Wordt dit de eerste rustige coronawinter? Jaap van Dissel: ‘Het beeld is niet heel ongunstig’

Jaap van Dissel: ‘Ik denk dat het fout zou zijn als we in Den Haag een advies over de schutting zouden gooien en dan hard weghollen. Dialoog is nodig.’ Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Daar zit hij, opvallend ontspannen achter zijn bureau op zijn werkkamer bij het RIVM, alsof er de afgelopen tweeënhalf jaar niets bijzonders is gebeurd. De storm is gaan liggen, het OMT is ontbonden, de strijd tegen corona is in rustiger vaarwater gekomen.

En dus wordt die strijd weer gewoon geleverd vanuit het Centrum Infectieziektebestrijding, waar Jaap van Dissel directeur is, door een ‘covid-19-responsteam’ dat wekelijks de laatste cijfers en ontwikkelingen doorneemt. Nog geen vijftig coronapatiënten liggen er op de intensive care. Niet niks, maar wel een aantal dat al maanden min of meer constant is.

Mogen we al zeggen: brand meester?

‘Nou ja, in zoverre kan ik daarin meegaan dat we eigenlijk al geruime tijd helemaal geen maatregelen meer hebben anders dan de basisregels: testen bij klachten en isolatie als de uitkomst positief is. We zitten nu op een niveau dat vergeleken met eerder heel laag is. We zien in Nederland, maar ook in andere Europese landen, dat het echt dalende is.

‘Tegelijk is het natuurlijk niet weg. Komende tijd wordt het weer spannender. Het weer verandert, de seizoensinvloed gaat van min naar plus. Mensen komen terug van vakantie. Dus zullen we de komende tijd moeten zien.’

Tot dusver gingen velen ervan uit dat er vast weer een nieuwe variant zou komen, zoals tot nu toe elk halfjaar gebeurde. Maar we hebben al driekwart jaar alleen te maken met omikron. Is dat een teken dat het virus stabiel is geworden?

‘Dat is koffiedik kijken, ik kan het ook niet voorspellen. De kritische periode komt nog, in het najaar. Het hangt ook af van wat er in het buitenland gebeurt. Die varianten zijn natuurlijk steeds ergens vandaan gekomen.’

Stel dat het bij omikron blijft, gaan we dan af op onze eerste coronawinter zonder allerlei extra maatregelen?

‘Wat in ieder geval opmerkelijk is, is dat we van omikron toch een aantal forse pieken hebben gezien, zonder dat dat meteen leidde tot heel hoge aantallen ziekenhuis- en ic-opnamen of overbelasting van de zorg. Als dat het beeld is dat zich de komende maanden voortzet, dan zou ik zeggen: dat is niet heel ongunstig.

‘En we gaan natuurlijk nog een herhaalbooster aanbieden, hopelijk met het vernieuwde vaccin dat ook de component omikron in zich draagt. Daar verwacht je natuurlijk ook effect van, zeker op ernstige ziekte en ziekenhuisopnamen.’

Er is tegelijk ook een sfeer ontstaan van: omikron stelt niks voor. Terwijl de variant in bijvoorbeeld de Verenigde Staten méér coronadoden gaf dan de alfa- en de deltagolf. Doet het ministerie in uw optiek wel genoeg om mensen ervan bewust te maken: zo onschuldig is omikron niet, het komt vooral door vaccinatie dat we nu in rustiger vaarwater zitten?

Hij verbetert: ‘Door vaccinatie én doorgemaakte infectie. Maar je hebt gelijk: wat we nu zien, is vooral het beschermende effect van immuniteit.’

Maar goed: die immuniteit neemt dus geleidelijk af.

‘Ja, vandaar dat we die herhaalvaccinatie geven. Als je vraag is of er genoeg communicatie wordt ingezet… Mij valt juist op hoeveel spotjes ik de laatste tijd zie en hoor: corona is niet voorbij. En dan moet de oproep om je te laten vaccineren nog komen. Of het voldoende is, zal moeten blijken. Je wilt het percentage dat straks de prik komt halen zo hoog mogelijk maken.’

Afgelopen zomer lagen er in Nederland méér coronapatiënten in het ziekenhuis dan de vorige coronazomers. Betekent dat niet dat we te weinig doen tegen corona?

‘De ziekenhuispatiënten in deze golven zijn toch wel de alleroudsten… Maar je vraag is natuurlijk terecht. Alleen is zoiets uiteindelijk toch een politieke keuze. Als je als voorstel hebt: ik wil eigenlijk naar een zo laag mogelijke circulatie van het virus, dan zul je toch weer het aantal contacten ingrijpend moeten verminderen, of de kans op overdracht moeten verkleinen. En dat betekent: additionele maatregelen. Dat is natuurlijk een beleidskeuze.’

Jaap van Dissel: ‘We zien in Nederland, maar ook in andere Europese landen, dat het echt dalende is. Tegelijk is het ­natuurlijk niet weg.’ Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Er zijn toch ook andere manieren? Neem ventilatie. België heeft net op allerlei plekken CO2-meters verplicht. Bij ons heeft het ministerie wel geld beschikbaar gesteld voor CO2-meters in de klas, maar daarbij blijft het. Waarom kan dit wel in België, maar niet hier?

‘Ik denk dat corona de aandacht heeft gevestigd op: beter nadenken over gezonde binnenruimtes. Wat zijn daarvan de karakteristieken en hoe kun je dat beïnvloeden? Dat is belangrijk, niet alleen voor corona, maar ook voor een heleboel andere respiratoire infecties.

‘Maar het moet zich natuurlijk niet alleen op CO2-meters concentreren. Ook hier heb je weer te maken met een heleboel factoren. Denk alleen al aan de plaatsing van die meters ten opzichte van deuren en ramen, noem maar op. Het creëren van gezonde binnenruimtes is een belangrijke discussie, die gewoon moet worden voortgezet.’

Iets anders waarmee Van Dissel dit najaar te maken krijgt, zijn de evaluaties. Twee rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een parlementaire enquête zitten in het vat. Daarnaast is er een bescheiden hoeveelheid vakliteratuur aan het ontstaan over de vraag wat de maatregelen zélf voor bijeffecten hadden. Leerachterstanden bij kinderen, uitgestelde behandelingen bij patiënten en faillissementen van bedrijven zijn immers allemaal factoren die gezondheidsschade kunnen opleveren.

Maar pas op, benadrukt Van Dissel ogenblikkelijk als je ernaar vraagt: maak niet de denkfout dat er zónder maatregelen niets was gebeurd. Het virus had harder toegeslagen, de zorg was overbelast geraakt, mensen zouden zélf maatregelen nemen. ‘Als er buiten een ernstige ziekte rondgaat, kun je als persoon denken: ik wil wel dat mijn gezin het niet krijgt, ik blijf thuis. Dat zag je in de eerste fase. De winkels waren niet gesloten, maar toch was het netto-effect van het rondgaan van het virus dat er veel minder personen in de winkelstraat waren.’

Komt er vanuit het RIVM eigenlijk een weging: wat hebben de coronamaatregelen aan gezondheid opgeleverd, én gekost?

‘We zitten natuurlijk maar deels op de economische kant, maar andere delen van het RIVM wel. Dus ja, dit soort onderzoek gebeurt. En niet alleen bij het RIVM, maar ook breder door universiteiten en internationale instituties zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Oeso.’

Acht u het denkbaar dat daaruit komt: het middel was erger dan de kwaal, de maatregelen hebben meer gezondheid gekost dan ze hebben opgeleverd?

‘Dat is natuurlijk weer een heel complexe vraag. En helaas is het antwoord ook complex. Waarop hebben we gestuurd? Dat waren ziekenhuis- en ic-opnamen. Maar is het nou zo dat we totaal geen ic-belasting hebben gezien? Nou, nee: tot wel twaalfhonderd patiënten. We zijn echt tot het randje gegaan, terwijl we toch een belangrijk deel van de infecties wisten te voorkomen met die heftige maatregelen. Als je die helemaal had losgelaten, was je er ver overheen geweest.’

Aan de andere kant van de vergelijking staat ook gezondheidsschade die niet meteen zichtbaar is. Zo kan bijvoorbeeld een opleiding niet afmaken zich al snel vertalen naar slechtere gezondheid later in het leven.

‘Dat zul je allemaal moeten uitzoeken. Wat voor de hand ligt, is vergelijkingen maken met het buitenland. Maar die gaan al snel mank op de details. Zweden wordt vaak als voorbeeld genoemd, waar het dan allemaal heel anders zou zijn, met minder maatregelen. Terwijl… Als ik met mijn Zweedse collega praat, zegt die: ik zie niet veel verschil. Alleen hield men zich in Zweden veel meer aan allerlei vrijwillige suggesties.’

Jaap van Dissel: 'Vergelijkingen met het buitenland gaan al snel mank op de details.' Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Iets anders wat in de evaluaties opspeelt, is uw onafhankelijkheid ten opzichte van het kabinet. Het kabinet heeft meteen gezegd: het advies van het OMT is heilig. Een bestuurskundige die ik erover sprak zei: fout, zo geef je de wetenschap te veel een politieke rol. Kunt u dat volgen?

‘Ja, die analyse kan ik zeker volgen. Het is natuurlijk altijd een gevaar dat op de loer ligt. En waarvan ik alleen maar kan zeggen: we moeten daar strakke rollen in houden. Dat hebben we naar mijn idee in onze OMT-adviezen ook gedaan. Ik ga niet over het beleid, dat wil ik ook helemaal niet.’

Het OMT had ook kunnen adviseren: luister eens, wij willen geen speler worden, houd ons op afstand bij zaken als persconferenties en beraden in het Catshuis.

‘Dat ben ik echt niet met je eens. Het feit dat je als adviseur vaak in Den Haag wordt gezien, betekent natuurlijk niet dat je op de stoel gaat zitten, en al helemaal niet op schoot gaat zitten van iemand anders. Als ik naar de landen om me heen kijk, van België tot Engeland, daar deden mijn collega’s ook altijd mee aan de persconferenties. Wij hebben het juist weinig gedaan.’

Misschien deden die andere landen het óók verkeerd. Je trekt de wetenschap, letterlijk, het politieke podium op.

‘Dat is iets wat eventueel uit de evaluaties kan komen, maar ik denk dat het fout zou zijn als we in Den Haag een advies over de schutting zouden gooien en dan hard weghollen. Dialoog is nodig. Het jargon is anders, je moet duiding geven. Ik denk dat dit gewoon bij de rol hoort. Niet versmallen en zeggen: dit moet je doen. Maar juist verbreden en aangeven: dit zijn de mogelijkheden en consequenties. En de keuzen die men vervolgens maakt, die zijn verder niet aan ons.’

In de parlementaire enquêtecommissie zit onder meer Pepijn van Houwelingen (FvD), die het coronabeleid ‘de grootste zwendel ooit’ noemde en speculeerde dat de commissie kan uitgroeien tot een ‘tribunaal’. Hoe verhoudt u zich daartoe?

‘Ik sta er positief in. Je zegt terecht: dit is iets wat geweldige invloed heeft gehad, niet alleen qua ziekte en sterfte, maar ook sociaal-economisch. Het is logisch dat je dat onder het vergrootglas legt. Ik heb daar totaal geen moeite mee, ik kijk er zelfs naar uit. Ik ga het meemaken.’

U bent 65. Heeft u na twee krankzinnige coronajaren niet zoiets van: tijd om weer eens wat anders te gaan doen?

‘Je bedoelt: eerder stoppen? Nou, dan zou ik niet meer met energie en plezier naar het werk gaan. En nee, dat heb ik helemaal niet.’