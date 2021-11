Zelden worden nerdy onderwerpen zo heerlijk geserveerd als in de podcast Radiolab ★★★☆☆

Podcast Radiolab Beeld Radiolab

De geschiedenis van de bandrecorder. Het grillige leven van een bedreigde vlindersoort. Het zijn vaak wat nerdy onderwerpen, bij de Amerikaanse podcast Radiolab, van New York Public Radio. Toch slagen de makers er keer op keer in om het verhaal zo te vertellen dat het ook razend interessant wordt voor luisteraars die niet direct opveren bij onderwerpen als, nou ja, de geschiedenis van de bandrecorder of het verhaal van een bedreigde vlindersoort ergens in de staat North Carolina.

Hoe de makers dat voor elkaar krijgen? Het motto van de show - investigating a strange world - verraadt het al een beetje: afleveringen beginnen vaak met een intrigerend mysterie, dat langzaam maar zeker wordt ontrafeld. En dat met diepgravende research, komische studiogesprekken die vlot worden gemonteerd met reportages, interviews of historisch materiaal. Enig minpuntje is de overdosis ‘wow, that’s so fascinating’-achtige commentaren uit de studio, die geacteerd aandoen. Laat de verhalen gewoon voor zichzelf spreken, daar zijn ze intrigerend genoeg voor.

Neem de bedreigde vlinder. Die verandert ineens in een intrigerend karakter als ze van alle plekken op de wereld alleen blijkt te leven op een militaire basis, waar de bommen en granaten je bij elke oefening om de oren vliegen, en een bioloog van de plaatselijke universiteit - met amper vlinderervaring - zichzelf op missie stuurt om die ene, niet eens zo heel mooie, vlindersoort te redden. We kunnen als mensheid niet toekijken hoe we wéér een soort vernietigen, als ik die vlinder niet ga redden, doet niemand het! En dan moet de vlammenwerper nog komen.

Oude bandrecorders, gaap? Niet in de Radiolab-versie, waarvan wekelijks nieuwe afleveringen verschijnen. Zo reist de luisteraar onder meer mee met een geallieerde radiotechnicus die zich de hele oorlog afvroeg hoe die Duitsers het toch voor elkaar kregen om orkestmuziek van superieure kwaliteit door de ether te sturen. Dwong Hitler z'n orkesten misschien om altijd live te spelen voor radio-uitzendingen?

Dat is de grote truc van Radiolab; worstelende hoofdpersonen introduceren met wie de luisteraar gaat meeleven, die dan en passant nog leert hoe zo’n magnetofoon werkt en waarom de Duitse muziekopnames zo superieur klonken. Voor je erg in hebt, leef je mee met die arme radiotechnicus in 1945 en hoop je vurig dat hij zo’n nazi-bandrecorder te pakken krijgt. ‘The guy went out in the back room and got a roll of tape and brought it in, put it on the machine. Turned it on. And—and I—that’s when I flipped.’