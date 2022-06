Ze zijn jong, heet en zien eruit als ‘blauwe klodders’: pasgeboren sterren ontdekt op totaal onverwachte plek in de ruimte

De Europese Very Large Telescope in Chili deed metingen voor de nieuwe studie. Beeld ESO

‘Ze zijn opvallend blauw, en op de foto’s van de Hubble Space Telescope zien ze eruit als – nou ja, als klodders,’ aldus Michael Jones van de Universiteit van Arizona. Het gaat om kleine, vrij compacte groepjes van hooguit honderdduizend sterren. De blauwe kleur vertelt dat de sterren heet en jong zijn. De blue blobs bevinden zich alleen op een plek waar je helemaal geen pasgeboren sterren verwacht: eenzaam in de lege ruimte, ver verwijderd van grote sterrenstelsels zoals onze Melkweg.

Eén zo’n sterrengroepje, SECCO1 genaamd, was een paar jaar geleden al ontdekt, door Jones’ collega David Sand, maar nu is er nog een handvol gevonden. Er is dus echt sprake van een nieuw type object.

Jones vergelijkt de blue blobs met oases in de woestijn. De woestijn waarin de ‘klodders’ gevonden zijn, is het Virgo-cluster, een kolossale zwerm van sterrenstelsels op zo’n 50 miljoen lichtjaar afstand. In zo’n cluster is de ruimte tussen de afzonderlijke stelsels gevuld met ijl, heet gas – een zeer ongastvrije omgeving. Nieuwe sterren kunnen juist alleen ontstaan uit samentrekkende wolken van koud gas, dus die zou je daar helemaal niet verwachten.

Gerecycled materiaal

En er is nog iets geks. Uit metingen met de Europese Very Large Telescope in Chili blijkt dat de sterren in de blue blobs relatief veel zware elementen bevatten. Dat betekent dat ze zijn ontstaan uit gerecycled materiaal, dat door eerdere generaties sterren al een beetje ‘verontreinigd’ is. Vreemd, want de ‘blauwe klodders’ bevinden zich dus op honderdduizenden lichtjaren afstand van de grote sterrenstelsels waarin die verontreiniging kan hebben plaatsgevonden.

In een artikel voor The Astrophysical Journal komen Jones en zijn collega’s (onder wie Elizabeth Adams van het Nederlandse Astron-instituut voor radiosterrenkunde) met een mogelijke verklaring. Stel dat een sterrenstelsel van buitenaf met hoge snelheid in het Virgo-cluster valt – een beetje alsof iemand ‘bommetje’ doet in een zwembad, aldus Jones. Het koude (en verontreinigde) gas in het stelsel wordt dan naar buiten gedreven door het hete gas in het cluster. Uit dat weggeslingerde materiaal kunnen dan later sterren ontstaan.

Volgens Marijn Franx van de Leidse Sterrewacht, die niet bij het onderzoek was betrokken, is het heel interessant om te zien dat er meer van dit soort groepjes bestaan, naast het eerst ontdekte exemplaar SECCO1. ‘Het opmerkelijke is dat we niet weten waarmee we ze moeten vergelijken’, zegt Franx – ‘kleine sterrenstelsels, of sterrenhopen, of ‘stromen’ van gas die door botsingen zijn ontstaan.’ Franx is vooral benieuwd of de blauwe klodders ook donkere materie bevatten – mysterieus spul waarvan sterrenkundigen alleen de zwaartekrachtwerking detecteren. Dat zou meer licht kunnen werpen op hun ontstaan.