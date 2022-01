Zandkunst blijkt fysicaspel

Beeld Joshua Nowicki

Ze hebben de esthetiek van een abstract schilderij, deze zandpilaren in Tiscornia Park Beach in de Amerikaanse staat Michigan. Een redacteur van de populairwetenschappelijke nieuwssite Livescience zag begin januari foto’s van het fenomeen opduiken op sociale media, en besloot er deze week over te schrijven.

Voor een verklaring belde ze fysicus Daniel Bonn (Universiteit van Amsterdam). Hij had in 2012 immers een vakartikel geschreven over hoe je het perfecte zandkasteel bouwt.

‘Ik had dit fenomeen nog nooit eerder gezien’, zegt hij. Na het telefoontje vormde Bonn echter al vrij snel een hypothese. Volgens hem waren de sculpturen eerst vochtige plekken in het zand die in de grond bevroren. ‘De harde wind in deze regio blies het omliggende materiaal vervolgens weg’, zegt hij. De sculpturen werden daarbij bovendien gezandstraald, iets dat je terug kunt zien in hun afgeronde vormen. Het totale proces duurt waarschijnlijk enkele uren tot dagen.

De foto’s hebben Bonn inspiratie gegeven voor vervolgonderzoek. ‘Ik wil dit nabootsen op het beachvolleybalveld’, zegt hij – al moet hij nog even wachten tot het vriest. ‘Daarna moeten een gietertje en een bladblazer de rest doen.’