, het verdwijnen van gletsjers en de oprukkende zee.

Daardoor zullen migratiestromen op gang komen, voorziet het IPCC met ‘gemiddelde zekerheid’. Ronduit somber is het klimaatpanel ook over de natuur. Bij 1,5 graad opwarming heeft 3 tot 14 procent van alle landsoorten een ‘zeer hoog risico op uitsterven’. Bij 2 graden opwarming kan dat zelfs oplopen tot 18 procent van alle landsoorten.

5. Minder uitstoot: een hele toer

Alle reden dus, zou je zeggen, om minder broeikasgassen uit te stoten. En dat is dan ook precies wat de wereldgemeenschap heeft beloofd, vooral in het klimaatverdrag van Parijs (2015).

Het goede voornemen is om de 2 graden niet te overschrijden en daar ‘ruim onder’ te blijven – vandaar 1,5 graad. De 195 landen die het akkoord ondertekenden, leggen zichzelf daartoe steeds strengere klimaatbeloften op, de zogeheten ‘nationally determined contributions’ (NDC’s). Doordat die landelijke bijdragen steeds hoger worden, gaat de uitstoot vanzelf omlaag. Althans: dat is de bedoeling.

Maar in praktijk blijkt het een heidens karwei. De hoeveelheid uitgestoten CO2 zou over acht jaar haast de helft lager moeten liggen dan nu, maar neemt nog steeds licht toe. Om de 1,5 graad nog te halen, is er eigenlijk per onmiddellijk een complete transformatie nodig van nagenoeg de gehele economie, constateerde het VN-milieuprogramma Unep vorige week.

Wat daarbij niet helpt, is dat verschillende landen verschillend met het klimaat omgaan. Terwijl Europa in theorie nog op koers ligt om zijn klimaatdoelen te halen, is China in zijn eentje verantwoordelijk voor ruim een kwart van de totale werelduitstoot aan broeikasgassen, een uitstoot die de afgelopen decennia alleen maar razendsnel toenam. Andere landen die hun doelen bij lange na niet lijken te halen zijn India, Brazilië, Indonesië, Turkije en Rusland.

Lichtpuntjes zijn er ook. Tien jaar geleden leek de wereld nog af te stevenen op 6 graden opwarming, vier jaar geleden op 3 graden, en inmiddels is de magische grens van 2 graden opwarming in elk geval op papier binnen bereik. Moet de internationale gemeenschap zich alleen wél aan de afspraken houden. En de eerste belangrijke belofte (niet meer dan 1,5 graad opwarming) lijkt men al te missen.

6. Aanpassen: pas op voor zelfoverschatting

Met het klimaat op koers voor naar het zich laat aanzien nog decennia aan opwarming, zit er maar één ding op: er het beste van maken. Want dat mensen niet op hun handen blijven zitten, is een belangrijke troef, erkent ook het IPCC.

De maatschappij past zich aan, door bijvoorbeeld waterwerken te bouwen, waarschuwingssystemen op te tuigen, anders te bouwen en ecosystemen weerbaar te maken. Neem hitteplannen: het instellen van waarschuwingen om bij een naderende hittegolf genoeg te drinken en in de schaduw te blijven heeft vele duizenden mensen het leven gered, stelt het IPCC vast.

Maar, zegt het IPCC daarbij: pas wel op dat het niet verzandt in zelfgenoegzaam ‘de techniek lost het wel op’-denken. Zo zijn het vooral armere landen die de grootste klappen krijgen. Al in 2009 bedacht de internationale gemeenschap daarom een duurzaamheidsfonds waarmee men jaarlijks 100 miljard euro voor armere landen bestemt.

Dat fonds is, veertien jaar later, echter nog lang niet op orde: nog eenzesde van het geld ontbreekt, en van het geld dat wél in de pot zit, bestaat een aanzienlijk deel niet uit giften maar uit leningen, of gaat het om investeringen in heel andere zaken.

Een ander probleem is dat de opwarming snel gaat. Aanpassing kan soms leiden tot wat kenners ‘maladaptaties’ noemen: klimaataanpassingen die uiteindelijk meer problemen veroorzaken dan ze oplossen. Het IPCC noemt in zijn laatste rapport bijvoorbeeld waterwerken die natuurgebieden van water onthouden, of zeemuren waarachter mensen vervolgens vrolijk hun stad gaan uitbreiden.

Dergelijke ‘lock-ins’, zoals dergelijke schijnoplossingen heten, kunnen later tot grote problemen leiden als ze te duur worden en men alsnog iets anders moet verzinnen.