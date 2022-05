Zelfs de kievit heeft het nu zwaar op het boerenland

Beeld Margot Holtman

De baltsvlucht van de kieviten, de mannetjes die steil omhoog vliegen, die buitelen in de lucht, ‘over de kop gaan’, waarbij de witte ondervleugels schitteren in het licht, het roepen, en het fluiten, kie-oe-wiet. In het beste geval, zo merkte Sake P. Roodbergen op in zijn monografie over de kievit, steken de kieviten ook andere weidevogels aan met hun uitbundigheid, dat is de magie van het weiland in het voorjaar. Nog altijd is het tafereel te bewonderen. Maar de koorzang wordt ieder jaar dunner, er vallen stemmen weg. Dat het met de grutto ronduit slecht gaat is bekend, maar zelfs de kievit, tot voor kort nog algemeen, begint nu schaars te worden.

Wim Tijsen, weidevogelonderzoeker, met wie ik op pad ben op Wieringen, constateert het met enige verbijstering. ‘We dachten altijd: kieviten en scholeksters redden het nog wel op boerenland. Maar ze gaan harder achteruit dan de grutto. Ze reproduceren gewoon te weinig, er is te weinig vreten voor de kuikens. Het is ongelooflijk, eigenlijk.’

Tijsen houdt zich al vanaf zijn jeugd bezig met weidevogels. Zijn vader had een boerderij in de Wieringermeer, daar barstte het van de kieviten. De boerderij is al lang en breed verkocht, en er gebeurde wat overal gebeurde: het land werd geëgaliseerd, greppels verdwenen, de waterstand ging omlaag, het kruidenrijke grasland maakte plaats voor raaigras, dat vroeger en vaker wordt gemaaid. Tegenwoordig werkt Tijsen in Friesland, waar de situatie niet beter is. Voor het voormalige eiland Wieringen, waar hij woont, kan hij de cijfers zo oplepelen. Driehonderd paar kieviten in 1985. ‘Dit jaar halen we de honderd paar niet meer.’

Beeld Margot Holtman

Een rondje langs de velden, Tijsen weet precies waar de kievitsnesten liggen, we vinden ook een gruttonest met eieren. De ouders, kieviten en grutto’s zijn in de buurt, roepen, houden ons in de gaten. Bij de ijsbaan in de Normerpolder, het land van boer Jan Mulder en zijn kleinzoon Paul Helder, die alles goed doen voor de weidevogels. Open land, met greppels, met drassige delen, en plassen. ‘Pollig land’, zegt Tijsen, ‘hobbeltjesbobbeltjesland’, waar nog ruige mest op gaat, kruidenrijk ook, waar ook koeien lopen, waar laat gemaaid wordt en waar het gras in het voorjaar laag staat. ‘Kieviten zijn oogjagers, ze moeten echt de beestjes zien. In zo’n greppel kun je uit de wind zitten, er is voedsel, want het is er nat.’ Hier is het perfect. En mooi, trouwens.

Sommige boeren doen het gewoon. Ook in sommige reservaten van natuurorganisaties houden weidevogels stand. Op Wieringen dan weer niet. Hier veranderde Staatsbosbeheer de doelstelling van de weidevogelgebieden die het in beheer kreeg na de laatste ruilverkaveling. Tijsen: ‘Die gebieden verruigen en de weidevogels nemen sterk af. Door wanbeheer dus.’

Het punt lijkt nabij, vreest Tijsen, dat het tij niet meer te keren valt. Ooit was hij accountant, inmiddels schrijft hij al tientallen jaren rode cijfers betreffende weidevogels. ‘Vroeger zaten kieviten hier overal, ook op het gewone boerenland. Nu zitten ze alleen nog bij de paar boeren die aan weidevogelbeheer doen. Maar zelfs daar stokt de reproductie nu.’ Dat heeft met predatie te maken. ‘Alleen in die paar goede gebiedjes vinden vossen en andere predatoren nog iets te eten. Als er overal weidevogels zouden zijn, was er helemaal geen probleem.’

We kijken nog maar even om ons heen. Naar die opvallende kuif van de kieviten, naar die olijfgroene en paarse rug. Twee weken later komt er voorzichtig goed nieuws: de eerste drie kieviten hebben pullen. Of ze het redden is de vraag: ze hebben nu insecten nodig, en die zijn schaars door de relatieve droogte en kou in dit voorjaar.