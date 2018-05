Zeg maar wat een leven mag kosten

Ik heb het al druk genoeg als het duizenddingendoekje en overloopputje van de zorg, maar nu moet ik ook nog werk van specialisten overnemen, zo besloten de boven mij gestelden vorige week, want de groei in zorgkosten moet afgeremd worden.



De zorg kostte in 2016 zo'n 83 miljard per jaar en als je de welzijnszorg erbij rekent zelfs 97 miljard. Huisartsen zijn goedkoop. Die krijgen nog geen 3 miljard. Ziekenhuiszorg is duur, daar ging in 2016 een miljard meer naar toe dan in 2015 namelijk 27 miljard. De duurste ziekenhuiszorg is die voor veel te vroeg geboren kindjes en die voor mensen aan het eind van het leven.