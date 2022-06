Zeldzame albino schildpad past op je vinger

Beeld AFP

Ze kúnnen gigantisch worden en honderden kilo’s zwaar, de Galapagosreuzenschildpadden. Maar dit exemplaar, op de foto gezet in een Zwitserse dierentuin, is nog jong en zo klein dat hij op je vingers past. Het bijzondere aan dit schildpadje is zijn kleur. Of liever: het gebrek daaraan. Het is voor zover bekend de eerste keer dat van deze schildpaddensoort albinisme is gezien. Bij deze aangeboren aandoening, die zowel mensen, planten als dieren kan treffen, leidt een gebrek aan het pigment melanine tot een wit uiterlijk. De ogen worden vaak rood.

Albinisme is zeer zeldzaam bij schildpadden, meldt Tropiquarium de Servion op social media, het gebeurt naar schatting bij 1 op de honderdduizend exemplaren. Zeker in het wild pakt het vaak niet goed uit. Dieren met albinisme hebben relatief vaak slechte ogen en soms moeite om een partner te vinden en zich voort te planten. Bovendien zijn ze door hun opvallende kleur vaak een makkelijke prooi voor roofdieren.

De overlevingskansen van deze schildpad zijn een stuk beter omdat hij – of zij, het geslacht is nog niet vastgesteld – in de dierentuin mag opgroeien. De reuzenschildpadden leven in het wild op de Galapagoseilanden, waar ze de 100 kunnen halen. In gevangenschap kunnen ze nog ouder worden.