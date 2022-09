Zaterdag brulde ik met achtduizend mensen Bloedend hart mee met De Dijk. Het gaf me een magisch gevoel van samenzijn, maar ik werd ook een tikje rebels van mijn status als kuddedier tussen de achtduizend medebrullers. Om mijn individualiteit en autonomie te onderstrepen, en ook een beetje vanwege de lange rij voor de damestoiletten, koos ik na het concert voor de herenwc’s. Ik ga wel vaker naar de herenwc’s, en ik ben altijd verbaasd dat de meeste vrouwen gedwee in de damesrij blijven staan.

Al plassend vroeg ik me filosofisch af wie eigenlijk ooit heeft bedacht om mensen genitaal te sorteren voor het plassen. De laatste jaren zijn wc’s dankzij trans mensen een verhit topic. Moet er chromosomaal gesorteerd worden, waarbij mensen met XX-chromosomen naar het damestoilet moeten, en XY-chromosomen naar het herentoilet? Of mogen mensen hun plasplek laten bepalen door hun genderidentiteit?

Zelfs al ben je streng in de chromosomale-wc-leer, dan nog kom je met enkel dames- en herentoiletten niet uit. Maar liefst 1 procent van de mensen heeft een lichaam dat niet overeenkomt met de standaard man of vrouw. Er zijn veel tussenvormen, samengevat als DSD, Disorders of Sex Development.

Zo heeft ongeveer 1 op 500 mannen het syndroom van Klinefelter. Mensen met het syndroom van Klinefelter hebben als geslachtschromosomen niet XX (vrouw) of XY (man) maar XXY of XXXY. Uiterlijk zijn zij man, maar zij zijn bijvoorbeeld doorgaans onvruchtbaar.

1 op de 2.000 vrouwen heeft het Turner-syndroom. Ze hebben alleen één X-chromosoom. Ze zijn uiterlijk vrouw, maar meestal ook onvruchtbaar.

Andere DSD ontstaan door fouten tijdens de foetale ontwikkeling. Vrouwen met het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster zijn chromosomaal gewoon vrouw, maar missen een baarmoeder en een deel van de vagina.

1 op de 200 mannen heeft een micropenis, waarbij door hormonale problemen bij de foetus de geslachtsontwikkeling is verstoord.

Er zijn ook mensen met mannelijke (XY) chromosomen, die zich door ongevoeligheid voor testosteron uiterlijk volledig als vrouw ontwikkelen. Dit wordt androgeenongevoeligheidssyndroom (AOS) genoemd. Vaak wordt pas ontdekt dat een meisje AOS heeft en genetisch een jongen is wanneer de menstruatie uitblijft.

De enige openlijk intersekse persoon die veel mensen zullen kennen, is Raven van Dorst. In een prachtige Zomergasten-aflevering nam de fenomenale Raven de kijkers een beetje mee in hoe ingrijpend het is om niet in het hokje man of vrouw te passen. Raven is hermafrodiet. Hermafroditisme is een intersekseaandoening waarbij er zowel eierstok- als teelbalweefsel aanwezig is in een persoon of waarbij iemand één teelbal en één eierstok heeft. De meeste hermafrodieten hebben een vrouwelijk (XX) chromosomenpatroon of een mozaïekpatroon met zowel XX- als XY-chromosomen.

Waar ik met al deze informatie naartoe wil: er is meer tussen man en vrouw. Dus, voor alle genderdiffusen, alle interseksepersonen en voor mij:



Maak alle toiletten sekse- en gendervrij/ Dan horen transgender en intersekse mensen er ook bij/ Plassen en poepen we allemaal blij/ En staat iedereen altijd in de kortste rij.

Rinske van de Goor is huisarts