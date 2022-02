Zal er ooit een ‘Force’ bestaan zoals in Star Wars?

Beeld rv

Een mysterieuze kracht die alle levende dingen met elkaar verbindt.

Waar gezien?

In Star Wars lenen de Jedi (en hun kwaadaardige tegenhangers, de Sith) hun superkrachten bij de ‘Force’.

Hoe dichtbij zijn we?

Bliksem uit je handen, iemand op afstand wurgen, een compleet ruimteschip optillen uit het moeras met de kracht van je geest… laat er geen twijfel over bestaan: de Force, ‘de kracht’ in het Nederlands, is pure magie, zonder ook maar een grammetje wetenschap.

Of nou ja: inhoudelijk dan. Want het sausje dat bedenker, en oorspronkelijk schrijver/regisseur George Lucas over het fenomeen goot, is wel degelijk geïnspireerd op wetenschap. In het Star Wars-universum wordt de Force sinds The Phantom Menace (1999) namelijk verklaard met zogeheten midi-chlorians: microscopische eencelligen die alle levende wezens met elkaar verbinden.

Nep natuurlijk, totaal bedacht, bestaan niet. Maar toch hebben die fictieve microben een echte inspiratiebron, eentje die een kenner van het inwendige van onze cellen op basis van de naam misschien al zou kunnen gokken.

Lucas ‘leende’ het concept namelijk bij de mitochondriën, onderdelen van onze cellen die onder meer dienst doen als energiefabriekjes. Al laten ze je natuurlijk geen voorwerpen doen bewegen met louter je brein, hoe graag je dat ook wilt.

De midi-chlorians geven de Force direct een heel andere bijsmaak, iets dat veel Star Wars-liefhebbers overigens in het verkeerde keelgat schoot. ‘Met dat ene woord worden de mechanismen van de Force plots minder spiritueel en meer wetenschappelijk. Flinke tegenvaller’, schreef Evan Narcisse in 2010 bijvoorbeeld in een blog voor het Amerikaanse weekblad Time. Nieuwe regisseur J.J. Abrams beloofde daarom zelfs dat de controversiële microben in de meest recente Star Wars-trilogie verzwegen zouden worden.

In zekere zin is dat verrassend. Want zoom wat verder uit en zelfs het originele concept van de Force blijkt wetenschappelijk. Althans... een klein beetje, dan.

Krachten zijn al sinds het begin de hoofdrolspelers van de natuurkunde. En net als de Force uit Star Wars kunnen ze dingen laten bewegen. Vier ‘fundamentele’ krachten onderscheiden fysici: de elektromagnetische kracht, die onder meer magneten hun werk laat doen, de sterke kernkracht, die onze atomen bij elkaar houdt, de zwakke wisselwerking, verantwoordelijk voor bepaalde soorten radioactiviteit, en de zwaartekracht, die er onder meer voor zorgt dat de roterende aarde ons niet van zijn oppervlak zwiept als water van versgewassen slablaadjes in een slacentrifuge.

Wellicht, zo hopen fysici, bestaat er zelfs een ‘dé kracht’, een overkoepelende beschrijving van alle fundamentele krachten samen. Het zogeheten standaardmodel van de deeltjesfysica regelt dat al voor drie van de vier krachten – alleen de zwaartekracht ontbreekt – en doet dat met een wiskundige formule die in compacte vorm past op een T-shirt of koffiemok.

Dus wanneer Obi-Wan Kenobi in A New Hope (1977) zegt dat de Force ‘een energieveld’ is dat ‘het universum samenbindt’, klopt dat eigenlijk best aardig. Zonder onze fundamentele natuurkrachten zou de werkelijkheid zoals we die kennen verkruimelen als een zandkasteel in de wind. ‘May the Force be with you’, zoals men in Star Wars zegt, is dan zo’n gekke wens nog niet.