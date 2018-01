Zeespiegel is bij Nederlandse kust hoger dan ooit gemeten

Getijdenstations

Bij de zeespiegelstijging, gemeten door zes getijdenstations, wordt de daling van de bodem meegerekend. Die is in Nederland niet overal gelijk. In het noorden zakt de bodem sneller dan in het zuiden: 7 centimeter per eeuw in Harlingen, tegen 2 centimeter per eeuw in Vlissingen. Door gaswinning is de bodem bij Delfzijl de afgelopen decennia zelfs meer dan 20 centimeter gezakt.



Mondiaal gezien zijn zeespiegel en zeespiegelstijging niet overal gelijk. Regionale niveauverschillen worden veroorzaakt door oceaanstromingen en verschillen in zwaartekracht, temperatuur en zoutgehalte. Het oppervlak van de zee in rust kan tweehonderd meter variëren, zegt Sybren Drijfhout, fysisch oceanograaf van het KNMI en hoogleraar dynamica van het klimaat aan de Universiteit Utrecht.



De zeespiegelstijging bij Nederland komt redelijk overeen met de gemiddelde mondiale stijging op dezelfde breedtegraad, zegt Fedor Baart. Uit een recente studie blijkt dat smeltwater van Groenland, Antarctica en gletsjers na het jaar 2000 vooral op andere plekken in de wereld terecht is gekomen. Het meeste water is gegaan naar de Molukken, Guinea, Ghana en Noord-Australië.